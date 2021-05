Olten Die Familie Sinnadurai: Als Flüchtlinge gekommen, als Schweizer gehen sie Nach über zwei Jahrzehnten in Olten bricht Familie Sinnadurai ihre Zelte ab, um nach Kanada auszuwandern. Denise Donatsch 17.05.2021, 05.00 Uhr

Emmanuel Sinnadurai, der bekannt dafür war, mit Rucksack und Velo durch die Oltner Strassen zu radeln, Ruth Sinnadurai sowie die beiden Kinder Tabita und Samuel. André Albrecht

Als Kriegsflüchtling kam Emmanuel Sinnadurai im Jahr 1989 in die Schweiz. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka, welcher von 1983 bis 2009 dauerte, verunmöglichte es ihm, in seinem Heimatland zu bleiben. «Ab 1989 sind viele Tamilen hierher geflüchtet und die Schweiz war im ersten Moment überfordert mit uns Fremden.» Dies hat der mittlerweile 61-Jährige dem Alpenland aber nie krummgenommen. Für die Schweiz seien Tamilen halt «eine grosse Unbekannte» gewesen.

Die Überforderung der Schweiz im Umgang mit den Flüchtlingen führte jedoch dazu, dass sich die Wohnungssuche für Sinnadurai als sehr schwierig erwies.

«Eine Wohnung zu finden war unmöglich, darum ist die Evangelisch-methodistische Kirche (EMK) Solothurn eingesprungen und hat für uns Flüchtlinge die Hauri-Villa in Olten gemietet.»

So sei er in die Dreitannenstadt gekommen und habe sein Wirken als gläubiger Christ wieder aufnehmen können.

Gemäss der Tradition fündig geworden

Ruth Sinnadurai musste Sri Lanka ebenfalls aufgrund der Kriegswirren verlassen, flüchtete jedoch mit ihrem jüngeren Bruder nach Kanada. Ebenfalls dem christlichen Glauben zugewandt, besuchte sie dort dieselbe Kirche wie die drei Schwestern von Emmanuel Sinnadurai. Ganz nach tamilischer Tradition war es Auftrag der älteren Schwester, für den Bruder eine Ehefrau zu finden. Die Wahl fiel auf Ruth Sinnadurai. 1996 fand die Hochzeit von Ruth und Emmanuel Sinnadurai in der Schweiz statt. Die frischgebackene Ehefrau durfte jedoch nicht hier bei ihrem Mann bleiben und musste nach Kanada zurückkehren, da Emmanuel Sinnadurai nach wie vor Asylantenstatus hatte.

Dies änderte sich erst, als er 1999 den Aufenthaltsstatus B erhielt. Seine Ehefrau durfte mit dem bereits zwei Monate alten Sohn Samuel, der im Juli 1999 in Kanada das Licht der Welt erblickte, nach vier Jahren Fernbeziehung endlich zu ihrem Mann in die Schweiz ziehen. Im Februar 2003 wurde durch die Geburt von Tochter Tabita die Familie mit einem vierten Mitglied erweitert.

Kein einfacher Start

Der Start in der Schweiz war für Emmanuel wie für Ruth Sinnadurai nicht einfach. Nebst der vergeblichen Wohnungssuche konnte der Familienvater nicht in seinem angestammten Beruf als Bautechniker Fuss fassen, sondern arbeitete hier zuerst als Küchenhilfe und als Hilfskoch.

Gram verspürte er deshalb aber keineswegs, im Gegenteil. Er sei froh gewesen, Arbeit gefunden zu haben. Nach zehn Jahren in der Gastronomie erfolgte dann ein Wechsel, welcher es ihm ermöglichte, wieder in der technische Branche tätig zu sein. Acht Jahre lang baute er bei der Firma Dihart in Dulliken Präzisionswerkzeuge. Im Jahr 2010 erhielt er schliesslich von der ETA (Swach Group) in Grenchen eine Anstellung als Maschinen-Operateur. Kürzlich hat er dort in Folge einer Corona bedingt angebotenen Frühpensionierung seinen letzten Arbeitstag absolviert.

Schwierig, in der Schweiz anzukommen

Für Ruth Sinnadurai waren die ersten Jahre in der Schweiz alles andere als einfach. «Für mich war es sehr schwierig hier in der Schweiz anzukommen, weil ich weder Freunde hatte noch die Sprache verstand.» Auch sei ihr in der Anfangsphase die Schweiz klein und eng erschienen.

Unterkriegen lassen hat sich die mittlerweile 55-jährige Frau aber nicht. Innerhalb der Evangelisch-methodistischen Kirche gut aufgehoben und auch sonst daran interessiert, sich in die Gesellschaft zu integrieren, fand sie bald Möglichkeiten, sich auch beruflich einzubringen. In Däniken arbeitete sie als Kinderbetreuerin in der Waldspielgruppe und später auch für die Arkadis als Kindererzieherin. Tochter freut sich, Sohn ist noch unentschieden Schon bald soll der Weg für die Sinnadurais nun nach Kanada führen.

In Kanada als Christen wirken

Für den Familienvater war die angebotene Frühpension und die Idee seines Schwagers, sie mögen doch nach Übersee übersiedeln, ein klares Zeichen, dass Gott die Familie Sinnadurai in Kanada haben möchte, um dort ebenfalls als Christen zu wirken. Die beiden Kinder des Ehepaares haben derweil etwas gemischte Gefühle. Wobei insbesondere bei der 18-jährigen Tochter Tabita Sinnadurai die Freude überwiegt. «Ich freue mich sehr darauf, ein neues Land und die Stadt Toronto kennenzulernen.» Ganz realisiert habe sie es aber noch nicht, dass Olten, die Stadt, in der sie geboren wurde und aufgewachsen ist, bald der Vergangenheit angehöre. Insbesondere bekümmere sie, dass sie ihre Freundinnen und Freunde aus Kindestagen verlassen muss. Ganz besonders vermissen werde sie ihre zwei besten Freundinnen Emmie und Jenushia, bei denen sie sich auch von Herzen bedanken möchte für die wertvolle Freundschaft.

Bleiben oder nicht bleiben? Das ist die Frage

Der mittlerweile 22-jährige Sohn Samuel Sinnadurai wird seine Familie ebenfalls nach Kanada begleiten. Er lässt aber vorerst noch offen, ob er in Kanada bleiben wird oder ob er wieder in die Schweiz zurückkehrt. Da ausser Emmanuel Sinnadurai die ganze Familie im Besitz der Doppelbürgerschaft der Schweiz und Kanadas ist, steht dem angehenden Chemielaboranten diese Wahl offen. Nun hofft die Familie innig, dass ihnen die Situation rund um Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Läuft alles glatt, dann wird das Flugzeug Richtung Kanada mit der vierköpfigen Familie an Bord im Juni abheben.

Familie Sinnadurai hat das Bedürfnis «Danke» zu sagen – all den Menschen, die für ihr sicheres und würdiges Leben in der Schweiz beigetragen haben. Aber auch die EMK und viele andere haben umgekehrt Grund, sich bei der Familie zu bedanken; für ihren Einsatz, den sie für andere geleistet haben und für ihre Nächstenliebe.