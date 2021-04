Olten Corona-Jugend: Die Handybatterien waren leer – unsere auch Wie erleben Jugendliche eigentlich die Coronapandemie? Das Essay einer 14-Jährigen gibt Auskunft.

Michelle Flury 16.04.2021, 05.00 Uhr

Wir verspürten ein befreiendes Gefühl, als im März 2020 die Schulglocken erklangen und wir mit lachenden Gesichtern aus den Schulzimmern stürmten. Es war ein gewöhnlicher Freitag. Lektion um Lektion hatten wir uns mit dem Gedanken herumgeschlagen, endlich ins Wochenende starten und die Frühlingssonne geniessen zu können. Unerwartet aber teilte uns der Schuldirektor mit, dass wir nicht nur die nächsten zwei Tage geniessen dürften, sondern ganze acht Wochen.

Denn in den Wochen zuvor hatten wir immer wieder von einem Virus in China gehört. Wir spekulierten, ob die Meldungen wahr seien. Wir lachten darüber und machten uns keine Sorgen, verplanten unseren Kalender mit Terminen und dachten an die Sommerferien. Doch der in China entstandene Virus, auch Covid-19 genannt, verbreitete sich immer weiter. Was er auslösen würde, war uns allen nicht klar.

Uns blieb viel Zeit, die nach einer Weile lang wurde

Während der acht sonnigen, freien Schulwochen blieb uns viel Zeit. Zeit, die nach einer Weile lang wurde. Wir konnten uns nicht mit anderen treffen, so wie wir uns das anfangs ausgedacht hatten. Wir vertrieben uns die Zeit also am Handy, wechselten immer wieder von der einen App zur anderen, scrollten durch unsere Ferienfotos des letzten Jahres und telefonierten mit unseren Freunden. Langsam wurde die Sehnsucht nach ihnen und wieder in die Normalität zurückzukehren, grösser als je zuvor. Die Batterien unserer Handys waren leer, ebenso wie die persönlichen.

Einige munterten sich mit Sport auf, vollendeten Projekte und begannen bewusster zu leben, indem sie sich gesünder ernährten oder eine Auszeit von jeglicher Elektronik einlegten, während andere an Depressionen litten, sich einsam und eingesperrt fühlten. Viele Erwachsene hatten Angst zu sterben. Wir hatten Angst, nicht frei leben zu können.

Jeder einzelne Tag wurde schwerer: Hoffnungen, die enttäuscht wurden und haufenweise tolle Teenagermomente, die an uns vorbeiflogen. Doch dann entdeckten wir in unseren Augen einen kleinen Lichtblick, der Normalität versprach; ein Gefühl, das wir noch nie zuvor empfunden hatten. Nach langen Stunden am Computer, verbracht damit Hausaufgaben zu erledigen und online den Unterricht zu besuchen, wurden die Schulen endlich wieder geöffnet. Einige Herzen schlugen höher.

Hoffnungsvoll ins Schulzimmer treten

Es war ein Montag, als wir hoffnungsvoll unsere Schulzimmer betraten. Wir redeten uns ein, es würde alles wieder normal werden und desinfizierten unsere Hände. Mit ein wenig Normalität, nach der wir uns schon lange gesehnt hatten, stolperten wir durch unser Leben und machten das Beste aus der Situation. Wir strengten uns an und fokussierten uns auf die Zukunft. Die Erwartungen der Eltern, der Schule und der Gesellschaft belasteten uns in dieser Zeit härter.

Nach haufenweise Prüfungen, die unser Leben bestimmen, folgten lange Sommerferien. Sommerferien ohne Geschichten Jedes Jahr schreiben die Sommerferien Geschichten, welche wir lange danach noch erzählen. Geschichten voller Abenteuer, Liebe zu Sommer und Freiheit. Doch in diesem Jahr verlief alles etwas anders.

Das nächsteJahr wird unser Jahr!

«2020 wird unser Jahr!», hatten wir alle in der Silvesternacht gerufen und unsere Pläne und Ziele für das kommende Jahr aufgeschrieben, die wir jetzt alle mit einem betrübten Gesichtsausdruck im Papierkorb versenkten. Laya Bürgi, 14, aus Kestenholz, musste in dieser Zeit auf ihre Trainings und Meisterschaften in der Leichtathletik verzichten, weil sonst die notwendigen Abstände nicht hätten eingehalten werden können. Ebenso Luca Scheidegger, 14, aus Härkingen. «Mit meiner Fussballmannschaft war es aufgrund des Virus nicht möglich, mit anderen Teams zu spielen und deshalb fanden auch keine Meisterschaften statt», erklärt er. Dennoch: Die Sommerferien kamen uns entspannt vor und wir unternahmen trotzdem manche Dinge, wenn auch nur beschränkt. Die Wochen vergingen rasant und aus dem bequemen Liegestuhl an der Sonne wurde wieder der harte, hölzerne Stuhl in der Schule unter dem Neonlicht.

Wir stürzen uns in ein neues Schuljahr. In den Medien wurde immer noch ständig von Covid-19 berichtet: Und jetzt? Mittlerweile regt sich ­Widerstand und heimliche Partys finden statt.

«Schade, wenn manche Menschen sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten»,

meint Sally Wagner, 15, aus Egerkingen und fügt noch an, dass hinter jeder Fall- und Todeszahl ein Menschenleben steht und dies manchen nicht bewusst sei.

Willkommen in der neuen Normalität

Die neue Normalität ist da. Das Atmen wird nun förmlich schwerer, weil Gesichtsmasken tragen Pflicht wird. Wir lesen die Gefühle anderer nur noch in den Augen ab. Jeder Tag ist gleich und man hofft, dass der nächste das Ende Coronas ist. Irgendwann würde alles wieder normal sein, dachten wir. Oder ist Corona nicht schon längst normal geworden? Laya Bürgi, Luca Scheidegger und Sally Wagner sind sich einig: «Die Coronapandemie könnte für die Menschheit ein lang anhaltendes und prägendes Thema bleiben.» Sally Wagner und Laya Bürgi meinen: «Mit den Impfungen sinken die Fallzahlen.

Der Virus nistet sich in unseren Alltag ein und wird Teil unseres Lebens.» Und Luca Scheidegger findet: «Unser Immunsystem wird sich an den Virus anpassen, so dass wir Corona wie eine normale Grippe handhaben können.». Unsere Hoffnung lebt, dass es anders werde.