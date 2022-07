Olten Die Aushubarbeiten fürs neue Schulhaus haben begonnen – so stark ist das Kleinholzquartier in den vergangenen Jahren gewachsen Das Oltner Kleinholzquartier erhält bis 2024 eine neue Schulanlage mit Dreifachturnhalle. In den vergangenen Jahren gab es dort viele neue Einwohnerinnen und Einwohner: Im Gebiet sind mehrere Hundert Wohnungen neu gebaut worden. Fabian Muster Jetzt kommentieren 27.07.2022, 16.00 Uhr

Die Baugrube des neuen Schulhauses Kleinholz in Olten. Im Hintergrund die Überbauungen der Chlyholz Immobilien AG. Patrick Lüthy

Nach dem Spatenstich Anfang Mai sind die Bauarbeiten seit Juni in vollem Gang für die neue Schulanlage Kleinholz. Livebilder auf der Website der Stadt Olten zeigen seit kurzem den Baufortschritt. Das 40-Millionenprojekt mit Dreifachturnhalle soll bis zum Start des Schuljahres 2024/25 fertiggestellt sein. Die neue Anlage wird in jenem Quartier gebaut, das bisher noch kein Schulhaus hatte.

Das Kleinholzquartier ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. In der Umgebung des neuen Schulhauses sind viele neue Überbauungen entstanden. Vor allem die ChlyHolz Immobilien AG hat kräftig investiert. Seit 2014 wurden in vier Etappen insgesamt 400 Miet- und Eigentumswohnungen gebaut.

«Das Quartier ist in jüngster Vergangenheit mit Abstand am stärksten gewachsen», sagt auch Baudirektionsleiter Kurt Schneider. Mittlerweile gibt es im Kleinholz 806 Privathaushalte, wie eine Anfrage bei der Einwohnerkontrolle zeigt. Rechnet man die neue Wohnsiedlung Bornfeld mit 164 Haushalte dazu, macht das Quartier mit knapp 1000 Einheiten fast einen Zehntel aller Haushaltungen in Olten mit derzeit 10'200 Einheiten aus.

Die neue Schulanlage kommt gleich neben der Stadthalle zu stehen. Patrick Lüthy

Für die Etappe fünf und sechs hat die Immobilienfirma Chlyholz bereits die Bewilligungen erhalten. Ab diesem Herbst sollen bis 2024 weitere 14 Miet- und 38 Eigentumswohnungen hochgezogen werden. Und in den kommenden Jahren könnte das Quartier weiter wachsen: Knapp 29'000 Quadratmeter dreigeschossige Wohnzone dürfen laut Zonenplan noch überbaut werden.

Philippe Ruf fühlt sich im Kleinholzquartier wohl

«Mitten in der Natur und doch in Fussdistanz zur Innenstadt.» So bewirbt die Imagebroschüre der ChlyHolz ihre Überbauungen im Quartier hinter der Stadthalle. Auch Philippe Ruf nennt ähnliche Gründe, wieso er vor drei Jahren in seine neue Wohnung zog:

«Ich bin in fünf Minuten am Bahnhof und kann trotzdem am Waldrand leben», sagt der SVP-Gemeinde- und Kantonsrat. Die Lebensqualität sei extrem hoch. Zudem sei es einer der wenigen Orte in Olten gewesen, wo man noch Eigentum erwerben konnte.

«Ich habe es bisher keine einzige Minute bereut.»

Philippe Ruf in seiner Wohnung in einer der Chlyholz-Überbauungen. Franz Beidler/ Stadtanzeiger Olten

Die neue Siedlung unterhalb des Bornwalds ist keine typische Mehrfamilienhaus-Überbauung mit einer möglichst hohen Ausnutzung. Die Gebäude verfügen wie im Gestaltungsplan vorgegeben nur über zwei Stockwerke plus ein Attikageschoss und sind auf beiden Seiten jeweils mit Balkonen respektive Terrassen ausgestattet.

Es gleiche einer Kleinstadt, sagt ChlyHolz-Geschäftsleitungsmitglied Markus Schläfli. «Sämtliche Eigentumswohnungen werden in Zusammenarbeit mit dem künftigen Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer ausgebaut und verfügen über einen gehobenen Standard.»

Seit 2014 sind mehrere Hundert Wohnungen im Kleinholz hochgezogen worden. Patrick Lüthy

Bunt durchmischtes Quartier, das wachsen kann

Das hat seinen Preis: Weil die Häuser ein höheres Qualitätsniveau aufwiesen, weniger hoch gebaut seien und es eine zentrale Tiefgarage für alle Wohnungen gebe, treibe dies die Kosten in die Höhe, so Schläfli.

