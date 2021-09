Olten Dezentraler Lauf per App: Der Oltner 2-Stunden-Lauf kommt dieses Jahr gleich doppelt Gemeinsam oder individuell? Der Einsatz kann in der Innenstadt oder dezentral geleistet werden. Ausserdem muss nicht zwingend gerannt oder gejoggt werden. Felix Ott 03.09.2021, 05.00 Uhr

Der Oltner 2-Stunden Lauf wird doppelt durchgeführt - Einmal gemeinsam in der Innenstadt und dezentral. (Symbolbild). Bruno Kissling (Archiv)

Am 18. September 2021 um 15 Uhr startet in Olten auf der Kirchgasse der gemeinsame 2-Stunden Lauf. Alternativ kann, wie letztes Jahr auch, individuell und dezentral in der Woche vom 11. September bis 18. September teilgenommen werden.