Städtische Betriebe Olten zahlen 1,48 Millionen an ihre Eignerin

Zustupf Olten erhält wieder 1,48 Millionen aus Zinsen von Grundkapital Die Jahresrechnung 2021 der Städtischen Betriebe Olten (sbo) weist einen Jahresgewinn nach Verzinsung von rund 1,4 Millionen Franken aus. Das ist deutlich weniger als im Jahr zuvor. Damals führten Sondereffekte zu einem Rekordgewinn von 76 Millionen Franken. Urs Huber 05.05.2022, 20.00 Uhr

Die Städtischen Betriebe Olten (sbo) sind seit 2021 teilweise steuerpflichtig. Bruno Kissling

«Die Jahresrechnung 2021 der Städtischen Betriebe Olten (sbo), über welche das Gemeindeparlament am 19. Mai befindet, weist einen Jahresgewinn nach Verzinsung von rund 1,4 Millionen Franken aus. Im Vorjahr noch hatte eine einmalige Auflösung der stillen Reserven für ein Ausnahmeergebnis von 76,7 Millionen Franken gesorgt.» Dies teilt die Stadtkanzlei im Vorfeld der kommenden Parlamentsdebatte mit.

Unverändert im Vergleich zu den letzten beiden Rechnungsjahren dagegen bleibt die Verzinsung des Dotationskapitals gegenüber der Einwohnergemeinde Olten: Mit 1,48 Millionen Franken liegt der Zinsertrag um 0,5 Millionen Franken höher als noch 2018. Das Betriebsergebnis 2021 liegt nach Abschreibungen mit knapp 6 Millionen Franken um 1,8 Millionen Franken über Budget und knapp 400'000 Franken über dem Betriebsergebnis aus dem Jahr 2020.

Höhere Absätze im Geschäftsbereich Erdgas/Biowärme/Wärme

Der Betriebsertrag von 78,964 Millionen Franken (Vorjahr: 66,38 Millionen.) ergibt sich gemäss Medienmitteilung aus «den höheren Absätzen beziehungsweise Umsätzen im Geschäftsbereich Erdgas/Biowärme/Wärme infolge kälterer Witterung und ab dem zweiten Halbjahr gestiegenen Preisen». Der gestiegene Betriebsaufwand (von 54,770 auf 67,104 Millionen) ist ebenfalls auf den bereits erwähnten Geschäftsbereich zurückzuführen.

Statutenänderung im Sinn der Nachhaltigkeit Der Stadtrat von Olten schlägt vor dem Hintergrund einer überparteilichen Motion betreffend Teilrevision der Statuten sbo dem Parlament die Schaffung eines Zweckartikels vor. Darin wird festgehalten, die sbo würden den haushälterischen Umgang mit Energie und Wasser, die Anwendung effizienter Geräte, ein kosten- und umweltbewusstes Konsumverhalten sowie neue Energieformen und -anwendungen fördern und unterstützen. Dies alles unter der Prämisse der CO2-Neutralität.

Der Jahresgewinn von 1,396 Millionen Franken liegt 50'000 Franken unter Budget, und natürlich deutlich unter demjenigen von 2020, als wegen der Auflösung stiller Reserven ein Rekordgewinn von gut 76 Millionen Franken ausgewiesen wurde.

8,8 Millionen Franken an Investitionen

Insgesamt betragen die Nettoinvestitionen rund 8,8 Millionen Franken. Neben dem Ausbau der öffentlichen LED-Beleuchtung flossen Gelder in Trafostationen, Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen. Für Projekte der Swisscom und der Lindt & Sprüngli wurden Investitionen in sechs Transformatoren beziehungsweise in den Netzausbau getätigt.

«Im Bereich Gas-/Wärmeversorgung wurden vor allem Erneuerungsinvestitionen vorgenommen», so die Medienmitteilung weiter. Konkret: Gussleitungen wurden ersetzt. «Zudem erstellten die sbo eine Machbarkeitsprüfung für Wärmeverbünde und unterschiedliche Gasnetzszenarien, welche in diesem Jahr weiter konkretisiert werden.»

«Hauptschlagader» für Trimbach gerichtet

Das Wasserleitungsnetz wurde auf einer Länge von 1,3 km saniert. Als besondere Herausforderung erwies sich die notwendig gewordene Verlegung der Pump- und Hauptverteilleitung ins Reservoir Dürrenberg. Zum einen handelt es sich dabei um die «Hauptschlagader» der Trinkwasserversorgung Trimbachs. Zum andern erfolgten die Arbeiten in steilem Gelände und bedingten einen Unterbruch der Leitung. Im Frühjahr 2021 konnte die Leitung zeitgerecht und ohne Zwischenfälle wieder in Betrieb genommen werden.

Ab 2021 sind die sbo in nicht hoheitlichen Bereichen steuerpflichtig. Mit Rücksicht darauf wurde ein Steueraufwand von 400'000 Franken abgegrenzt, welche hälftig an Stadt und Kanton gehen. Zugunsten der Einwohnergemeinde Olten haben die sbo Sach- und Barleistungen im Umfang von 3,8 Millionen Franken erbracht. Darunter gehört auch die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 130'000 Franken.

Die a.en schliesslich, seit 2018 im Alleineigentum der sbo, nimmt deren Betriebsführungs- und Managementaufgaben wahr und hat im vergangenen Jahr 61'000 Franken an Steuern in den Stadtsäckel fliessen lassen.