Der Ländiweg in Olten ist wieder offen

Olten Der Ländiweg ist wieder offen, aber noch wirkt er etwas nüchtern Er war in jüngerer Vergangenheit einer der Prügelknaben auf städtischem Gebiet: der Ländiweg. Knapp 4 Millionen Franken sollten Abhilfe schaffen. Jetzt präsentiert er sich mit neuem Gesicht. Urs Huber 02.12.2022, 19.00 Uhr

Baudirektorin Marion Rauber und Stadtpräsident Thomas Marbet bei der Eröffnung des Ländiwegs. Bruno Kissling

Es ist soweit: Nach knapp einjähriger Bauzeit ist die einstige Oltner Fusswegverbindung zwischen Bahnhofterrasse und Holzbrücke für die Öffentlichkeit wieder freigegeben worden. Am Freitagnachmittag wurde der Weg auf unkompliziertem Weg seiner Bestimmung übergeben. Die offizielle Eröffnung ist im kommenden Frühjahr vorgesehen. Dann sollen auch die vorgesehenen Buvetten ihren Betrieb aufnehmen.

Früher ein wenig einladender und nüchterner Fussweg, ist die Passage heute deutlich breiter gehalten, mit vielen Attributen der Begrünung versehen und einem Brunnen bereichert. Die Umgestaltung der Langsamverkehrsverbindung war einst mit 3,88 Millionen Franken veranschlagt und hatte in zwei Tranchen, die letzte im September 2021, das Gemeindeparlament grossmehrheitlich passiert.

Heimlich eine Zigarette rauchen und erster Kuss

Vor Jahren wurde die Passage entlang des rechten Aareufers noch als Schandfleck bezeichnet, als ganz schlechte Visitenkarte für die Stadt Olten. Wie Baudirektorin Marion Rauber an der kleinen, aber überraschend gut besuchten Übergabefeier betonte, liege die Geschichte des Ländiweges eher im Dunkeln. «Aber er war, bei aller Verruftheit, der Ort, wo man in jungen Jahren in aller Heimlichkeit eine Zigarette rauchen konnte oder den ersten Kuss bekam.»

Der Aufmarsch zur Eröffnung war ganz erfreulich. Bruno Kissling

Das dürfte, mit Verlaub, auch jetzt noch möglich sein. «Auf jeden Fall lässt sich die Postkartenansicht Oltens von hier aus besonders gut geniessen», so die Baudirektorin weiter. Und gebe erst noch eine gute Visitenkarte ab.

Zum derzeitigen, etwas nüchternen Erscheinungsbild der neu gestalteten Anlage meinte Rauber, diese sei noch nicht komplett ausgerüstet. «Es fehlen Sitzgruppen und die beiden Buvetten, die bis zur offiziellen Eröffnung im Frühling bereitstehen sollen.» Und für das notwendige und gewünschte Grün werde die Natur schliesslich in der wärmeren Jahreszeit sorgen.