Oltner Kultur- und Konzertlokal Mokka-Rubin mit Neuerungen

Olten Das Kultur- und Konzertlokal Mokka-Rubin startet mit Änderungen in die neue Saison – es wird aber kein professioneller Gastrobetrieb Seit rund fünf Jahren besteht nun das Lokal Mokka-Rubin, wo es mehr als nur guten Kaffee gibt. Für diese Saison hat das Team rund um Daniel Schneider ein paar Anpassungen vorgenommen. Jetzt kommentieren 06.03.2023, 15.49 Uhr

Das Lokal Mokka-Rubin hat neu auch am Sonntag geöffnet. Bild: Bruno Kissling

Die Umbauarbeiten im Kultur- und Konzertlokal Mokka-Rubin sind abgeschlossen. Auf die neue Saison hin, die am 10. März startet, gibt es ein paar Änderungen. Das Vereinslokal, welches weiterhin zahlreiche eigene Ausstellungen und Konzerte des Labels Next Stop Olten aufnehmen wird, befindet sich nun im hinteren Teil des Gebäudes an der Ringstrasse 16; im früheren Fotoatelier von Heinz und Werner Rubin.

Dieses ist nun mit einer Bar ausgestattet, wo man sich bei Konzerten, Vernissagen und Ausstellungen bedienen kann. Auch bei Raumvermietungen kann die Bar benützt werden. Der kleine begrünte Hof steht weiterhin zur Verfügung und bietet im Sommer einen kühlen Rückzugsort.

Neue Saison im Konzert- und Kulturlokal Mokka-Rubin mit gewissen Änderungen. Auftakt mit Ausstellung von Roland Spielmann. Bild: zvg

Neu ist auch, dass die Ausstellungen zusätzlich sonntags von 10 bis 14 Uhr besucht werden können. Der Verein orientiert sich am Café Ring in der unmittelbaren Nachbarschaft, welches neu auch sonntags geöffnet hat. «Vielleicht locken die Sonntags-Möglichkeit Besucherinnen und Besucher nach einem Café in die Ausstellungen», heisst es in einer Mitteilung.

Gastrobetrieb zu professionalisieren, kommt nicht zustande

Vereinspräsident Daniel Schneider von Mokka-Rubin. Bild: Bruno Kissling

Die während der Coronazeit aufgekommene Idee, den Betrieb des Mokka-Rubin zu professionalisieren und den Gastrobereich auszubauen, hat sich mittlerweile zerschlagen. Es bestand die Idee, mit dem Kunst- und Kulturprojekt Anané zusammenzuarbeiten. «Die Arbeit der jungen Leute war bemerkenswert in Qualität und Effizienz – was uns sehr beeindruckt hat», schreibt Schneider auf Anfrage.

Die Auflagen der Behörden an einen Gastrobetrieb, aber auch die damit verbundenen «recht hohen Investitionen» haben zusammen mit weiteren Gründen dazu geführt, dass man sich als Verein weiterhin auf die Kernthemen Ausstellungen und Konzerte konzentriere, so Schneider. Wie bis anhin in Freiwilligenarbeit.

Saisonstart mit Ausstellung zu Roland Schneider

Die erste Ausstellung in der neuen Saison widmet sich dem 1952 in Olten geborenen und in Aesch BL 2004 verstorbenen Roland Spielmann. Einigen mag der grossgewachsene, mit schwarzem Ledermantel bekleidete Künstler und Zeichenlehrer aus der Oltner Stadtszene der 1990er-Jahre noch in Erinnerung sein. Vor drei Jahren hatten Daniel Schneider und Reto Pfister die Gelegenheit, bei der Mutter von Spielmann eine grosse Anzahl von Werken, Skizzen, Notizen zu sichten.

Die neue Saison startet mit einer Ausstellung zu Roland Spielmann. Bild: zvg

Im ehemaligen Bubenzimmer, noch immer möbliert wie am Tag des Auszugs, lagerte zusammengerollt, gefaltet, gestapelt oder lose in zerbrochenen Rahmen die geballte Schaffenskraft von Spielmann in seinen letzten Lebensjahren. Der Titel der Ausstellung «Aufgefunden» komme daher nicht von ungefähr, heisst es in der Mitteilung. (otr/fmu)

Die Vernissage findet am 10. März um 18 Uhr statt. Die Ausstellung ist jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Samstag, den 11. März, spielt um 20.30 Uhr Modus mit Sänger Bruno Amstad.