«Das ChlyHolz hat seinen Preis, aber es wird auch etwas geboten»,

umschreibt er die Reaktionen aus der Käuferschaft. Die Siedlung sei zwar mit 40-Tönnern befahrbar, aber praktisch autofrei, weil es keine Parkplätze auf den Strassen gebe. Das neue Schulhaus wird die Neubausiedlung noch attraktiver machen. Es wird nur einen Katzensprung entfernt sein.

Die neuen Überbauungen liegen gleich neben der neuen Schulanlage. Patrick Lüthy

Das Quartier ist bunt durchmischt. Es gebe Familien mit jüngeren oder schon älteren Kindern, aber auch junge oder ältere Paare, sagt Schläfli. Dementsprechend sind auch die Wohnungsgrössen: Sie reichen von 3,5 bis zu 6,5 Zimmereinheiten. Die Leute stammen zu zwei Dritteln aus Olten und der Region, zu einem Drittel von weiter weg. Wer eine Eigentumswohnung kauft, hat aber häufig bereits einen Bezug zur Stadt, indem die Person etwa schon zur Miete in Olten wohnte.

Auch Bornfeld ist stark gewachsen

Doch nicht nur im Kleinholz, sondern auch in der neuen Wohnsiedlung Bornfeld sind auf der grünen Wiese in den vergangenen Jahren rund 150 Wohneinheiten entstanden. Die Gebäudetypologie ist dort diverser: Es gibt Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser sowie Doppel- und Einfamilienhäuser. Ein weiterer Ausbau wäre auch hier möglich Richtung Bornwald.

Die neue Wohnsiedlung Bornfeld und das südlich davon gelegene Landwirtschaftsland, die derzeit als Reservezone ausgeschieden ist. Bruno Kissling

Doch es ist unklar, ob die rund 31'000 Quadratmeter Land, die den Städtischen Betrieben Olten und der Einwohnergemeinde gehören, bei der derzeit laufenden Ortsplanungsrevision künftig als Bauland ausgeschieden werden; derzeit ist die grosse landwirtschaftlich genutzte Matte südlich der bestehenden Bauten als Reservezone vermerkt.

Neuer Quartierverein will diverse Projekte umsetzen

Seit Anfang März dieses Jahres hat das wachsende Quartier auch einen eigenen Quartierverein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität der Bewohnenden weiter zu steigern. Ursprünglich gewachsen aus der Idee, den Kindergarten im Quartier zu behalten, solange das neue Schulhaus noch nicht gebaut ist, hat sich daraus inzwischen der aktivste Quartierverein Oltens mit derzeit rund 100 Mitgliedern entwickelt. Auf der informativen Website sind mehrere Projekte ersichtlich, welche umgesetzt werden sollen: ein Vitaparcours, ein Mobility-Standort oder die Förderung des bestehenden Quartierrestaurants 3 Tanne am Hausmattrain.

Der Gründungsvorstand der IG Kleinholz (von links): Nicole Reist, Philippe Ruf, Präsidentin Alessandra Senn, Stephan Bielser und Sandra Schweizer. Urs Amacher

Philippe Ruf ist eines der Gründungsmitglieder, das massgeblich für den aktiven Auftritt des Quartiervereins verantwortlich ist. Zumindest eines der drei genannten Projekte könnte zustande kommen: «Die Rückmeldung bei Mobility war schon mal positiv», sagt Ruf.

Ein weiterer Vitaparcours hingegen wird angesichts der bereits bestehenden Dichte in der Region – in Olten und Starrkirch-Wil gibt es bereits je einen – wohl nicht entstehen. Auch beim Restaurant 3 Tannen, das in den vergangenen Jahren zahlreiche Betreiberwechsel verzeichnete, ist unklar, wie dieses zu einem Quartiertreffpunkt aufgebaut werden könnte.

«Wir wollen nicht selbst ein Restaurant betreiben, und finanziell unterstützen können wir es auch nicht.»

Erstmals findet Quartierfest statt: Es werden neue Holzfiguren präsentiert

Es gibt aber auch Ideen, die demnächst umgesetzt werden: Am 20. August findet beim Aussenfeld des Eishockeystadions Kleinholz erstmals ein Quartierfest mit Waldrundgang, Kinderprogramm, Barbetrieb und Livemusik statt. Dieses soll – falls die Erstausgabe erfolgreich ist – regelmässig durchgeführt werden.

An diesem Anlass werden zudem die von zehn Künstlerinnen und Künstlern neu geschnitzten Holzskulpturen im Bornwald präsentiert. Einzelne Figuren können noch ersteigert werden; die Spendenden werden mit einem Messingschild auf der Figur verdankt.

