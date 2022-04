Olten Ein grosses Jubiläum und ein Abschied: Die Herzstiftung Olten hat ihre Mission erfüllt Die Herzstiftung Olten ist 30-jährig, hat ihre Mission erfüllt und geht in der nationalen Herzstiftung auf. Ein Rückblick mit Hugo Saner. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.04.2022, 18.00 Uhr

Hugo Saner (l.) übergibt die Herzstiftung Olten symbolisch an Robert C. Keller, Geschäftsführer Herzstiftung Schweiz. Kurt Schibler

Der 74-Jährige ist einer, der mit Herz dabei ist und anerkennend sagt: «Ohne viele helfende Händepaare, mitdenkende Köpfe im Stiftungsrat und natürlich auch ohne die Mithilfe und das Verständnis meiner Frau wäre das alles gar nicht möglich gewesen.»

Denn seit 30 Jahren ist er unterwegs. In Herzensangelegenheiten. Wer von der Herzstiftung Olten hört, kommt um den einen Namen nicht umhin: Hugo Saner, Oltner, Kardiologe; und als solcher beseelt vom Gedanken der Prävention und der Rehabilitation herzkranker Menschen.

Die Stiftung muss hin zu den Leuten

Saner ist, plakativ formuliert, Vater, Antreiber, Realisator und ewig umtriebiger, charmant-hartnäckiger Missionar dieser Stiftung, die schweizweit einzige Regionalsektion der Schweizerischen Herzstiftung. «Ich habe mir gedacht, die Stiftungsidee muss zu den Menschen und nicht umgekehrt», sagt er.

Diese Einsicht und die breite Unterstützung habe ihm die Kraft gegeben, das Wirken der Stiftung voranzutreiben. Auch dankbare Patienten in der Region hätten ihn motiviert und getragen. Gut 1500 Rehabilitationspatienten hat Saner persönlich betreut, rund 25'000 Patienten während seiner 27-jährigen Tätigkeit als Herzspezialist am Spital und seiner Praxistätigkeit in Olten.

Soll man aufhören, wenn’s am schönsten ist? Am Donnerstag nämlich hat die Stiftung ihren 30. Geburtstag in der Schützi gefeiert und ihr Wirken gleichzeitig in die Hände der Schweizerischen Herzstiftung gelegt, wo Saner selbst bis 2004 als Stiftungsrat amtete. Das Ende einer Erfolgsgeschichte? Nein.

«Natürlich freut mich riesig, dass wir mit der Re-Integration in die Schweizerische Herzstiftung einen guten Weg gefunden haben»,

sagt der Kardiologe. Er erlaube, dass Bevölkerung und Herzpatienten der Region weiter von Informationsveranstaltungen und Aktivitäten wie die gemeinsam mit der Pro Senectute organisierten E-Bike Herztouren profitieren könnten. Ein populäres Angebot, welches auf die Initialzündung der Herzstiftung Olten zurückgeht.

E-Bike Touren gehören zu den populären Rehabilitationsaktivitäten der Herzstiftung. Kurt Schibler

Innovativer geht eigentlich kaum noch

An Innovationskraft ist die Jubilarin kaum zu überbieten. Oder soll man sagen: war? Mehrere Kernthemen hatte sie unter ihrem Brennglas vereint: Wer erinnert sich nicht an die Aktion, die Feuerwehren mit Defibrillatoren auszurüsten? «Der Idee ging ein tragisches Schicksal im Niederamt voraus, als der angeforderte Ambulanzwagen den Patienten nicht mehr rechtzeitig erreichte und dieser verschied», erinnert sich Saner.

Und weil Feuerwehren naturgemäss stets nahe von irgendwelchen örtlichen Ereignissen stationiert sind, lag deren Ausrüstung mit einem Defibrillator nahe. Das hatte Saner bei einem seiner USA-Studienaufenthalte schon bemerkt, wo Defibrillatoren und das Wissen um deren Handhabung seit Jahrzehnten zur Standardausrüstung der Einsatzkräfte gehören. «Ich dachte mir: Wenn die das können, dann können unsere das auch.»

Widerstand überwunden

Die Umsetzung allerdings erfolgte nicht ganz widerstandslos, wie er erzählt. Aber das Argument, gesundheitliche Dienste würden nicht zum Kerngeschäft einer Feuerwehr gehören, verfing nicht. Saner setzte sich durch. 300'000 Franken schoss der Kanton Solothurn für die Beschaffung der Defibrillatoren ein.

Neben kleinen Spenden und Sponsoren und Donatoren sorgten auch die rund 20 durchgeführten Herzläufe für den notwendigen finanziellen Schub: Rund eine halbe Million Franken spülte diese Veranstaltungsreihe in die Kasse. Von «Sport» übrigens redet Saner nie. Er braucht dafür das Wort «Bewegung». Sie nämlich sei die Basis soliden Wohlbefindens, meint er. Gepaart mit der Vermeidung von Stress, dem eigentlichen Herzgift der Neuzeit.

First Responder und Defibrillatoren

Was Saner und die Herzstiftung ebenfalls populär machten und in die Tat umsetzten: First Responder. Oder anders gesagt: Ersthelfende, die von der Notrufzentrale 144 in ihrer Region aufgeboten werden, um bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand rasch Erste Hilfe zu leisten. Gepaart mit der Ausbildung dieser Ersthelfenden war auch die Platzierung von Defibrillatoren an gut frequentierten Stellen.

«Es war mir immer ein Anliegen, dass die Hilfe vor Ort von allen Personen geleistet werden kann»,

sagt Saner. Denn wie verrät die Website der Stiftung doch: «Falsch machen können die Laien-Retter nichts – nichts tun wäre falsch.»

Aber eben: Warum das Ende? Etwas verkürzt ausgedrückt: Die Herzstiftung Olten hat ihre wichtigste Mission erfüllt. Die Bevölkerung ist gut über Herz- und Kreislauferkrankungen informiert, Frauen haben heute mit Männern vergleichbare Genesungs- und Überlebenschancen bei einem plötzlichen Herzstillstand. Und auch Jugendliche und Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler, derer sich «Cuore Matto» (verrücktes Herz) annimmt, sind gut eingebunden.

Regierungsrat Peter Hodel. Kurt Schibler

Regierungsrat Peter Hodel brachte diesen Umstand in seiner Ansprache bei der Feier in der Schützi auf den Punkt: Die vorzeitigen Herztodesfälle hätten in den letzten Jahren «um rund 50 Prozent abgenommen und die Überlebenschancen bei einem plötzlichen Herzstillstand ausserhalb des Spitals sind deutlich gestiegen.»

Mangel an engagierten Nachfolgenden

Aber dies war dies nicht der einzige Grund, warum die Herzstiftung Olten jetzt in der Mutterorganisation aufging. «Es fehlte auch an jüngeren, engagierten Nachfolgenden in der Stiftung», so Saner. Die meisten Stiftungsratsmitglieder, so verriet der letzte Jahresbericht bereits, stehen kurz vor der Pensionierung oder sind bereits pensioniert.

Was bleibt: Saners Engagement für «Strong Age», ein Sensorsystem, welches häufig schwerwiegende gesundheitliche Probleme erkennt, bevor der Betroffene dies realisiert. Das System erkennt Notfälle auch, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird. Die Sendung «10 vor 10» und diese Zeitung hatten bereits darüber berichtet. Hugo Saner bleibt also dran – nicht nur am Herzen.

