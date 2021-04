Olten Corona mal ganz privat: Wie Leute in der Region das letzte Jahr erlebt haben Was Menschen aus der Region Olten über ihre Erfahrungen des vergangenen Jahres im Zusammenhang mit der Coronapandemie zu berichten wissen. André Albrecht 17.04.2021, 05.00 Uhr

Wie haben Menschen aus der Region das vergangene Corona-Jahr erlebt. Haben Sie Konsequenzen in wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht in Kauf nehmen müssen? Haben Sie im privaten Bereich Veränderungen und Umstellungen erlebt? Und was halten sie davon, dass immer mehr Menschen in der Schweiz sich gegen die Massnahmen auflehnen und wie in Liestal oder Altdorf auf die Strasse gehen? Und schliesslich: Können sie dieser weltweiten Krise und ihren Folgen auch etwas Positives abgewinnen?



Georg Berger (57), Direktor des Berufsbildungszentrum Olten

Andre Albrecht

In meiner beruflichen Stellung als Direktor des Berufsbildungszentrums Olten hat die Pandemie den Arbeitsalltag stark geprägt mit der abwechslungsweisen Organisation des Präsenz- und Fernunterrichts, der Umstellung der Prüfungsverfahren, der Etablierung der jeweils auf die Lage adaptierten Schutzkonzepte und der engen und teilweise pausenlosen Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tracingzentrum zur Nachverfolgung der Infektionsketten. Der Arbeitsalltag war insofern dicht und reich befrachtet infolge der Pandemie. Wirtschaftlich hatte die Pandemie für mich persönlich keine Folgen.

Das Privatleben wurde in den beiden Lockdownphasen nach der ersten und zweiten Welle stark eingeschränkt wegen des Versammlungs- und Veranstaltungsverbots und der Schliessung der Restaurants. So gesehen, bleiben meine ausserberuflichen Kontakte auf den engsten Familienkreis beschränkt, was mir sehr wichtig war. Allerdings vermisse ich nun schon die Kontakte beispielsweise mit meinen Freunden der Fröscheweid-Zunft, vor allem das Musizieren und gesellige Zusammensein.

Ich verstehe den Frust der Leute, dass es langsam allen «gnüegelet», insbesondere den Jugendlichen, die ja entwicklungsbedingt ganz besonders auf ausserfamiliäre Kontakte angewiesen sind. Allerdings verurteile ich das Missachten der Schutzvorschriften. Wir sind dank der in Fahrt kommenden Impfungen auf der Zielgeraden und sollten nun besonders diszipliniert sein, damit wir die dritte Welle verhindern.

Das letzte Jahr hat uns gelehrt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wir müssen lernen, manchmal auch mit weniger zufrieden zu sein. Ein besonderes Kränzchen sollten wir der Jugend winden. Die jungen Leute haben sich aus meiner Optik übers Ganze gesehen besonders diszipliniert an die Schutzvorschriften gehalten und so mit ihren Bedürfnissen zurückgesteckt zu Gunsten der Älteren. Das fand ich persönlich sehr beeindruckend und positiv.

Shanky Wyser, 35, Musiker, Olten

Andre Albrecht

Eine berufliche Veränderung gab es sicher für die meisten, wenn nicht für alle. Sei es der Schritt ins Homeoffice oder in die Kurzarbeit. Generell haben die Leute entweder weniger Arbeit oder können sich vor Arbeit kaum mehr retten. Ich habe diesbezüglich «Schwein ­gehabt» und konnte mein Unterrichtspensum erhöhen. Aber durch das Verbot von Events sind fast alle Auftritte weggefallen, was das grössere Pensum nicht ausgleichen konnte.

Beruf und privat fliessen bei mir normalerweise ineinander. Als selbstständiger Musiker bin ich viel unterwegs, lerne immer wieder neue, interessante Menschen kennen und treffe viele Kollegen und Freunde, nicht zuletzt auch des Berufes wegen, regelmässig. Dies fehlt massiv. Auch die Tatsache, dass ich mit meinem Beruf meine Passion – nämlich die Musik – ausüben kann und dies nun gerade nicht im gewohnten Rahmen möglich ist, hinterlässt schon immer wieder eine Leere. Da muss man aufpassen, dass man trotzdem am Ball bleibt und die Motivation nicht verliert.

