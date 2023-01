Olten: Bevölkerung hätte gerne mehr Buvetten im öffentlichen Raum

Olten Wunsch nach mehreren Buvetten in der Stadt ist gross – der Stadtrat sieht dies eher zurückhaltend skeptisch Eine Kleine Anfrage aus dem Gemeindeparlament lotet weitere Einsatzmöglichkeiten der temporären Gaststätten aus. Auch Kinderspielplätze etwa kämen in Frage. Urs Huber 12.01.2023, 18.00 Uhr

Steht die Buvette in Olten vor einem Durchbruch? Eine Kleine Anfrage im Gemeindeparlament lotet das Potenzial aus. Themenbild: Nicole Nars-Zimmer

Im April ist es so weit. Dann feiert die Buvette in Olten ihre Premiere. Und zwar auf dem neu gestalteten Ländiweg. Das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Wenig überraschend: Das Vorhaben weckt auch anderorts in der Stadt Gelüste. Buvetten könnte man sich unter anderem auch auf Kinderspielplätzen vorstellen.

Mit seiner Kleinen Anfrage an den Stadtrat will Manfred Schoger (Fraktion Mitte/EVP/GLP) die Einsatzmöglichkeiten der offenkundig populären und temporären Verpflegungsstation ausloten. Seiner Erfahrung nach funktioniert die Idee in andern Städten der Schweiz und im angrenzenden Ausland.

So will Schoger etwa wissen, wie der Stadtrat dazu steht, je eine Buvette auf einem Kinderspielplatz beidseits der Aare zuzulassen. Oder ob der Stadtrat auch der Meinung sei, dass sowohl in der Bevölkerung als auch bei potenziellen Betreibenden das Bedürfnis nach einer Buvette besteht.

Und natürlich fragt Schoger auch nach der Möglichkeit, inwieweit die Stadt bereit wäre, versuchsweise die Grundlagen für einen privaten Betrieb einer Buvette zu schaffen, so wie sie dies bei jener auf dem Ländiweg bereits vollzogen hat.

Der Stadtrat zeigt nur verhaltene Begeisterung

Der Stadtrat reagiert in seiner Antwort nur mit verhaltener Begeisterung. Buvetten an Orten mit viel potenzieller Kundschaft seien in Olten nichts Neues, so Stadtpräsident Thomas Marbet. Im Vögeligarten und Stadtpark habe man solche Möglichkeiten geprüft.

«Gescheitert sind die Bemühungen weniger am fehlenden Interesse der Parkbesucherinnen und -besucher; vielmehr ist es kaum möglich, solche Buvetten wirtschaftlich zu betreiben.» Immer unter Berücksichtigung der Dimension beziehungsweise der Akzeptanz von Anwohnerinnen und Anwohnern.

Der Stadtrat wehrt sich aber keineswegs gegen Buvetten auf Spielplätzen, «sofern Initiativen von Seiten interessierter Betreiber erfolgen», wie er weiter festhält. Dies sei bei der Pumptrackanlage der Fall gewesen. Der Stadtrat sehe es aber nicht als Aufgabe der öffentlichen Hand an, diese Initiative selber zu ergreifen.

Der Ländiweg mache hier eine Ausnahme, weil der Ort belebt und attraktiviert und damit verhindert werden soll, den Weg einzelnen Gruppierungen zu überlassen. Im Übrigen sei das Interesse, dort eine Buvette zu bestimmten Bedingungen zu betrieben, nicht sehr gross.