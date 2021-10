Olten Collie Herb: Auf zur «Reise in die Vergangenheit» Der Oltner Musiker, Sänger und Rapper «Collie Herb» konnte in diesem Jahr aus bekannten Gründen nur sehr wenige Konzerte spielen. Dafür konnte sich der Reggae-Künstler die Zeit nehmen, seinen allerersten Tonträger noch einmal neu zu überarbeiten. 14.10.2021, 18.00 Uhr

Hat seinen ersten Tonträger überarbeitet: Collie Herb. Zvg

2011 war die Musik-Welt noch eine andere. Viele digitalen Tools, ohne die ein heutiges Musiker-Dasein unvorstellbar ist, existierten noch nicht. Statt Instagram und Facebook gab es erst eine Plattform namens «MySpace», und allgemein hatte das Internet noch nicht die ihm heute innewohnende Wichtigkeit eingenommen. In der alten Gerberei mitten in der Oltner Industrie hatten sich verschiedene Bands und Künstler eingenistet, um in einer inspirierenden Atmosphäre kreativ tätig zu sein.