Ich glaube, dass es niemanden gibt, der die Beweggründe der Demonstrierenden anzweifelt. Alle haben langsam genug. Tragische, wirtschaftliche wie persönliche Schicksale haben einen direkten Zusammenhang mit diesen Massnahmen. Die Frage stellt sich für mich aber, ob dies der richtige Weg ist. Ich bin längst nicht mit allen Massnahmen einverstanden und verstehe auch diverse Entscheidungen nicht. Trotzdem aber gibt es Wege, die Politik auf seine Anliegen aufmerksam zu machen, ohne die Gesundheitsdiskussion zu verharmlosen.

Ich mache wunderbare neue Erfahrungen mit der 6. Primarklasse. Eine Stellvertretung, die ich nicht zuletzt auch wegen der Einschränkungen im Livebusiness angenommen habe. Ich habe bis im letzten Herbst ausschliesslich an der Oberstufe unterrichtet. Nun erhalte ich Einblicke in das 6. Schuljahr, was etwas ganz anderes ist. Es macht viel Spass, ist sehr beeindruckend und positiv.



Nicole Kolly, Olten (38), diplomierte Pflegefachfrau in Olten

Andre Albrecht

Im Pflegeberuf haben wir erheblichen Mehraufwand wegen der Schutzmassnahmen. Auch auf normalen Stationen muss man Patienten vor dem Test isolieren, wenn Symptome auftreten. Während des ersten Lockdowns habe ich in einer Covid-19-Station gearbeitet, wo natürlich immer die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen galten und Regelungen und Massnahmen ständig angepasst wurden.

Ich konnte meine Familie im Kanton Freiburg viel weniger besuchen und musste immer erst die Lage abklären. Spontane Besuche waren nicht mehr möglich, da beide Elternteile Risikopatienten sind. Der Kontakt zu Freunden hat sich praktisch auf das Telefonische beschränkt. Es wäre schon schön, wieder mehr Leute treffen zu können.

Ich verstehe die Leute, die im Homeoffice arbeiten und niemand mehr treffen können. Sie bekommen psychische Probleme, weil das soziale Umfeld fehlt. Die Proteste wären in Ordnung, wenn sich die Leute an die Schutzmassnahmen halten würden. Die harten Coronaleugner kann ich nicht verstehen, ich habe viele kranke Menschen ja selber gepflegt. Die Leute sollten sich diesbezüglich besser und neutraler informieren.

Positiv finde ich, dass die ganze Gesellschaft gezwungen ist, sich mit sich selber zu beschäftigen. Vielen Leuten hat es sicher nicht geschadet, auf den Boden zu kommen und den Standort im Leben zu bestimmen. Ohne die oberflächlichen Äusserlichkeiten beschäftigt man sich doch mehr damit, was zählt und eigentlich wichtig im Leben ist.

Maya von Burg (66) , Inhaberin Modegeschäft Leotard, Olten

Andre Albrecht

Selbstverständlich hatte die insgesamt vier Monate dauernde verordnete Schliessung wirtschaftliche Konsequenzen. Da brauchte es aussergewöhn­liche Anstrengungen, um das Schiff auf Kurs zu halten. Ich habe viel unternommen, um mit meinen Kundinnen auf allen möglichen Kanälen in Kontakt zu bleiben. Hinzu kam in dieser Zeit der Einkauf für die Herbst/Winter-Saison. Das war eine Herausforderung. Ich bin zum Glück ein positiv denkender Mensch, und mein Business begeistert mich nach über 30 Jahren immer noch.

Im private Bereich gab es insofern Umstellungen, als dass die sozialen Kontakte sehr eingeschränkt waren. Wir trafen uns kaum mit Freunden. Beim zweiten Lockdown konnten wir keine kulturellen Anlässe mehr besuchen.

