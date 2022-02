Che Guevara und Co. sind im Oltner Haus der Fotografie zu sehen

Olten Che Guevara, Margaret Thatcher und Co.: Das Haus der Fotografie zeigt Aufnahmen der berühmten Agentur Magnum Erstmals ist in der Schweiz «Contact Sheets» der weltberühmten Agentur Magnum Photos im Oltner Haus der Fotografie zu sehen. Die Ausstellung bietet Fotos aus über 70 Jahren Weltgeschichte. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Eröffnung Magnum-Ausstellung im Haus der Fotografie: Der Oltner Fotograf Marco Grob begrüsst die Vernissage-Gäste. Bruno Kissling

Einmal mehr sorgt das Haus der Fotografie des Vereins International Photo Festival Olten in der Kirchgasse für einen Event der Sonderklasse: Magnum Photos, die weltberühmte Fotoagentur mit Sitz in Paris, London und New York, hat sich für die Ausstellung «Contact Sheets» in den Wänden des ehemaligen Naturmuseums niedergelassen.

Einen Namen machte sich die 1947 gegründete Agentur besonders deshalb, weil sich Fotografierende in gefährliche Gebiete begaben, um Zeugen von Kriegsgeschehen, Aufständen und anderen erschütternden Ereignissen zu werden. Die Ausstellung bietet Fotos aus über 70 Jahren Weltgeschichte, welche man – sei es aus fotografischem oder weltgeschichtlichem Interesse – einfach gesehen haben muss.

Berühmtes Che-Guevara-Bild des Fotografen René Burri mit einem Kontaktabzug von Negativen. Bruno Kissling

Man begegnet ikonischen Bildern, welche grosse Momente aus unserer Vergangenheit einfingen und die wir alle von irgendwoher kennen. Man sieht Alliierte während des D-Days am 6. Juni 1944 an der Küste der Normandie in den wohl sicheren Tod rennen – die Bilder schoss Robert Capa. Oder John F. Kennedy, aufgenommen von Cornell Capa, in seinen ersten 100 Tagen im Amt als US-Präsident. Bilder, die gerade in Anbetracht der aktuellen Situation in der Ukraine alles andere als kalt lassen.

Blick hinter die Kulissen der Fotografiekunst

Hochkarätige Fotografien mit Kultstatus sind aber nicht alles, was die Ausstellung zu bieten hat. Das Konzept sieht vor, den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung einen Blick hinter die Kulissen der Fotografiekunst zu gewähren.

Anhand der ausgestellten «Contact Sheets» – Kontaktabzüge von Negativen, ­welche den Fotografierenden üblicherweise zur ersten Qualitätsbeurteilung von Bildern dienen – kann das Publikum ein Stück weit nachvollziehen, was sich rund um die schlussendlich ausgewählte, vollständig entwickelte Aufnahme abgespielt haben mag.

Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher und die Kontaktabzüge von Negativen. Bruno Kissling

Magnum-Kulturdirektorin Andrea Holzherr, welche vergangenen Freitag an der gut besuchten Eröffnung zugegen war, freut sich über die gelungene Ausstellung. «Das Team hat supergute Arbeit geleistet.» Und auch die Kleinstadt Olten gefällt der Kunsthistorikerin ausgesprochen. Sie ist 1964 in Tübingen geboren und aufgewachsen, wohnt jedoch seit 1984 in Paris.

Inspiration für die Ausstellung war das Buch «Magnum Contact Sheets» von Kristen Lubben, welches im Jahr 2017 im Verlag Thames & Hudson publiziert wurde. Das Buch beinhaltet rund 120 ausgewählte Contact Sheets von Magnum-­Fotografen.

Für Holzherr die perfekte Grundlage für eine Ausstellung. Um diese realisieren zu können, mussten allerdings ­einige Dinge beachtet ­werden: «Bei Magnum-Ausstellungen gilt, dass alle Fotografierenden einbezogen werden ­müssen», so Holzherr. Alle müssen Ja zu einem Projekt sagen, sonst läuft nichts. Gleichzeitig müsse aber auch auf die Sinnhaftigkeit der Bildkompositionen geachtet ­werden, welche dazu geeignet sein muss, Besucherinnen und Besucher abzuholen.

In einem ersten Schritt musste also ein funktionierendes und attraktives Konzept erstellt werden. ­Danach ging es darum, das Material zu besorgen, was vor allem mit viel Arbeit im Archiv verbunden war. Aber was lässt ein Bild denn nun eigentlich zur Ikone werden? «Es braucht viel Zeit. Es muss durch viele Hände gehen, von vielen Augen gesehen werden und es muss den Zeitgeist treffen.»

Magnum-Kulturdirektorin Andrea Holzherr aus Paris – fotografiert im Raum mit Beatles-Fotografien von David Hurn. Bruno Kissling

Für die chronologische Anordnung der auf drei Etagen ausgestellten Objekte war Historikerin Miriam Edmunds verantwortlich. Damit ein Gefühl der Authentizität aufkommt und die Ausstellung noch mehr Lebendigkeit erhält, hat Edmunds zeitgemässe Geräte und Möbel aufstellen lassen.

Wer es etwas gemütlicher mag: Im ersten Stock kann man im 1960er-Jahre-Wohnzimmerchen den Beatles in einem winzigen knallgelben Fernsehgerät dabei zusehen, wie sie von ihren Fans gefeiert und von den damals prüden Moderierenden gefoppt wurden.

