Olten Die Fotografie hat jetzt ein Zuhause auf Zeit Ab Freitag ist das Haus der Fotografie in Olten offiziell daheim. Für die Stadt eine Premiere, für die Betreibenden am aktuellen Standort ein befristetes Projekt. Der Stadt will man auch später die Treue halten.

Urs Huber 24.03.2021, 05.00 Uhr

Remo Buess (links), Isabelle Bitterli und Christoph Zehnder vom Verein IPFO in den umgestalteten Räumlichkeiten des einstigen Naturmuseums Olten. Bruno Kissling

Klammheimlich öffnet das Haus an der Oltner Kirchgasse seine Pforten; das Haus der Fotografie nämlich. Am Freitag, 26. März ist’s so weit. Logisch: In normalen Zeiten hätte sich aus der Vernissage eine ordentliche Sause ergeben. «Unter den aktuellen Umständen ist dies aber nicht möglich», sagt Remo ­Buess, ein Mitglied des Vereins Internationales Photofestival Olten (IPFO) und Mitvater des neuen Hauses. «Wir sind froh, überhaupt öffnen zu können», reicht er nach. Bedauerlich auch, dass zur gleichzeitigen Eröffnung der Ausstellung «Infinite Deep» (unendliche Tiefe) mit Fotografien David Lynchs der Meister himself in Olten nicht erscheinen kann. «Auch das ist jetzt natürlich nicht möglich», sagt ­Buess. Aber die ­IPFO-Mitglieder sind der felsenfesten Überzeugung, die Eröffnungsfeier etwas später nachzuholen.

Eindrucksvolle Ausstellungsatmosphäre

Nun, ein Wermutstropfen. Aber was die Mitglieder des Vereins aus dem einstigen Naturmuseum innert fünf Monaten gemacht haben: beileibe kein Wermutstropfen. Mit einer tiefen sechsstelligen Summe haben eine Handvoll Foto-Enthusiasten, mehr sind’s wirklich nicht, eine beeindruckende und raumgreifende Ausstellungsatmosphäre geschaffen.

«Was wir selber machen konnten, machten wir selber»,

sagt Christoph Zehnder, auch eines dieser Vereinsmitglieder.

Im richtigen Licht: Dies war dem Verein IPFO besonders wichtig. Bruno Kissling

Am meisten fielen die Kosten für die Beleuchtung der Werke ins Gewicht. «In der Regel konzentriert sich das Licht meist auf eine bestimmte Fläche des Bildes», sagt ­Buess. Die jetzt montierte Beleuchtung streut das Licht regelmässig und konstant auf die Werke an der Wand. Man lässt im Haus der Fotografie nichts unversucht, Lynchs und die künftigen Ausstellungsobjekte im buchstäblich besten Licht erscheinen zu lassen. 120 Fotos an der Zahl, in 11 Kisten verpackt über den Grossen Teich eingeflogen, zieren jetzt die Räumlichkeiten. Um die Bilder von Lynch, dem zeitgenössischen multimedialen Tausendsassa, ausstellen zu können, «war eine tiefere fünfstellige Summe notwendig», weiss Zehnder.

Die Ausstellung, kuratiert von Nathalie Herschdorfer, Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Fotografie-Geschichte, korrespondiert trefflich mit der neu geschaffenen Umgebung, in der Fensterfronten auf wundersame Weise hinter grosszügigen Stellwänden verschwunden sind, und eine an sich unansehnliche Decke in Schwarz den Kontrast zur übrigen Umgebung markiert. Und was ebenfalls zum Setting im Haus gehört: die sonst häufig vermissten Sitzgelegenheiten.

