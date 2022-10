Die Ermittlungen zu Brand in Olten sind abgeschlossen

Olten Die Ermittlungen zum Brand an der Ziegelfeldstrasse sind abgeschlossen: Die Ursache kann nicht abschliessend geklärt werden Die Ermittlungen zum Brand in den leerstehenden Liegenschaften an der Ziegelfeldstrasse in Olten vom 14. Juli sind abgeschlossen. Die Gebäude sind für weitere Ermittlungen zu zerstört. 11.10.2022, 15.36 Uhr

Der Brand im Juli beschädigte die Liegenschaften an der Ziegelfeldstrasse in Olten stark. Bruno Kissling (Archiv)

In leerstehenden Liegenschaften an der Ziegelfeldstrasse in Olten kam es am 14. Juli zu einem Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben die Ermittlungen nun abgeschlossen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.