Olten «Das weltbeste Heim, aber die schlechteste Lösung»: So feiert das Chinderhuus Elisabeth Weihnachten Drogenmissbrauch, Scheidungskrieg, häusliche Gewalt: Die Kinder vom Chinderhuus Elisabeth sahen in ihren Elternhäusern tiefe Abgründe. Ein festlicher Abend im Waldhaus ist für viele die einzige Weihnachtsfeier – und umso mehr ein Lichtblick. Franz Beidler Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Das Chinderhuus Elisabeth feierte im Waldhaus Haldenweg in Rothrist Weihnachten. Im Bild die Tischdekoration. Britta Gut

Ein Abend Mitte Dezember im Wald oberhalb von Rothrist: Schnee leuchtet in der Dämmerung und taucht das Waldhaus Haldenweg in milchiges Licht. Zwei grosse Schwedenfackeln brennen vor dem Pfad zur Terrasse. Um das Haus stehen schneebeladene Tannen. Das winterliche Idyll ist makellos.

Drinnen im Waldhaus stehen vier lange Tische, gedeckt und dekoriert mit Tannästen und -zäpfen, bunten Weihnachtskugeln und getrockneten Orangenscheiben. Käselaibe liegen auf der Bank an der Rückwand, daneben steht ein Tisch mit Heizstrahlern.

Hier feiert das Chinderhuus Elisabeth Weihnachten. In der Oltner Institution leben bis zu 25 Kinder zwischen zwei und achtzehn Jahren. Begleitet werden sie von 35 Sozialpädagoginnen, 2 Köchinnen, einer Person in der Hauswirtschaft, einer in der Wäscherei, 2 im Sekretariat und 3 Zivildienstleistenden – im Idealfall. Sie alle kommen heute zusammen und essen Raclette.

Zum Chinderhuus Elisabeth gehören 35 Sozialpädagoginnen, 2 Köchinnen, eine Person in der Hauswirtschaft, eine Person in der Wäscherei, zwei Personen im Sekretariat, drei Zivildienstleistende und bis zu 25 Kinder. Sie alle kamen zur Weihnachtsfeier zusammen und assen Raclette. Britta Gut

«Die Kinder haben das verdient»

Denise Widmer, Leiterin Chinderhuus Elisabeth Olten. zvg

Denise Widmer steht im Waldhaus vor dem Cheminée, legt die Hände ineinander und mustert den Raum. Seit zweieinhalb Jahren leitet die 58-Jährige das Chinderhuus. Davor hatte die Lehrerin, mit einem Master in Psychologe und diplomierte Laufbahnberaterin, während zehn Jahren die Gesamtschulleitung der Schulen Suhr inne. Ausserdem war sie für die SP im Aargauer Kantonsparlament und amtete wenige Jahre als Brugger Stadträtin. «Die Kinder haben das verdient», sagt Widmer und lächelt. Sie betont: «Keines der Kinder ist selbstverschuldet hier.»

Drogenmissbrauch, psychische Krankheiten, Scheidungskriege, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe: Allerhand Themen kennen die Kinder vom Chinderhuus Elisabeth aus ihren Elternhäusern. Fast allen Kindern gemein ist, dass sie darob verwahrlosten. So lange, bis der Kindes- und Erwachsenenschutz Kesb einschritt. «Die allermeisten kommen über die Kesb, das Aufenthaltsbestimmungsrecht wird den Eltern genommen», sagt Widmer.

Hier ist das Chinderhuus Elisabeth zu Hause: das leuchtend blau geschindelte Haus an der Oltner Hombergstrasse. zvg

An die Oltner Hombergstrasse, wo das Chinderhuus Elisabeth in einem leuchtend blau geschindelten Haus untergebracht ist, kommen viele bereits im Kindergartenalter. Dann nämlich fallen Unregelmässigkeiten auf: stete Verspätungen, unpassende Kleidung, kein eigenes Znüni, blaue Flecken am Körper. Üblicherweise sind es Lehrpersonen, die daraufhin eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb machen. «Wir könnten besser reagieren, wenn wir früher ins Familiensystem hineinsehen würden», sagt Widmer.

