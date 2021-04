Olten Einbrecher mit auffälligem weissen Ganzkörperanzug flüchtet mit blauem Fahrrad – die Polizei sucht Zeugen Am Sonntag ereignete sich ein Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Römerstrasse in Olten. Laut Beschreibung einer Drittperson, die den Täter gesehen hat, trug dieser einen auffälligen Ganzkörperanzug und flüchtete mit einem dunkelblauen Fahrrad in Richtung Bahnhofbrücke. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Joel Dähler 13.04.2021, 11.31 Uhr

Der Täter hatte einen Werkzeugkoffer und eine weiss-blaue Umhängetasche dabei (Symbolbild). Stefan Kaiser

Am Sonntagnachmittag, um ungefähr 13.10 Uhr, hat ein derzeit unbekannter Mann in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Römerstrasse in Olten einen Einbruch verübt. Beim Verlassen der Liegenschaft wurde der Mann durch eine Drittperson gesehen. Der Zeuge konnte beobachten, wie der Einbrecher im Bereich des Richteramtes auf ein dunkelblaues Fahrrad mit der grauen Aufschrift «Centurion» stieg und anschliessend via Römerstrasse und Baselstrasse in Richtung Bahnhofbrücke flüchtete.