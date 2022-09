Olten: Taxi lässt Kunden wegen mangelnder Rendite abblitzen

Olten Die Fahrt sei zu wenig rentabel: Ein Oltner Taxichauffeur lässt Kunde Heinz Eng abblitzen Scheinbar nimmt man es in Olten mit der Transportpflicht nicht so genau, wie Gemeindeparlamentarier Heinz Eng erfahren musste. Urs Huber Jetzt kommentieren 15.09.2022, 17.00 Uhr

Sind in der Regel zum Personentransport verpflichtet: die konzessionierten Taxiunternehmen in der Stadt Olten. Bruno Kissling (Symbolbild)

Wie steht’s geschrieben im aktuellen Oltner Taxireglement? Genau. «Jedem Fahrwunsch ist auf dem für den Fahrgast günstigsten Weg Folge zu leisten. Bei unzumutbarem Verhalten des Fahrgasts darf eine Fahrt abgelehnt oder unterbrochen werden.»

Es steht eben nur geschrieben

Nun: Was geschrieben steht, ist scheinbar noch lange nicht in die Tat umgesetzt. Davon kann Heinz Eng, Oltner Gemeindeparlamentarier und Mitglied der FDP, ein Liedchen singen. Hat er auch. Das Portal «20 Minuten» berichtete jüngst von Engs Erfahrungen.

Heinz Eng. Zvg

Der an einer Hüftarthrose leidende 62-Jährige wurde nämlich kürzlich einfach stehen gelassen. Von einem Taxifahrer. Spätabends wollte sich der Parlamentarier von diesem ab Bahnhof nach Hause chauffieren lassen. Eng erklärt:

«Ich sagte mir: Nein, jetzt humple ich wirklich nicht nach Hause. Ich nehme mir ein Taxi.»

Er steuerte auf die vorderste Taxe in der Reihe zu. Aber oha: Der Taxichauffeur war der Ansicht, die Fahrdistanz sei zu kurz. 2,5 Kilometer, 13, 14 Franken. Das lohne sich für ihn nicht. «Ich habe dann den Chauffeur auf seine Transportpflicht hingewiesen», sagt Eng noch.

Doch der habe ihm, notabene absolut anständig und seelenruhig, geantwortet, er wisse schon darum. Dennoch fahre er nicht. Übrigens: Auch er sei ruhig geblieben in jenem Moment, sagt Eng auf Anfrage.

Es bleibt ein schaler Nachgeschmack

Nun, der gut Sechzigjährige fand dann doch noch ein Taxi, welches ihn nach Hause brachte. So weit, so gut also. Ein schaler Nachgeschmack bleibt aber zurück. Transportpflicht verweigert. Was sagt die Konzessionsgeberin, die Stadt Olten, zu dem Vorfall? Stadtschreiber Markus Dieter: «Die Transportpflicht ist tatsächlich Teil des Taxireglementes und dadurch auch Teil jener Bedingungen, die zur Vergabe einer Taxikonzession zu erfüllen sind».

Allerdings weist der Stadtschreiber auch darauf hin, dass eine Überprüfung im fraglichen Fall sehr schwierig sei, weil doch bestimmte Kenndaten fehlen würden: Nummer des Taxis etwa, womöglich Verkehrskennzeichen, Name des Chauffeurs oder der Chauffeuse, Uhrzeit. Nur wenn solche Angaben vorliegen würden, liesse sich der Vorfall eindeutig klären, wären daraus etwa Konsequenzen abzuleiten, die bis zum Entzug einer Konzession reichen können.

Die Stadt hat im Zuge des Vorfalls vom fraglichen Unternehmen eine Stellungnahme angefordert. Darin ist etwa festgehalten: Bis dato sei keine Beschwerde eingegangen; so könne man auch nicht aktiv werden. Der betroffenen Taxiunternehmer aber hat gegenüber «20 Minuten» zu verstehen gegeben, dass seine Angestellten um die Transportpflicht wüssten. Das monierte Verhalten des Taxichauffeurs sei falsch und entspreche nicht dem betrieblichen Leitbild. Kurzfahrten seien essenziell.

Mindestfahrpreis extra eingerichtet

Zum angeblich nicht rentablen Fahrpreis trotz Beförderungspflicht weiss Dietler, dass eben genau aus diesem Grund ein Mindestfahrpreis von 12 Franken geschaffen wurde, um kleine Wegstrecken für den Taxiunternehmer einigermassen rentabel zu gestalten. Das Reglement verrät denn auch: «Zur Abfederung der Beförderungspflicht wird ein Mindesttarif für jede Taxifahrt festgelegt. Dieser darf unter-, jedoch nicht überschritten werden.»

Was immer wieder vonseiten der Stadt wie auch Taxiunternehmen betont wird: Es gibt für den Fahrgast keine Pflicht, jeweils die vorderste Taxe in der wartenden Taxikolonne zu wählen. Der Kunde ist diesbezüglich vollkommen frei in seinem Entscheid.

Die Stadt als Konzessionsgeberin prüft immer wieder auch stichprobenmässig die verschiedenen Taxidienstanbieter auf ihre Konzessionsfähigkeit hin. «Aber natürlich werden diese nicht in einem hohen Rhythmus erhoben», sagt Dietler. Dafür fehle ganz einfach das Personal.