Für viele Kinder die einzige Weihnachtsfeier

Im Waldhaus trudeln die Leiterinnen und Leiter mit den Kindern ein. Sie tragen Hemden, manche mit Krawatten und Vestons, Blusen mit langen Röcken und kurzen Jacken mit Taillenschnitt; dazu hochgesteckte Frisuren oder gegelte Haare. «Die Aufregung der Kinder war schon lange zu spüren», sagt Gesamtleiterin Widmer. «Manche machten den ganzen Nachmittag lang Modeschau.» Für viele der Kinder ist der Abend im Waldhaus die einzige Weihnachtsfeier.

Als sich alle an die Tische verteilt haben, tritt Pirat Salem auf, ein Animator. Er witzelt und führt Zaubertricks auf. Die Kinder johlen und klatschen. Dann gibt es Raclette. Nach dem Essen löst sich die Tischordnung auf. Pirat Salem verdreht Schlauchballone. Die Kinder wünschen sich Ballonhündchen, Kronen oder Piratenschwerter. Mit denen duellieren sie sich dann auf dem verschneiten Vorplatz der Waldhütte.

Nach dem Essen trat Pirat Salem auf, ein Animator. Er witzelte und führte Zaubertricks auf. Britta Gut

Nala*, ein Mädchen im Vorschulalter, geht im Trubel still zwischen den Tischen umher, berührt jede Person kurz, an der sie vorbeikommt, oder umarmt sie direkt. Scheu vor Fremden, bei Gleichaltrigen sonst typisch, kennt Nala keine. Was liebenswürdig scheint, offenbart den Abgrund ihrer Geschichte.

Nalas Vater leidet unter einer psychischen Beeinträchtigung, ihre Mutter ist suchtkrank. So kam es, dass Nala fast zwei Wochen ohne Aufsicht war. Dann schritt die Kesb ein und brachte das Mädchen ins Chinderhuus. Die Eltern dürfen Nala jederzeit besuchen oder sie anrufen, tun das jedoch nur selten. Nalas Urvertrauen liegt in Trümmern. «Sie sucht verzweifelt den Kontakt, weil ihr eine verlässliche Beziehung fehlt», ordnet Psychologin Widmer Nalas Verhalten ein.

Eine familienähnliche Umgebung dank Bezugspersonen

Auf dem Kaminsims im Waldhaus stehen zwei Plastikkisten. An beiden hängt ein Blatt Papier mit der Aufschrift «Weihnachtsgeschenke 13.12.2022». Aus den Kisten lugen bunte Pakete mit glitzernden Schlaufen, für die Kinder ausgewählt und eingepackt von ihren jeweiligen Bezugspersonen – Mitarbeitende des Chinderhuus, die zu einem Kind ein besonderes Vertrauensverhältnis pflegen. So versucht das Chinderhuus eine familienähnliche Umgebung zu bieten, so gut als eben möglich. Denn auch Widmer ist klar: «Die eigene Familie ist unersetzlich.»

Gerade diese Beziehungsarbeit leidet, wenn die Bezugspersonen ihre Stelle wechseln. Entsprechend schwer wiegt der Fachkräftemangel für das Chinderhuus. So fordert Widmer: «Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen brauchen mehr Lohn.»

Der Leiterin sind aber die Hände gebunden. Per Regierungsratsbeschluss stehen ihr zwar für jeden Betreuungsplatz knapp 10'000 Franken im Monat zur Verfügung, allerdings nur solange der Platz auch besetzt ist. Demgegenüber steht eine hohe Durchgangsrate: «Manche Kinder bleiben nur wenige Tage, andere mehrere Jahre», sagt Widmer.

Nicht zuletzt deshalb wünscht sich die Leiterin einen Leistungsvertrag mit dem Kanton. Mit einem fixen Betriebsbudget gewänne das Chinderhuus an Planungssicherheit, gerade bei den so wichtigen Lohnkosten. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, versucht Widmer nun, möglichst feste Arbeitszeiten zu gewährleisten – wegen Kriseninterventionen und Nachtdiensten eigentlich unmöglich. «Wir müssen flexibel genug sein, um individuelle Lösungen anbieten zu können», argumentiert Widmer. «Ausserdem könnten in einer Leistungsvereinbarung auch Qualitätsstandards festgelegt werden.»

