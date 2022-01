Olten: Comedia Zap entführte letztmals auf die Reise ins All

Olten Comedia Zap entführte mit Josephine und Joseph ins Reich der Meteoriten und des Universums Während 9 Sonntagen haben Comedia Zap ins Oltner Haus der Museen geladen. Zuletzt veranstalteten sie im Kleintheater so etwas wie eine Finissage ihres Bühnenstücks. Urs Huber Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josephine und Joseph begrüssen am Sonntagmorgen die ersten Gäste zur Reise ins All. Urs Huber

Natürlich war er anders gedacht gewesen, der Einsatz von Comedia Zap mit Didi Sommer und Cécile Steck. So nämlich, wie man sich für gewöhnlich den Einsatz von Comedians vorstellt, die im Museum auftreten: bei Führungen für gelungene Intermezzi zu sorgen. «Daraus wurde nichts», sagt Didi Sommer. Die Abstände unter den Teilnehmenden einzuhalten wäre schlicht nicht möglich gewesen. Und Bühnenpartnerin Cécile Steck sagt: «So mussten wir uns etwas Neues einfallen lassen.»

Museumsraum wird zum Kleintheater

Flugs wurde im ersten Stock ein Theatersaal eingerichtet, der seither als «Kleintheater» dient. 25 Personen konnten dort Platz nehmen. Peter Flückiger, Leiter Haus der Museen und des Naturmuseums, weiss:

«Das hat hin und wieder auch dazu geführt, dass die Beiden nicht im Stunden-, sondern im Halbstundentakt auftraten, um dem wartenden Publikum ihre Produktion zu zeigen.»

«Eine echte Bereicherung», sagt Flückiger. Und verrät sogleich, dass die Beiden künftig Teil der Dauerausstellung werden. Natürlich nicht als Personen, sondern deren Schattenspielkreation zum Thema «Das grosse Fressen». Die Produktion wird als Videoaufzeichnung fortan im Haus zu sehen sein, wenn das städtische Budget 2022 gesprochen ist.

Gestern aber war so etwas wie Finissage angesagt; der letzte Sonntag im Haus der Museen unter Mitwirkung von Comedia Zap. Um 11 Uhr wollten schon ein gutes Dutzend Museumsbesuchende bei der ersten Aufführung von Josephine und Joseph dabei sein. Sie entführten ihre Gäste ins Reich der Meteoriten und des Universums.

Natürlich gehörte dazu auch das Element der Begriffsklärung. Ein Meteorit sei ein Brocken, der seinen Weg auf die Erde gefunden habe, so Joseph. Wo der gelandet sei? Das wusste Joseph natürlich zu erklären. Der sei in einem Oltner Stadtteil gelandet, im Gheid nämlich, denn der Meteorit sei schliesslich «abegheit».

Der erste Ausflug einer Frau ins All

Cécile Steck als Kosmonautin. Urs Huber

Und dann gings los, wechselten Josephine und Joseph ihre Rollen, stellten den ersten Flug einer Frau ins All nach, mit Walentina Tereschkowa (alias Cécile Steck) als Hauptperson. Sie orientierte im wunderbaren Deutsch mit russischem Akzent («ich sääe Planetän») und der sphärisch klirrenden Funkverbindung zur Erde die Gäste über schwarze Löcher, Schwerelosigkeit und die Entwicklungsgeschichte des Universums.

Mag sein, dass die auf ein Jahr heruntergebrochene Entwicklung des Universums für die Jüngsten im Publikum etwas abstrakt wirkte. Das wurde mit der träfen Darstellung der Schwerelosigkeit aber mindestens wettgemacht. Und dass Walentina Tereschkowa schliesslich von einem Regenschirm gebremst erfolgreich in Kasachstans Steppe landete, versöhnte sowieso.

Nicht mehr nervös, aber angespannt

Während neun Sonntagen haben Cécile Steck und Didi Sommer ihren Produktionen im Haus der Museen präsentiert. Zwischen Schattentheater und Josephine und Joseph lag noch die Produktion zum Thema «Federkleid & Flügelschlag». «Nein, wirklich nervös bin ich nicht mehr. Aber angespannt jeweils schon», meint Cécile Steck.

Vielleicht würden technische Raffinessen, die nicht bis ins Detail erprobt sind, jeweils nervös machen. «Aber was die sprachliche Komponente angeht: Da gibts immer eine Lösung.» Sie lacht. Für Comedia Zap gehts am kommenden Mittwoch weiter in Mettmenstetten, nachdem in den letzten Wochen sämtliche Engagements der Pandemie zum Opfer fielen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen