Olten: Klosterplatz könnte dereinst autofrei werden

Olten Der Klosterplatz könnte dereinst autofrei werden – doch für die Bürgerlichen nur unter einer Bedingung Der Oltner Stadtrat muss eine Vorlage erarbeiten, wie der Klosterplatz ähnlich wie die Kirchgasse als autofreier Platz entwickelt werden kann. Das Gemeindeparlament hat dies mit grossem Mehr entschieden. Fabian Muster Jetzt kommentieren 24.03.2023, 15.13 Uhr

Der Klosterplatz in Olten ist derzeit wegen seiner Parkplätze kaum als solcher wahrnehmbar. Das soll sich ändern. Bild: Bruno Kissling

Der Klosterplatz steht derzeit aus städteplanerischer Sicht in Olten am stärksten im Fokus. Nicht nur, weil innert kurzer Zeit zwei Vorstösse dazu im Gemeindeparlament eingereicht wurden, sondern auch, weil seit Ende Januar bekannt ist, dass die Kapuziner per Ostern 2024 aus dem Kloster ausziehen werden. Das hat bereits zu einem Strauss an Vorschlägen geführt, was mit der Anlage samt Garten geschehen soll.

Lukas Lütolf, Gemeindeparlament Olten. Bild: Fotomtina

Am vergangenen Donnerstag ging es im Gemeindeparlament um die Frage, ob der Klosterplatz ähnlich wie die Kirchgasse zu einem Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden soll. Der Grüne Lukas Lütolf hat im überparteilichen Vorstoss zusammen mit Parlamentsmitgliedern aus anderen Fraktionen einen «ausformulierten Kompromiss» eingebracht, keine Maximalforderung, wie er zu Beginn der Debatte mit Nachdruck festhielt. Der Auftrag sei daher auch sehr offen formuliert, was dem Stadtrat Raum gebe für eigene Vorstellungen.

Ohne Fahrzeuge werde der Klosterplatz frei für alternative Nutzungen. Es entstehe so «ein weiterer Anziehungspunkt im Herzen der Stadt, mit vielfältigen Möglichkeiten für Langsamverkehr, Aufenthalt und Aussengastronomie», heisst es im Vorstoss.

Zeitgleiche, nicht zeitnahe Kompensation der Parkplätze

Über diese schönen Aussichten, die ein autofreier Klosterplatz eröffnen würde, war man sich im Parlament grundsätzlich einig. Der Vorstoss wurde klar mit 31 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen überwiesen. Doch vor allem auf bürgerlicher Seite machte man sich ums Gewerbe Sorgen, wenn die rund 50 Parkplätze wegfallen sollten. Diese seien nämlich eminent wichtig.

SVP-Parlamentarier Robin Kiefer. Bild: zvg

So hat die Aufwertung selbst für die SVP durchaus ihre Vorzüge, wie Fraktionssprecher Robin Kiefer erwähnte, doch die Partei lehnte den Vorstoss als einzige trotzdem ab. Darin ist nämlich die Rede von zeitnaher Kompensation der aufgehobenen Parkplätze – das sei nicht «zeitgleich», so Kiefer. Zudem sei nicht klar, wo und in welcher Form die Parkplätze kompensiert werden sollen.

Thomas Fürst, FDP-Parlamentarier. Bild: Hans Peter Schläfli

Die FDP hingegen war für die Überweisung, erklärte aber, dass nur eine zeitgleiche Kompensation für die Partei akzeptabel sei. «Wenn die Parkplätze auch nur wenige Wochen oder Monate fehlten, könnte dies fürs Gewerbe tödlich sein», mahnte Fraktionssprecher Thomas Fürst. Die Lösung liegt für die FDP auf der Hand: Es müsse «ein koordiniertes Netz von zentralen Parkhäusern» geben, so Fürst weiter. Eines davon müsste beim Klosterplatz entstehen.

Christian Ginsig, GLP-Parlamentarier. Bild: zvg

Sprecher Christian Ginsig von der Fraktion Mitte/GLP/EVP wollte es mit der Kompensation der Parkplätze zeitlich nicht so eng sehen, warb aber auch für ein Parkhaus beim Klosterplatz. «Wir wollen endlich oberirdisch aufräumen.» Damit meinte der GLP-Politiker die konsequente Verlagerung der Parkplätze in den Boden, wie dies etwa auch in Solothurn längst geschehen ist. Ein solches Parkhaus müsste aber privat finanziert werden, so Ginsig weiter, ohne Steuergelder. Ein entsprechendes Projekt hatten die beiden Architekten Marc Thommen und der inzwischen verstorbene Massimo Hauswirth 2015 vorgestellt. Die Kapuziner verhinderten es aber mit ihrem Veto.

Christine von Arx stellte alles infrage

Die linke Parlamentsseite ging mit der Stossrichtung des Auftrags mit den Grünen sowieso einig. Claudia Schmid-Weber von der SP/Junge SP fokussierte auf die Vorteiles eines autofreien Klosterplatzes und ergänzte, dass ein Parkhaus unter dem Klosterplatz nicht unbedingt attraktiv sei. Dem schloss sich auch Vorstoss-Initiant Lütolf an, als er direkt von der SVP darauf angesprochen wurde: «Ich hätte lieber keine Kompensation von Parkplätzen drin gehabt.» Auch ein Parkhaus muss für ihn nicht sein.

Christine von Arx, SP-Parlamentarierin. Bild: zvg / Anna Holm

Als Advocatus Diaboli fiel SP-Einzelsprecherin Christine von Arx mit ihrer kontroversen Gegenposition gegen links wie bürgerlich sowie den Vorstoss insgesamt auf: Sie sei von den Grünen entsetzt, dass sich diese für eine zeitnahe Kompensation stark machten. Das widerspreche etwa dem Mobilitätskonzept, dass der Fuss- und Veloverkehr stärker als der Individualverkehr begünstigt werden sollten.

Und den Bürgerlichen redete sie ins Gewissen: «Wir wissen ja alle, dass es in der Innenstadt nicht zu wenige Parkplätze gibt.» Mit einem autofreien Klosterplatz würden nur 50 Parkplätze verschwinden. Diese sollen mit einem Parkhaus mit mehreren Hundert Parkplätzen kompensiert werden? Die FDP versuche so das Parlament in Geiselhaft zu nehmen: «Man wird schon fast dazu genötigt, ein Parkhaus zu unterstützen, damit der Klosterplatz von den Autos befreit werden könnte», fuhr sie fort. Wenn man diese beiden Sachverhalte miteinander verkopple, werde der Klosterplatz nie autofrei.

