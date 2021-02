Gewerbe Olten

In Olten stehen bekanntlich die Stadtratswahlen an. Der Vorstand von Pro Kultur Olten hat den Kandidaten vor laufender Kamera einige Kulturfragen gestellt. 8 der 9 Kandidierenden haben sich in einem kurzen Video-Interview diesen Fragen gestellt. Sie geben durchaus interessante Einblicke ins Wissen und den Fokus der zukünftigen Stadträte und der Stadträtin in Bezug auf die Kultur in unserer Stadt.

Die Filme sind auf www.pro-kultur-olten.ch/aktuell/stadtratswahlen 2021 abrufbar oder auf der Facebookseite von Pro Kultur Olten