Die Demonstrationen sind aus meiner Sicht eine Folge mangelnder Führung. Das Vertrauen in die Regierung ist angeschlagen, eine Folge der wenig konstruktiven politischen Debatten um das Coronavirus. Das unsägliche Hin und Her zermürbt die Leute. Es geht doch hier um die Eindämmung einer Pandemie. Da könnte man erwarten, dass Behörden, Politik und Organisationen an einem Strang ziehen. Was Olten angeht, war ich enttäuscht, wie wenig sich die Stadtregierung während der Pandemie verlauten liess. Da wurde die Bevölkerung völlig alleingelassen.

Ich habe neue positive Erfahrungen gemacht: etwa der Einkauf der Kollektionen über digitale Meetings in Mailand, Kopenhagen, New York, Paris. Interessant, aber herausfordernd. Ich freue mich, die Kollektionen wieder physisch einkaufen zu können. Nichts ersetzt das Anfassen der Materialien, die Haptik und den persönlichen Kontakt.

Thomas Müller (62), Inhaber und CEO der Dietschi Print&Design AG, Olten

Andre Albrecht

Wir erleben vor allem grosse Einbussen im Segment Sport, in welchem wir als Printpartner des EV Zug, des EHC Olten, des Schweizerischen Handball-Verbandes und anderen keine Matchprogramme mehr produzieren. Aber auch im Bereich Kultur wird nichts mehr gedruckt. Hier fehlen uns neben den regelmässigen Publikationen des Oltner Stadttheaters auch sämtliche weitere Veranstaltungen und Wirtschaftskongresse, die nur noch online stattfinden und zu welchen es in der Coronakrise keine gedruckten Unterlagen braucht. Auch benötigen die Unternehmen klar weniger Verkaufsdokumentationen, da vor allem im Dienstleistungssektor ausschliesslich im Homeoffice-Modus und mit Onlinemeetings gearbeitet wird.

Als geselliger Zeitgenosse bin ich geschäftlich und privat viel unterwegs und hier fehlen mir die Kontakte zu Freunden und Kunden sowie die Begegnungen an Veranstaltungen und Anlässen, was meinen Lebensrhythmus verändert hat. Auch fehlt mir als passionierter Sportler das Ausüben meiner verschiedenen Sportarten wie Badminton, Tennis oder Volleyball.

In der heutigen Zeit wird gegen alles demonstriert und so liegt es auf der Hand, dass gewisse Bevölkerungsgruppen auch gegen die Coronamassnahmen demonstrieren. Solange die Demonstrationen bewilligt sind und es dabei zu keinen Ausschreitungen und Sachbeschädigungen kommt, nehme ich sie eher gelassen zur Kenntnis.

Eine Krise hat ja grundsätzlich nie etwas Positives an sich. Es gibt aber immer eine Minderheit, die aus einer Krise Profit schlagen kann. Ich kann ­sagen, dass ich mit meinen Mitarbeitenden die Kostenstruktur und die internen Abläufe unserer Unternehmung optimiert und bis aufs Zahnfleisch ausgepresst habe, was uns dann in besseren Zeiten zugutekommen wird.

Salvatore Farruggio (53), Inhaber Event Technik 3000 GmbH, Däniken

Andre Albrecht

Ab dem ersten Lockdown fielen praktisch alle Events weg, und wir mussten unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Auch von privater Seite werden fast keine Feste und Events mehr organisiert. Unser Onlinehandel läuft auch eher harzig, weil wir vor allem Eventprodukte anbieten. Es bleibt weiterhin eine schwierige und vor allem sehr unsichere Zeit.

Im privaten Bereich gab es natürlich in Bezug auf die sozialen Kontakte Einschränkungen. Aus Vorsicht überbrachten wir unserer Mutter Lebensmittel und andere Waren nur über das Fenster, weil sie zu einer Risikogruppe gehört. Im November brach bei mir selber Covid-19 aus. Da musste ich sowieso in die Isolation. Ich leide jetzt noch an den Folgen, es wird zum Glück aber langsam besser.

