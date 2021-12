Olten: Cannabiskonsum soll wissenschaftlich begleitet werden

Olten Der Oltner Stadtrat will rund um «Hasch» mehr in Erfahrung bringen Die Phase 1 zum Vorprojekt «Umgang mit Cannabis zu nicht medizinischem Zweck» ist lanciert. Der Stadtrat von Olten spricht ein Nachtragskredit. Urs Huber 06.12.2021, 20.00 Uhr

Wer soll wie am Vorprojekt zum Cannabis-Pilotversuch mitwirken? Diese Frage wird derzeit in Olten zu beantworten versucht. zvg

Im Mai 2021 hatte das Gemeindeparlament der Stadt Olten ein Postulat von Tobias Oetiker und Laura Schöni (Olten jetzt!) betreffend Cannabis-Pilotversuch in Olten erheblich erklärt; mit 22 zu 16 Stimmen. Das Ziel: In Zusammenarbeit mit der Suchthilfe Ost in Olten einen Pilotversuch zum Umgang mit Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken zu starten. In Olten sei der Freizeit-Cannabiskonsum verbreitet. In der Herbstsession 2020 hatten die eidgenössischen Räte das Betäubungsgesetz so geändert, dass das Bundesamt für Gesundheit Pilotversuche mit Cannabis bewilligen kann.