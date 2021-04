Olten Ein Ja oder ein Nein zur Stilllegung des Krematoriums auf dem Meisenhard? Gegen den Parlamentsentscheid im vergangenen September, das existierende Krematorium nicht mehr zu erneuern, hat eine Gruppe um SVP-Kantonsrat Rolf Sommer erfolgreich das Referendum ergriffen: das Pro und Contra. 03.04.2021, 05.00 Uhr

Pro: Am ehesten Verzicht auf ein Krematorium

Es handelt sich um ein Thema mit verständlicherweise vielen Emotionen. Dennoch bin ich der Meinung, dass auch ökologische und ökonomische Faktoren beachtet werden sollen. Aus ökologischen Gründen sowie wegen der Arbeitssicherheit der Mitarbeitenden besteht dringender Handlungsbedarf beim aktuellen Kremationsofen.

Es ist zwar richtig, dass sich je nach Krematorium die Anfahrtswege leicht vergrössern. Sowohl im nahegelegenen Krematorium in Aarau (12,6 Kilometer Fahrt vom Meisenhard entfernt) als auch Langenthal (23,5 Kilometer entfernt) wird versichert, dass genügend Kapazitäten vorhanden sind, um die bestehenden Anlagen mit Kremationen von Olten her auszulasten und den Kremationsbetrieb sicherzustellen. Die Ofenlinie in Aarau entspricht den neusten Standards und die zweite Ofenlinie wird momentan ersetzt. Nur rund ein Fünftel der bisherigen Kremationen in Olten betrafen Oltnerinnen und Oltner, was die verlängerten Wege relativiert.

Finanziell gesehen, resultiert jährlich ein Defizit von rund 260000 Franken. Zudem kommen auf die Stadt Olten mit grösseren Projekten wie das neue Schulhaus Kleinholz, der neue Bahnhofplatz und die Sanierung der Badi hohe Investitionen zu, sodass auf ein eigenes Krematorium am ehesten verzichtet werden kann.

Der CVP/EVP/GLP-Fraktion war es zudem mit ihrer Motion als ausgleichende Massnahme sehr wichtig, dass die Kremationen von Oltnerinnen und Oltnern auch bei einer Stilllegung des Verbrennungsofens subventioniert werden. Ein würdevoller Abschied und die letzte Ruhe auf unserem schönen Friedhof stehen für mich im Zentrum.

Contra: Weitere Volksanlage soll verschwinden

Der schöne Waldfriedhof Meisenhard am Rande von Olten, 1915 erbaut, strahlt noch heute eine wunderschöne Ruhe aus. Der 1915 gegründete Feuerbestattungsverein erbaute 1918 das Krematorium und führte den Betrieb bis 1995, dann übernahm die Stadt Olten.

Die Curlinghalle, der Minigolfplatz – und nun soll auch noch das Krematorium verschwinden. Alles Volksanlagen, die von Vereinen mit viel finanziellem Engagement und Fronarbeit errichtet worden sind. Die Wichtigkeit eines Krematoriums erleben wir gerade in dieser Coronapandemie. Die nachbarlichen Krematorien werden erneuert oder renoviert und unser ist total überlastet. Die langen Wartezeiten sind für die Angehörigen sehr belastend.

Olten rühmt sich zwar als eine Zentrumstadt. Aber die Reaktionen von und aus den regionalen Gemeinden gegen den Stadtratsbeschluss, der Stilllegung, ist ein grosses Unverständnis. Sie wurden nie angehört. Geht man so mit Freunden um?

Keine regionale Stadt hat so wenig in die Erneuerung und Attraktivierung investiert, wie Olten in den letzten 40 Jahren. Nur Wohnen und Schlafen in Olten reicht nicht. Wo sind die Kreativität und die Investitionen geblieben?

Das Referendumskomitee «Wir sind Olten!» setzt sich für den Erhalt eines Krematoriums auf dem Friedhof Meisenhard ein. Ein Neubau mit Liftzugang vom Parkplatz würde vielen Leuten dienlich sein, die ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken oder nur die Schönheit und die Ruhe des Meisenhard geniessen möchten. Wir bitten die Wählerinnen und Wähler daher, bei der Abstimmung ein Nein zur Stilllegung des Krematoriums einzulegen.