Von den Protesten halte ich nichts, vor allem wenn sie in Gewalt ausarten. Sicher hätte man gewisse Massnahmen anders kommunizieren oder ansetzen können, das sehe ich auch so. Aber behaupten, dass es Corona nicht gibt, kann man nur dann, wenn man niemanden kennt, der darunter gelitten hat oder der sogar daran gestorben ist.

Als positiv empfinde ich, dass man das Leben halt mal ganz anders sieht. Man nimmt Dinge, die vorher ganz normal waren, mit anderen Augen wahr. Und es wird einem klar, wie schnell es plötzlich anders laufen kann im Leben.

Liv Spielmann (15), Schülerin Olten

Andre Albrecht

In der Schule hatten wie zwei Monate lange online-Unterricht und für das Schuljahr 19/20 gab es kein Noten.

Zu der Zeit, als wir den ersten Lockdown hatten, konnte ich meine Grosseltern nicht sehen. Zu ihrer Sicherheit traf ich sie nur am Gartentor, wenn ich die Einkäufe brachte. Ich verminderte auch meine Kontakte nur auf den engsten Freundeskreis, bis man wieder in die Schule konnte. Mit Freunden etwas zu unternehmen ist schwierig, da man fast alle Freizeitaktivitäten nur eingeschränkt oder gar nicht mehr ausüben kann. Ich glaube, wir alle freuen uns dementsprechend auf den Frühling und den Sommer. Dann kann man auch wieder draussen Sachen unternehmen und trotzdem die Regeln einhalten.

Ich empfinde die Demonstrationen als sehr egoistisch und respektlos. Es ist sehr schwer, diese Leute umzustimmen, da sich die meisten sehr auf ihre Verschwörungstheorien verbissen haben. Auch in meinem Umfeld hatte ich anfangs einige Corona-Leugner, von denen ich mich schnell mal distanziert hatte, da sie anfingen, zu missionieren. Mir persönlich ist es egal, wenn jemand eine andere Einstellung hat als ich, solange man die Meinung anderen nicht aufzwingt oder sie gar damit belästigt und damit die Menschheit gefährdet.

Ich habe das Gefühl, unser Planet erscheint grüner. Man ist wieder viel mehr draussen und fängt an, die kleinen Dinge wieder wertzuschätzen.

Erny Degen-Gysin (61), Strassenmusiker, Olten

Andre Albrecht

Seit der Corona Krise habe ich keine privaten Aufträge mehr wie Geburtstage oder Firmenfeste. Generell hat es natürlich auch weniger Menschen auf der Strasse. Es gibt auch viele Leute, die regelrecht Panik haben und einen Bogen um mich machen, weil ich ohne Maske singe. Aber es geht einfach nicht mit einer. Ich merke, dass die Leute mehr Geld geben, wenn ich ein paar Meter weg bin von meiner Gitarrenhülle, die als Kasse fungiert.

Weil ich kein grosser Beizengänger bin und ich mit meiner Familie schon immer viel Zeit verbracht habe, hat sich privat nicht so viel verändert. Natürlich habe auch ich weniger soziale Kontakte. Gewisse Leute trifft man halt viel weniger.

Ich halte die Proteste für einen Blödsinn. Man sollte diese Energie besser an anderen Orten einsetzen, als dass man das Gegenteil von dem, was man machen sollte, tut. Natürlich verstehe ich die Probleme der Menschen, die es besonders hart trifft wie Gastronomen oder Musiker. Aber mit diesen Protesten löst man keine Probleme.

Positiv sehe ich, dass der Konsumzwang nicht mehr so fest im Vordergrund steht. Die Leute haben mehr Zeit für sich selber und gehen wieder mehr in die Natur zum Beispiel. Gewissen Menschen tut es sicher gut, nicht ständig abgelenkt zu sein und einmal auf sich selber schauen zu müssen.