Wenn die Beziehungsbasis fehlt

In der Waldhütte setzt sich Widmer mit einem Buch auf den Kaminsims: «Tomte Tummetott» von Astrid Lindgren. Bevor die Kinder ihre Geschenke erhalten, will Widmer ihnen die Geschichte vorlesen. Liam* stellt sich vor dem Kamin auf und fordert lautstark Ruhe. Der Zwölfjährige wuchs bei seiner Grossmutter auf. Denn seine Mutter gründete bald nach Liams Geburt eine neue Familie – ohne Liam.

Seine Mutter lernte er erst vor kurzem kennen. Sie leidet unter depressiven Perioden, kommt manchmal tagelang nicht aus dem Bett. Eine Beziehungsbasis haben die beiden nicht.

Nach dem Essen las Leiterin Denise Widmer auf dem Kaminsims allen eine Geschichte vor: «Tomte Tummetott» von Astrid Lindgren. Britta Gut

So blieben alle Erziehungsversuche wirkungslos, die Mutter hilflos. Stattdessen dürstet Liam nach Aufmerksamkeit. Er sucht sie nicht zuletzt über die sozialen Medien, findet dort schnell Zutrauen in Fremde und glaubt sie als Freunde – ein gefährliches und letztlich selbstverletzendes Verhalten. So schlug der eingeschaltete Beistand eine Auszeit in einer Institution vor.

Nun arbeitet eine Sozialpädagogin mit Liam und seiner Mutter daran, gemeinsam den Alltag bewältigen zu lernen: zusammen Mittagessen, die Freizeit gestalten, Hausaufgaben erledigen. Dazu verbringt Liam erst einmal wenige Tage die Woche bei seiner Mutter. Mit solchen ambulanten Angeboten versucht das Chinderhuus Familien zu stärken. «Oft ist die eigene Familie noch immer besser, selbst wenn sie dysfunktional ist», erklärt Widmer. «Wir sind zwar das weltbeste Heim, aber die schlechteste Lösung.»

Respekt, Wärme und Beziehung

Nachdem Liam das Stimmengewirr in der Waldhütte zum Verstummen gebracht hat, nimmt er ebenfalls auf dem Kaminsims Platz und Widmer beginnt zu lesen. Liam sitzt ruhig daneben und mustert den Raum.

«Die Kinder brauchen nichts Materielles, sondern Respekt, Wärme und Beziehung», erklärt Widmer später. Sie schämen sich für ihre Eltern und für ihre Situation. «Kinderheime sind noch immer mit vielen Vorurteilen behaftet», sagt Widmer. «In der Schule werden unsere Kinder oft gehänselt.» Das sei nicht die Schuld der Schule. «Das kommt daher, dass es zu wenige Einblicke in unseren Alltag gibt.»

Immer wieder treffen sich Widmer und ihr Stellvertreter Tobias Probst deshalb mit den Schulleitungen von Olten. «Ab Sommer wird an den Informationsanlässen der Schule auch ein Flyer des Chinderhuus’ verteilt», verkündet Widmer. Der Flyer klärt Eltern zum Beispiel darüber auf, dass ihre Kinder jene im Chinderhuus auch besuchen dürfen, und umgekehrt.

Nächstes Jahr wird das Chinderhuus auch wieder einen Quartierzmorge durchführen, auch ein Sommerfest ist in Planung. Und Widmer selbst hält weiterhin Vorträge bei Vereinen wie dem Lions Club, dem Rotary Club oder der Schweizerischen Philanthropischen Gesellschaft Union. Von ihnen erhält das Chinderhuus immer wieder Spenden. Auch ist das Chinderhuus Elisabeth seit kurzem auf Instagram vertreten. Widmer ist überzeugt: «Wenn wir gut informieren, sind die Menschen bereit, das Chinderhuus mitzutragen.»

* Namen von der Redaktion geändert