120 Bilder des US-Amerikaners David Lynch zieren die Wände des Hauses. Bruno Kissling

Verein hat den Umbau finanziert

Der Umbau wurde vom Verein IPFO finanziert. Die Kulturförderung des Kantons Solothurn und die Rentsch Stiftung unterstützen das Haus ebenso wie private Sponsoren. «Diese und weitere Gönner machen den Grossteil aus», so Zehnder. Eintritte und Einkünfte aus dem Shop tun ein Übriges. Sie, die Fotografien von David Lynch, werden allem Anschein nach auch käuflich sein. «Jedenfalls ist das der letzte Stand der Dinge», wie Zehnder sagt. Klar hingegen ist: Das Haus steht unter der Ägide von Isabelle ­Bitterli, der organisatorischen Seele.

Mit wie vielen Besuchern im Haus der Fotografie gerechnet werden kann, ist dagegen noch unklar. «Wir wissen’s wirklich nicht», so Buess. «Unter den gegebenen Umständen ist das schwer zu prognostizieren.» Zumal sich im zweistöckigen Haus zeitgleich momentan höchstens 30 Besuchende aufhalten dürfen. Aktuell orientiert sich das Haus noch an gängigen Öffnungszeiten. «Später sind auch Abendveranstaltungen vorgesehen», so Buess.

Geglückt: der Eingangsbereich im Haus der Fotografie. Bruno Kissling

Das Haus ist eigentlich ausgebucht

Wie sich die Zeiten im Haus der Fotografie also entwickeln, steht noch völlig offen. Programmtechnisch allerdings ist es im Jahr eins seines Bestehens bestens ausgelastet. «Bis Ende Juni wird die Ausstellung Lynch laufen», sagt ­Buess. Was folgt, ist eine kurze Pause bis zum Start der diesjährigen IPFO Ende August. Im Haus der Fotografie wird dannzumal wieder eine Ausstellung zu sehen sein, deren Thema noch offensteht. Im Oktober dann gastiert die Vereinigung fotografischer Gestalterinnen und Gestalter, die jährlich die besten Arbeiten der Schweizer Berufsfotografie prämiert und publiziert.

Haus der Fotografie Konkret Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag: 11 bis 17 Uhr; Eintritte: Erwachsene Fr. 20.–; AHV/Studierende/ÖV-Anreisende: Fr. 15.–; bis 16 Jahre gratis.

Zum Ende des ersten Ausstellungsjahres gibt sich Maestro Grob dann selbst die Ehre. Er weilt derzeit wieder in den USA, Marco Grob, international tätiger Fotograf mit Oltner Wurzeln, und eigentlicher Vater der IPFO und des Hauses der Fotografie. «Wir sassen damals im Gryffe und fragten uns: Was passiert jetzt mit dem Gebäude?», erinnert sich Buess. Die Antwort war gefunden, wenn deren Gültigkeit auch eine schnelle Halbwertszeit kennt. Die Stadt Olten stellt die Räumlichkeiten des einstigen Naturmuseums für zwei Jahre der IPFO zu Verfügung. Eine Miete wird nicht verlangt; Sponsoring indirekt also.

Das IPFO bleibt auf jeden Fall in Olten

Und wenn die Stadt Eigenbedarf anmeldet und das Haus der Fotografie am jetzigen Standort wegziehen muss: «Die IPFO wird der Stadt treu bleiben», so Buess. Zu dessen Präsenz wird auch eine Fotoakademie mit einem breiten Angebot an Workshops gehören. Selbst wenn die Herb Ritts Foun­dation mit dem Erbe des verstorbenen gleichnamigen Fotografen schon in der Warteschlange des Hauses steht: Der Verein will durchaus auch heimisches Schaffen präsentieren. Das sei sicher auch Teil seiner selbst gestellten Aufgabe, sagt Zehnder. Denn auch die Schweizer Fotografie biete einen grossen Fundus und werde am nächsten Festival Ende August bereits mit einer Einzelausstellung sowie einer Publikumsausstellung in den Fokus gerückt.

Wenige Tage vor der Eröffnung des Hauses sind die in den Treppenhäusern angedachten Zeitstränge in internationaler, nationaler und regionaler Hinsicht zwar noch ausstehend. Aber: Eine reizvolle Idee, im Haus der Fotografie auch Eckpunkte der regionalen Fotohistorie abgebildet zu sehen.