Fasnachtsstart in Olten: Thomas Marbet spielt auf der Melodica

Olten Das Ständeli des Stadtpräsidenten geht zuerst in die Hose ‒ es ist trotzdem ein gelungener (musikalischer) Auftakt der Fasnacht Bei der traditionellen Schlüsselübergabe im Oltner Stadthaus an den Obernaaren Ule dr 1 ging es musikalisch zu und her: Nur der Stadtpräsident Thomas Marbet vermochte mit seiner Melodica nicht ganz mitzuhalten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 15.02.2023, 19.39 Uhr

Stadtpräsident Thomas Marbet beim Spiel auf seiner Melodica (rechts): Fukoratspräsident Beat Loosli und Obernaar Ule dr 1 hören amüsiert zu. Bruno Kissling

Es war die Fasnachtsfeuertaufe für Thomas Marbet: Er durfte am Mittwochnachmittag erstmals seit seiner Wahl als Stadtpräsident den Schlüssel für die fünfte Jahreszeit an den Obernaaren übergeben. Die Coronapandemie hat das in den vergangenen beiden Jahren verhindert.