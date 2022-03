Pfadi Olten: Es mangelt an Pfadiheimen, ein Neubau solls richten

Olten Der Pfadi Olten geht ein weiteres Pfadiheim verloren – jetzt ist ein Neubau geplant Das Gebäude an der Tannwaldstrasse musste von der Pfadi Olten geräumt werden – übrig bleibt das Heim an der Rötzmattstrasse. Das ist mittlerweile allerdings zu klein. Deshalb wird nun ein Neubau geplant. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 11.03.2022, 17.00 Uhr

An der Rötzmatt: Nun bleibt der Pfadi Olten nur noch ein Pfadiheim. Bruno Kissling (Archiv)

Vor acht Jahren haben die drei Pfadiabteilungen der Stadt zur Pfadi Olten fusioniert. Im Rahmen dieser Fusion wurde auch gleich das Pfadiheim in Starrkirch-Wil verkauft. Grund: War es einst von grüner Wiese und Wald umgeben, sind heute Wohnhäuser die Nachbarn.

Bereits vor zwei Jahren ahnte es Pfadi-Vereinspräsident Elias Niklaus, Anfang Jahr wurde es dann Realität: Die Besitzerin Vebo hat das Grundstück des Pfadiheims an der Tannwaldstrasse verkauft. Die Pfadi Olten sei bestrebt gewesen, das bisher gemietete Grundstück zu erwerben, so Elias. Man blieb aber erfolglos. Ende Januar haben die Pfadfinderinnen und Pfadfinder die Liegenschaft geräumt und dem neuen Besitzer geordnet übergeben.

Das verlassene Pfadiheim an der Tannwaldstrasse in Olten. Patrick Lüthy

Eine weitere Pfadiräumlichkeit ist also verloren gegangen. Übrig bleibt das Pfadiheim am Rötzmattweg. Doch dieses sei nun zu klein. Die Mitgliederzahl habe sich erhöht, sei jedoch die vergangenen zwei Jahre mit rund 134 Mitgliedern konstant geblieben, sagt Niklaus. Ein weiteres Problem:

«Im aktuellen Heim dürfen wir nicht übernachten, weil es feuertechnisch nicht erlaubt ist.»

Genau solche Übernachtungsmöglichkeiten seien aber von der Pfadfinderschaft gefragt. Ausserdem brauche es Platz für das ganze Material aller Altersstufen. Dazu wurde von einer Untergruppe ein umfassendes Nutzungskonzept erstellt. Die Idee eines Neubaus entstand aber nicht erst nach der Übergabe des Tannwald-Heims, sondern bereits vorher, erklärt Pfadimitglied Michel Schenker, der verantwortlich ist für die Untergruppe Standortprojekt.

Suche nach einem Platz mit Wald und Wiese

«Idealerweise gibt es eine Spielwiese und einen Wald nebenan», sagt Vereinspräsident Niklaus. Ob dies realistisch sei? Nein, aber man hoffe, dass sich beides in der Nähe befinde. Die Standortsuche habe sich als schwierig herausgestellt. Rund 35 Grundstücke seien gemäss Schenker in Betracht gezogen worden. Viele Absagen habe es gegeben, sagt Niklaus.

Vereinspräsident der Pfadi Olten, Elias Niklaus. zvg

Denn: Das neue Pfadiheim soll sich laut Niklaus nicht mitten in einem Wohnquartier befinden. Man wolle auch mal am Abend bei einem Lagerfeuer draussen spielen – Lärm soll natürlich vermieden werden. Anders als noch vor zwei Jahren, als diese Zeitung berichtete, habe man jetzt konkretere Vorstellungen bezüglich Neubau Pfadiheim.

Momentan kämen drei Parzellen für einen Neubau in Frage. Zwei davon gehören der Einwohnergemeinde Olten. Eine Parzelle befinde sich vorgelagert beim Tennisplatz im Gheid. Die andere Parzelle wäre nahe dem Übungsgelände der Feuerwehr und in der Nähe des Flugplatzes. Ideal wären die Standorte nicht nur, weil sie mehr Platz böten, sondern weil es in der Nähe Wald und Wiese gebe sowie einen Anschluss an den öffentlichen Verkehr.

Die Pfadi Olten hatte bereits Kontakt mit der städtischen Baudirektion. Da jetzt konkrete Vorstellungen vorliegen, wolle man ein weiteres Gespräch suchen. Einziger Nachteil dieser Parzellen: ein Kauf sei nicht möglich, erklärt Schenker.

Die dritte in Frage kommende Parzelle befinde sich beim Kalchofen. Das Problem: das Grundstück befindet sich in der Landwirtschaftszone und müsste zuerst umgezont werden. Dahinter müsste nicht nur die Stadt Olten, sondern auch der Kanton stehen. Weil das Grundstück gleich am Wald sei, würde es sich für einen Neubau gut eignen. Schenker: «Wir müssen intern entscheiden, ob wir das wirklich wollen.»

Weil es aber eine partielle und keine Dauernutzung sei, könne sich Vereinspräsident Niklaus eine solche Umzonung aber durchaus vorstellen.

Ein Neubau in der Rötzmatt wird nicht ausgeschlossen

Derzeit klärt die Pfadi Olten den definitiven Standort ab. Anschliessend nimmt man Kontakt mit einem Architekten auf. Komme keine der drei ins Auge gefassten Parzellen in Frage, wäre auch ein Neubau am bisherigen Standort in der Rötzmatt wieder ein Thema. Der Bau eines Kellers wäre sicher eine Idee. Ob das Gebäude vergrössert werden könnte, müsste noch abgeklärt werden. Zum Thema Übernachten meint er: «In den Auflagen müssten wir schauen, dass wir die Übernachtungsmöglichkeiten umsetzen können.»

Wie sieht es mit der Finanzierung aus? «Wir haben noch keinen Kostenrahmen gesteckt. Wir haben aber durch die Fusion der drei Abteilungen vor acht Jahren und durch den Verkauf des Pfadiheims in Starrkirch-Wil ein finanzielles Polster», sagt Niklaus. Eine Möglichkeit wäre auch, das derzeitige Pfadiheim Rötzmatt zu verkaufen, wenn ein anderer Standort gefunden werde.

Ziel ist es laut Niklaus, dass das neue Pfadiheim bis ins Jahr 2025 steht. Er sagt aber auch:

«Uns ist es wichtiger, eine gute als eine schnelle Lösung zu finden.»

Zeitlich gebe es keinen Druck. Denn das Pfadiheim in der Rötzmatt stehe weiterhin zur Verfügung – einfach ohne Übernachtungsmöglichkeiten.

