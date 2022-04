Olten «Die Dinge beim Namen»: Rebekka Salm nimmt in ihrem Erstlingsroman den Mikrokosmos Dorf unters Brennglas Kaum in den Buchhandlungen, begleiten ihn wahre Lobeshymnen. Im Romanerstling «Die Dinge beim Namen» rückt die Oltnerin Rebekka Salm die kleine Welt in den Brennpunkt. Das überzeugt auch Alex Capus, einen der meistgelesenen Autoren der Schweiz. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.04.2022, 16.00 Uhr

Rebekka Salm mit ihrem Erstling «Die Dinge beim Namen». Patrick Lüthy

Aufenthaltsort: Wolke sieben. Obwohl: nicht ohne Wenn und Aber. «Ein Bein bliebt am Boden», schiebt sie hinterher. Das sagen viele im Erfolg, aber den wenigsten ist dabei zu trauen. Nur: Rebekka Salm geniesst das Echo auf ihren Erstlingsroman «Die Dinge beim Namen» mit einer beachtlichen Nüchternheit. Und die wirkt noch nicht mal gespielt.

Sie studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet heute als Texterin, Moderatorin und Erwachsenenbildnerin, ist Autorin, Mutter einer Tochter, wohnt in Olten.

«Ich bilde mir nicht ein, die Welt habe auf mein Buch gewartet»,

sagt sie noch.

Aber: Ihr Titel wurde eben mit dem Prädikat «bestes Frühlingsdebüt 2022 aus der Schweiz» versehen. Absender: Annette König, renommierte Literatur-Redaktorin von SRF. Sie heisst den Roman auf ihrer Website «elektrisierend, überzeugend, hinterfragend, nicht wertend, treffsicher.»

Bodenständig - dem Setting geschuldet

Und schliesslich «etwas bodenständig», was aber «dem Dorfsetting geschuldet» sei. Als sei Bodenständigkeit per se vom Hauch des Makels umweht. Freispruch für die 42-jährige Rebekka Salm also.

Die Charakterisierung trifft offenbar ins Schwarze. Jedenfalls hat sich Rebekka Salm über die Botschaft Königs «gefreut», wie sie sagt und sich bei unserem Gespräch im Oltner Bahnhofbuffet nicht eben ausladend als «kreativen Bünzli» beschrieben. Ausgestattet mit einer guten Portion Hartnäckigkeit und Eigenständigkeit.

«Ziemlich angepasst»: Autorin Rebekka Salm. Patrick Lüthy

«Im Übrigen bin ich eigentlich ziemlich angepasst»,

sagt sie nach einer kurzen Phase des Nachdenkens noch. Und warum schreiben? «Mir hat Schreiben immer gutgetan», erklärt sie.

Schreiben als verinnerlichte Passion

Als 14-Jährige wurde sie bei der «Basler Eule», einem Schreibwettbewerb für Jugendliche, ausgezeichnet. Gebauchpinselt habe sie sich gefühlt damals. Vor drei Jahren gewann sie den vom Buchfestival Olten, der Bildungsstadt Olten und Region Olten Tourismus lancierten Schreibwettbewerb. Knapp ein halbes Jahr später startet sie, auf eine liebenswürdige Anregung aus ihrem Bekanntenkreis hin, ihr Projekt zum Erstlingsroman.

Der wird später, wie wir heute wissen, «Die Dinge beim Namen» heissen. Auch wenn derzeit noch eine andere Titelversion durch die digitale Gegenwart geistert: «Vollenweiders ausgestopfter Hirschkopf» nämlich. Marketingüberlegungen sollen für den späten Wechsel verantwortlich gewesen sein. «Das bestimmt der Verlag», sagt Salm.

Aber eben: Was da so elektrisierend, überzeugend, treffsicher und wertfrei daherkommt ist nicht das Globale, ist nicht die Geschichte der Polyglotten, der Weltenbummler. Beschreibt nicht die Atmosphäre, in der die Hauptdarstellenden vor lauter Fortschritt nicht mehr stehen können.

Ein Werk mit dem Vorwärtsdrang

Nein, das dörflich Überschaubare ermöglicht dieses in sich verhedderte und starre Gemenge. Wo Brave, Kecke, Nötiger und Genötigte, Aufrichtige, Heuchler, Duldsame und Fordernde, Opfer, Täter, Geheimnisträger und Palavernde die eigene und gemeinsame Welt formen.

Vielleicht sagt Autor Alex Capus deshalb, das Buch überzeuge sprachlich wie inhaltlich. Oder kurz:

Alex Capus: «Die Schweiz hat eine neue Erzählerin.» Bruno Kissling

«Da ist Klang drin. Das Buch drängt zum Weiterlesen.»

Er vergibt damit die grösste Anerkennung überhaupt. Wer die Dramaturgie eines Stillstandes, den Salms Erstling beschreibt, dermassen filigran, pulsierend und empathisch wiedergibt, verdient, was Capus schlussfolgert: «Die Schweiz hat eine neue Erzählerin.»

«Das Interessante an dieser rein fiktiven Geschichte ist für mich die Haltung, welche die Hauptdarstellenden einnehmen und wie sich die Bewertung der Handlungen im Laufe der Zeit verändert», sagt Salm. Wahrheit sei relativ, persönlicher Art, die Bewertung von Vorgefallenem eine Frage des Zeitgeistes. «Gras über die Sache wachsen lassen», sagt der Volksmund dazu.

Max in männlicher Selbstberauschtheit

Denn da ist Max, der an einem kühlen Frühlingsabend draussen vor der Mehrzweckhalle Sandra schwängert; halt irgendwie so en passant, irgendwie unbedarft. Aber wenigstens in männlicher Selbstberauschtheit, die sich im Dorf hin und wieder manifestiert und die zu den Gentlemen-Delikten zählt.

Damit beginnt die Geschichte. Mehrere Personen beobachten den Vorfall im Düsteren. Schweigen. Dass einer, der schreibende Vollenweider nämlich, mit der Geschichte raus in die Welt will, weiss man zu verhindern; notfalls mit nächtlichen Übergriffen.

Die Krux mit der Wahrheit

Nur: Was ist schon Wahrheit? «Die Dinge beim Namen» jedenfalls nimmt eine unerwartete Wende.

Hanspeter Müller-Drosaart: «Rebekka Salm erweckt plausible Wirklichkeiten.» Izedin Arnautovic

«Mit einfühlsamer Sprache und immer wieder so noch nie gelesenen poetischen Bildern erweckt Rebekka Salm plausible Wirklichkeiten, die in ihrer plastischen Glaubhaftigkeit universell wirken.»

So äussert sich Schauspieler und Autor Hanspeter Müller-Drossaart zum Erstling. Superlative wie aufgereihte Perlen an der Kette.

«Ein Bein bleibt am Boden», hat die Autorin gesagt. Dennoch: Vom Schreiben leben können? «Natürlich wäre das schön, würde ein Verlag auf mich zukommen und mich bevorschussen», gibt sie zu verstehen. Aber ihr ist auch bewusst: Schreiben ist ein einsames Geschäft. «Und ich hab’ gerne Gesellschaft, tausche mich gerne aus, habe einen interessanten Job.»

Wer die Buchdeckel nach rund 180 Seiten zuklappt, wird sich in der Gegenwart wiederfinden. Klar. Aber «Die Dinge beim Namen» hallt nach. Und sei’s nur so wie das Decrescendo eines Propellerflugzeuges, das eben noch über dem eigenen Kopf kreiste und sich jetzt langsam Richtung Horizont verabschiedet.

Rebekka Salm: Die Dinge beim Namen, Knapp Verlag Olten

