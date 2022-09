Das Baugesuch für die Oltner Gartenstadt wurde abgelehnt

Olten Der Kampf der Anwohnerschaft für den Erhalt der Gartenbausiedlung hat sich gelohnt: Mehrfamilienhaus darf so nicht gebaut werden Das Baugesuch zur Sanierung und Erweiterung des 100-jährigen Einfamilienhaus an der Aarauerstrasse 158 wurde abgelehnt. Die Freude vonseiten der Einsprechenden ist da, auch wenn nicht alle ihre Beschwerdepunkte Gehör fanden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 15.09.2022, 11.49 Uhr

Der Entscheid ist gefallen: Das Baugesuch für das Haus mit den Bauprofilen an der Aarauerstrasse 158 wurde abgelehnt. Bruno Kissling

Nachdem Anwohnerinnen und Anwohner der Aarauerstrasse und des Eigenheimwegs im vergangenen Juni Einsprache eingereicht haben, steht nun fest: Das Baugesuch von der Firma CD Familien GmbH mit Sitz in Meggen LU wurde von der Oltner Baukommission Ende August abgelehnt. Aus dem 100-jährigen Einfamilienhaus an der Aarauerstrasse 158 sollte ein Mehrfamilienhaus, bestehend aus fünf Wohnungen, werden.

Rita Lanz hat Einsprache gegen das Baugesuch eingereicht. Urs Amacher

«Wir freuen uns über den ersten Erfolg», schreibt Rita Lanz. Sie lebt bereits seit 1996 in der Gartenstadtsiedlung. Lanz und mehrere Parteien haben im Juni unabhängig voneinander Einsprachen eingereicht, damit die Gartenstadtsiedlung erhalten bleibt. Bei der Baudirektion gingen eine Sammeleinsprache und sechs Einzeleinsprachen ein. Seither agiert Lanz als Sprecherin der Gruppe.

Das Bauvorhaben stiess auf Gegenwind, weil laut den Einsprechenden der Neubau «massiv» in die geschützte Gartenbausiedlung eingreifen würde. Das bestehende 100-jährige Haus gehört zum Ensemble der Gartensiedlung Genossenschaft Eigenheimweg, das im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz eingetragen ist. Dessen Ziel sei es, die Substanz zu erhalten. Lanz sagt:

«Es kann nicht irgendein 08/15-Bau in unser historisches Quartier gesetzt werden.»

Denn in der kantonalen Bauverordnung würden gestalterische Massstäbe vorgegeben werden. Lanz sagte der Zeitung damals: «Wir wehren uns dagegen, dass unser Quartier optisch zerstört wird.»

Gruppe will sich weiterhin einsetzen

Und dennoch geben sich die Einsprechenden nicht ganz zufrieden: Von der Baukommission wurden nicht alle Einsprachepunkte gutgeheissen. Konkret ging es dabei um den Riegelbau, der nach den Einsprechenden nicht in das längs angeordnete Quartier gesetzt werden soll. Dieser Einwand wurde von der Oltner Baukommission abgeschmettert.

Das würde gemäss Lanz also heissen: «Weder das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, noch das räumliche Leitbild noch der Vorgartenschutz in unserem Quartier sind baubehördlich verbindlich bei einer Umnutzung und oder Erweiterung.» Dies soll sich nach den Einsprechenden aber ändern. Sie fordern, dass «diese Vorgaben auch in der Realität bei Umbauten wie diesen eingehalten werden» sollen. Lanz:

«Sonst ist bald nichts mehr von der historischen ‹Gartenstadt Olten› vorhanden.»

Die Bauherrschaft will das Urteil nicht an die nächsthöhere Instanz weiterziehen, wie der Inhaber der Firma CD Familien GmbH auf Anfrage erklärt. Man werde ein neues Baugesuch aufsetzen.

