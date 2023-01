Olten: Autofreier Klosterplatz? Stadtrat kann sich das vorstellen

Olten Der Klosterplatz könnte dereinst autofrei werden – der Stadtrat unterstützt einen entsprechenden Vorstoss Der Klosterplatz soll ähnlich entwickelt werden wie die Kirchgasse: Das fordert ein überparteilicher Auftrag im Gemeindeparlament. Die Oltner Regierung kann sich dies sogar vorstellen – unter einer Bedingung. Fabian Muster Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Das heutige Bild: Parkplatz reiht sich auf dem Klosterplatz an Parkplatz. Bruno Kissling

Der Aufschrei im Gewerbe und in den sozialen Medien war gross, als kurz vor Weihnachten bekannt wurde, dass es Ideen vor allem von politisch linker Seite gibt, den Klosterplatz autofrei zu gestalten. «Wenn das so weitergeht, gibt es im Freilichtmuseum Ballenberg mehr Gewerbe als in Olten», war eine der Stimmen, die die Skepsis auf den Punkt brachte.