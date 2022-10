Olten: Steile Rampe bei Impfzentrum bereitet Gehbehinderten Mühe

Hindernis Eine steile Rampe beim Impfzentrum Olten bereitet Menschen mit Gehbehinderung Mühe – der Kanton kennt das Problem Wer sich auf dem Mungo-Areal in Olten boostern lassen will, muss eine lange und steile Rampe queren – für Menschen im Rollstuhl oder am Rollator ein Hindernis. Wieso wählte der Kanton diesen Standort trotz des offensichtlichen Mankos? Rahel Künzler Jetzt kommentieren 21.10.2022, 12.00 Uhr

Ein älterer Besucher am Rollator wird von seiner Begleitung die steile Rampe hinunter zum Eingang des Impfzentrums geführt. Bruno Kissling

Manch einer, der es am Rollator oder im Rollstuhl bis zum Eingang des kantonalen Impfzentrums in Olten geschafft hat, legt eine Verschnaufpause ein. Denn: Wer sich hier einen Piks holen will, muss zunächst eine lange und vor allem steile Rampe passieren. Nach zwei Umzügen ist das Impfzentrum seit Mitte August 2022 im Untergeschoss des Fabrikgebäudes der Mungo AG im Kleinholzquartier untergebracht.

Eine Frau mittleren Alters läuft langsam in schwerfälligem Gang die Rampe hoch. Mit einer Hand hält sie sich am Geländer, auf der anderen Seite wird sie von ihrer Begleitung gestützt. Oben angekommen, ist sie sichtlich verärgert. Es sei eine Zumutung, dass der Kanton an einem Ort wie diesem ein Impfzentrum zulasse.

Geländer bei Rampe wurde erst nachträglich montiert

Derzeit würden sich ja vor allem ältere Menschen impfen lassen, die nicht mehr so gut zu Fuss seien oder eben Menschen wie sie mit einer Gehbehinderung, so die Frau, die anonym bleiben will. Schon vor dem heutigen Termin sei sie hierhergefahren und habe den neuen Standort des Impfzentrums begutachtet.

Als sie die steile Rampe gesehen habe – damals noch ohne Geländer – habe sie sich gleich beim Kanton gemeldet und nach einem anderen Eingang gefragt. Der Kanton habe sie an die Eigentümer des Gebäudes weitergeleitet. Und diese hätten ihr schliesslich angeboten, das Impfzentrum ausnahmsweise übers Treppenhaus zu betreten.

Dank dem Geländer habe sie es nun doch auf dem normalen Weg geschafft – aber nur mühsam.

«Ich bin mir sicher, dass diese Rampe nicht behindertengerecht ist.»

Gemäss den «Richtlinien behindertengerechte Fusswegnetze» der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sind Steigungen wenn immer möglich unter sechs Grad zu halten, in Ausnahmefällen maximal zwölf Grad.

Kanton wählte Lokal unter Zeitdruck

Hat der Kanton die Behindertengerechtigkeit des Impfzentrums abgeklärt? Damit die Rampe die Normen erfülle, habe man im Oktober ein Geländer montieren müssen, sagt Felix Bader, Leiter Impfen bei der Pandemiebewältigung des Kantons, auf Anfrage. Die Impfkampagne der über 80-Jährigen während des Sommers habe man noch ohne Geländer über die Bühne gebracht.

Das Personal sei sich der Situation bewusst und unterstütze ältere und gehbehinderte Personen auf Wunsch beim Runter- und Hochlaufen. Die Lokalität war denn auch nicht die erste Wahl des Kantons. Bader schreibt:

«Anfang Juli 2022 hatten wir in Trimbach einen alternativen Standort in Aussicht. Leider haben wir den Zuschlag kurzfristig doch nicht erhalten.»

Dies, weil der Vermieter mit einer anderen Mietpartei einen längerfristigeren Vertrag habe abschliessen können. Die Suche nach einem Impflokal viel länger fortzusetzen, sei wegen der Booster-Kampagne für die über 80-Jährigen nicht denkbar gewesen. Der Lagerraum der Mungo AG sei der einzige geeignete Standort gewesen, den man innert der kurzen Zeit habe finden können.

