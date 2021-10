Garage8 vom Jugendwerk Olten öffnet endlich wieder seine Pforten

Olten Die Oltner Jugendkultur kehrt zurück Das Lokal Garage des Oltner Jugendwerks öffnet endlich wieder seine Pforten. Aufgrund mehrerer Stolpersteine konnten seit Herbst 2019 nur drei Veranstaltungen durchgeführt werden. Felix Ott 28.10.2021, 05.00 Uhr

In der «Garage8» am Rötzmattweg wird am Samstag die neue Platte der Oltner Band No-Mute getauft. Bruno Kissling (Archiv)

Das Hin und Her des Jugendkulturlokals Garage 8 am Oltner Rötzmattweg ist hoffentlich bald vorbei. Im Lokal des Jugendwerks Olten wird gemäss Medienmitteilung am Samstag, 30. Oktober, nach langem Warten wieder einmal Musik ertönen.