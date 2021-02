Olten Wasser für Sri Lanka: Der Verein Thannir unterstützt den Bau von Brunnen Der Verein Thannir, in Olten gegründet, sorgt im Norden von Sri Lanka unkompliziert für Unterstützung; Brunnenbau steht im Brennpunkt. Urs Huber 22.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verteilaktion von Lebensmitteln im Frühling 2020: ein Sportclub half mit. zvg

Der Spruch ist bekannt: Man hat die Kleinen einfach lieber als die Grossen. Genau. Und das zieht sich in der Regel durch alle Sparten des täglichen Lebens. Auch bei karitativen Einrichtungen wie Thannir eine ist; getragen von rund 30 Mitgliedern, gegründet vor 5 Jahren in Olten. Heute weist der Verein ein Budget von jährlich etwa 15'000 Franken auf. «Das Geld kommt aus den Taschen der Mitglieder und aus unserem jeweiligen Versand», sagt Othmar Fellmann aus Olten.

Othmar Fellmann, Präsident Urs Huber

Seit Gründung von Thannir steht der heute 69-Jährige dem Verein vor und ist, wie man so schön sagt, auch ein bisschen Mädchen für alles. Marketing, Öffentlichkeits- und Büroarbeit, Präsidium und so weiter.

Daneben wirken im dreiköpfigen Vorstand Suthakaran Ganapathipillai und Yogharaja Alvar mit; zwei gebürtige Tamilen, die als Flüchtlinge Mitte der 1980er-Jahre in die Schweiz kamen und mit ihrer ursprünglichen Heimat noch immer sehr verbunden sind.

Wasser: das Thema der Stunde

«Thannir», das bedeutet Wasser in Tamil. Und genau darum gehts im Wesentlichen bei diesem kleinen Verein, der rund 30 Projekte im Fokus hat und unterstützen will. Alle in der Region um Kilinochchi, im Norden von Sri Lanka. Noch immer vom einstigen Krieg gezeichnet. Hilfe im Rahmen des Baus von Röhrenbrunnen, wie Fellmann sagt. Denn die unbefestigten Brunnenbauten sind permanent gefährdet und stürzen nicht selten ein.

Naturbrunnen: häufig einsturzgefährdet zvg

Thannir unterstützt die Menschen vor Ort: etwa mit Baumaterialien, Brunnenpumpen und Expertenwissen beim Bau.

Aber nicht nur Experten wirken: Die Dorfgemeinschaft arbeitet unentgeltlich beim Brunnenbau mit.

zvg

«Dies hat zwei entscheidende Vorteile: Indem sich die Menschen am Brunnenbau beteiligen, wird der Brunnen zu ‹ihrem› Brunnen, zu dem sie anschliessend gut schauen», sagt Fellmann. Auch spart Thannir durch die Eigenleistung der Bevölkerung Kosten, die für andere Projekte eingesetzt werden können.

Mittelmann als Vertrauensperson

Thannir arbeitet mit einem einheimischen Mittelsmann zusammen, der an den Vorstand in der Schweiz Vorschläge unterbreitet, wo und wie geholfen werden kann. Das ist insofern günstig, als dass im Vorstand auch zwei Tamilen Einsitz haben mit Beziehungen zur dortigen Region. Sie reisen regelmässig und «auf eigenen Kosten», wie Fellmann sagt, in ihre Heimatländer und überprüfen den Stand der Dinge dort.

«Manchmal,» so der Präsident, «ist die Hilfe auch ganz unmittelbar. Wir haben auch schon für jemanden drei, vier Schafe gekauft. Oder eine Nähmaschine ersetzt.» Thannir ist, könnte man sagen, so etwas wie «Superman» für die kleinen Leute.

Die Unterstützung erstreckt sich aber nicht ausschliesslich auf langfristig planbare Vorhaben. Corona etwa hat Hilfe spontan notwendig gemacht. An 500 vom Lockdown betroffenen Familien wurden letztes Jahr mit der Hilfe junger Tamilinnen und Tamilen eines Sportclubs Essrationen verteilt. Der Sportclub erhielt von Thannir dafür 1000 Franken für den Kauf von Fussball- und Cricketutensilien. «Der Club besass bisher kaum einen Ball. Von einem Dress, geeignetem Schuhwerk oder Tornetzen ganz zu schweigen», sagt Fellmann. Wie bei solche kleinen Hilfsorganisationen wie Thannir üblich: Sie helfen, wo sonst niemand hilft.

Spendengelder fliessen direkt in die Projekte

Alle Projektverantwortlichen und -beteiligten des Vereins Thannir arbeiten unentgeltlich. Dies bedeutet, dass Spendengelder direkt in die Projekte fliessen. «Wir setzen alles daran, unsere Verwaltungsausgaben so gering wie möglich zu halten. Haben wir vor Ort evaluiert, in welcher Form und wo Hilfe benötigt wird, helfen wir schnell, unbürokratisch und direkt», streicht der Präsident hervor.