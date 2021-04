Olten Ein Kondensat an Kleinkunst in der Schützi Künstlerbörse im digitalen Gewand: In Olten preisen sich 36 Acts Kulturveranstaltern an. Denise Donatsch 19.04.2021, 05.00 Uhr

Die Agentur Showcase Spezial präsentiert in der Schützi in Olten ein Live-Streaming-Festival. Auftritt von Strohmann-Kauz - Theaterkabarett mit Rhaban Straumann und Matthias Kunz. Patrick Luethy

Am Wochenende fand sich im Oltner Kulturzentrum Schützi die Crème de la Crème der Deutschschweizer Kleinkunstszene ein. In dem von sechs Kleinkunstagenturen organisierten Event geben Rainer von Arx sowie daran partizipierende Kunstschaffende einen Einblick.

Nachdem im Jahr 2020 die Künstlerbörse in Thun coronabedingt hatte ausfallen müssen, war die Befürchtung bei Kunstschaffenden und Agenturen gross, dass sich dies im aktuellen Jahr wiederholen würde. Die üblicherweise jährlich im April stattfindende Börse ist einer der wichtigsten Anlässe für Künstlerinnen und Künstler – wer dort auftreten darf und gut ankommt, hat lukrative Buchungen für bis zu zwei Jahre auf sicher. Der Ausfall im letzten Jahr bedeutet deshalb für viele Kunstschaffende doch erhebliche finanzielle Einbussen. Daher kam bei Rainer von Arx, Geschäftsführer der Oltner Kleinkunstagentur «Kunstprojekte», sowie bei anderen Deutschschweizer Agenturen die Idee auf, eine alternative Variante einer Künstlerbörse auf die Beine zu stellen; aufgrund der Situation musste diese digital umgesetzt werden. Dies, um Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, neue Programme von bereits bekannten sowie neue Kunstschaffende zu entdecken und zu buchen. Aber auch Privatpersonen können noch bis Ende Juni digital am aufgezeichneten Bühnengeschehen der sechsunddreissig Acts teil­haben.

Gelungene Ergänzung zur Thuner Künstlerbörse

Wichtig sei, wie die Organisatoren betonen, dass der Event in der Oltner Schützi kein Kontraprogramm zu der in diesem Jahr nun doch stattfindenden Börse in Thun ist, sondern als Ergänzung fungieren soll. «Wir haben uns im Vorfeld mit unserem Verband ausgetauscht und einen sinnvollen Weg gefunden, wie beide Anlässe durchgeführt werden können», erklärt von Arx. Die Acts würden sich optimal auf beide Events aufteilen, Überschneidungen gebe es kaum.

«Es begreift kaum jemand, was Künstleragenturen für das kulturelle Leben leisten»,

betont von Arx. Nebst dem Aufbau von unbekannten Künstlern, was Jahre in Anspruch nehmen könne, würden Agenturen mithelfen, neue Programme zu realisieren. Sterben die Agenturen, so verschwindet auch ein bedeutender Teil des Kulturangebots.

Rebekka Lindauer: Out of shape - ausser Form

Für Rebekka Lindauer hätte 2020 «ihr Jahr» werden sollen. Auf dem Erfolgspfad definitiv eingespurt und bereit, alles auf eine Karte zu setzen, bekam sie zahlreiche Anfragen für ihr herrlich politisch unkorrektes Ein-Frau-Programm und wurde von der Künstleragentur Kulturist unter Vertrag genommen. Aber Corona machte der «Satirikerin mit Biss» einen dicken Strich durch die Rechnung. Anstatt mit ihrem Programm aufzutreten, blieben die Bühnenlichter aus und der Vorhang zu. Umso mehr hat die Künstlerin aus Zürich ihren Auftritt in der Oltner Schützi genossen und das, obwohl sie – laut eigener Aussage – «out of shape» sei. Die fehlende Routine vor Publikum und die ausbleibenden Reaktionen erschweren es der Künstlerin ausserdem, ihre Texte laufend zu bearbeiten. «Texte müssen vor Publikum ausprobiert und eingeschliffen werden, nur so kommt man in den Rede-Flow.»

Wie schwierig es sein kann, ohne Publikum auszukommen, bestätigen auch Bruno Maurer und Christian Gysi vom Duo Pasta Del Amore. «Die Interaktion zwischen den Zuschauern und uns sind ein wichtiger Teil unserer Show.» Umso mehr freuen sich das Duo sowie Newcomerin Lindauer jetzt – «Inschallah!», so Gott will – auf den kommenden Herbst, in welchem sie mit ihren neuen Programmen und hoffentlich auch wieder vor Publikum auf Tournee werden gehen können.

Zwangspause mit durchaus positiven Aspektene

Für das Oltner Kabarett-Duo Strohmann-Kauz waren die vergangenen Monate ebenfalls voller Herausforderungen. Denn obwohl das Team, bestehend aus Rhaban Straumann und Matthias Kunz, bereits seit 15 Jahren gemeinsam unterwegs ist, sahen sich die gestandenen Bühnendarsteller genauso vor eine komplett neue Situation gestellt – geschlossene Theatersäle. «Wir machen unsere Stücke in erster Linie fürs Publikum», so Kunz. Dennoch sei es wichtig und gut gewesen, in der Oltner Schützi wieder einmal spielen zu können. Und ganz ohne Publikum hätten sie ja nicht spielen müssen; immerhin gab es eine Menge Techniker, die dem Bühnenspektakel folgten und die den Kunstschaffenden ein qualifiziertes Feedback zukommen liessen.

Für Rhaban Straumann hatte die Zwangspause aber auch ihre guten Seiten. «Nicht immer auf Achse zu sein birgt auch eine gewisse Lebensqualität.» Aus diesem Grund werde Strohmann-Kauz ab Herbst 2021, sofern es die Situation zulässt, zwar wieder auf der Bühne stehen, doch vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie vor der Pandemie.