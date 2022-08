Olten «Der Imagewandel ist im Gang» – Olten bietet ein grosses Angebot, ist sich Region Olten Tourismus sicher Der Tourismus in der Region sei ein wichtiger Wirtschaftszweig, erzählt Stefan Ulrich von Region Olten Tourismus. Trotzdem werde Olten immer noch unter seinem Wert beurteilt. Franziska Roth 12.08.2022, 20.00 Uhr

Das touristische Angebot in der Oltner Innenstadt ist reichlich. Zvg

«Das Angebot in der Stadt Olten ist von kleinen bis namhaften Bühnen, über Galerien und Kinos bis zu den drei grossen Museen im Vergleich zur Einwohnerzahl überdurchschnittlich hoch.» Dies lässt Olten Tourismus in einer kürzlich verbreiteten Medienmitteilung verlauten. Was soviel bedeutet wie: Olten lebt!