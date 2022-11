Olten: Das Team von «Kalte Lust» erhält «Milestone Award 2022»

Olten Das Team von «Kalte Lust» erhält den «Milestone Award 2022» des IHVO und der Wirtschaftsförderung Region Olten Im Capitol in Olten fand das alljährliche «Ambassadoren Meeting» der Wirtschaftsförderung Region Olten statt. Der verliehene «Milestone Award 2022» ging an das stadtbekannte Glace-Team. 24.11.2022, 17.00 Uhr

Milestone 22: von links Thomas Marbet, die Preisträger Florian Stähli und Darko Bosnjak sowie Urs Nussbaum und Rolf Schmid. Zvg

Spannende Einblicke gaben unter dem Motto «Das Team gewinnt immer» der Gastreferent Bernhard Heusler, Wirtschaftsanwalt und ehemaliger Präsident des FCB. Als Höhepunkt wurde unter dem Patronat des Industrie- und Handelsvereins Region Olten (IHVO) und der Wirtschaftsförderung Region Olten Das junge Unternehmen trägt den Namen Olten mit seinen Produkten in die ganze Schweiz und macht so beste Werbung für den Standort.

Rolf Schmid, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Olten, konnte im Capitol in Olten zum diesjährigen «Ambassadoren-Meeting» eine stattliche Zahl an Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kultur begrüssen. Weil parallel zum Wirtschaftsanlass das WM-Fussballspiel Schweiz-Kamerun lief, wurde das Programm so gestaltet, dass die Gäste das Spiel teilweise auf der Grossleinwand mitverfolgen und so am Startsieg der Schweizer Fussballmannschaft teilhaben konnten.

«Ambassador of the Year 2022» ist das Team von «Kalte Lust»

Bereits zum dreizehnten Mal wurde der «Milestone» des Industrie- und Handelsverein Olten (IHVO) und der Wirtschaftsförderung der Region Olten vergeben. Ausgezeichnet für ihre unternehmerische Leistung und ihr Engagement für den Wirtschaftsraum Olten wurde diesmal das Team von «Kalte Lust».

In seiner Laudatio begründete IHVO-Präsident Urs Nussbaum die Auszeichnung des jungen Unternehmens damit, dass es mit «gefroren in Olten» den Namen der Region Olten in die ganze Schweiz trage und so beste Werbung für den Standort mache.

Das Unternehmen sei mit seinen leckeren Produkten und einem auffallen frechen Marketing ein Leuchtturm und hervorragender Botschafter für die Wirtschaftsregion Olten. Darko Bosnjak und Florian Stähli, nahmen stellvertretend für das ganze Team «Kalte Lust» den «Milestone 2022» von Urs Nussbaum und Thomas Marbet, Stadtpräsident, in Empfang.

«Wahre Leader machen andere besser»

Der Gastreferent passte zum sportlichen Rahmenprogramm des Ambassadoren-Meetings: Bernhard Heusler, Wirtschaftsanwalt und ehemaliger Präsident des FC Basel, erläuterte im Gespräch mit Rolf Schmid seine Sicht auf das Thema «Leadership» und gab interessante Einblicke in seine Erfahrungen.

Unter Heusler wurde der FC Basel achtmal in Folge Schweizer Meister. Angesprochen auf sein Erfolgsrezept bekannte Bernhard Heusler klar: «Es ist immer das Team, das gewinnt. Kein Einzelner ist grösser und wichtiger als das Team».

Spannend war von ihm zu hören, dass Diversität im Team ein wichtiger Aspekt sei, um Erfolg zu haben. Heusler, der den heutigen Nationaltrainer und einige der aktuellen Nationalspieler persönlich kennt, ergänzte sein Referat mit seinen Einschätzungen zum WM-Auftritt der Schweizer Fussballnationalmannschaft. (otr)