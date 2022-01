Mokka-Rubin: Bähram Alagheband zeigt seine Insektenfotografien

Olten Büffelzikade in OltenSüdwest: Die Geschichten hinter den Fotografien sind für Bähram Alagheband wichtig Seine Makro-Fotografie-Ausstellung «Insects and Stories» kann ab dem 28. Januar im Mokka-Rubin in Olten besucht werden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Bähram Alagheband stellt seine Fotografien zu Schweizer Insekten und deren Geschichte als «Insects and Stories» ab dem 28. Januar 2022 im Mokka-Rubin in Olten aus. Bruno Kissling

Fotografiert habe er schon immer. Als Kind sogar mit der Kamera seiner Eltern, erzählt der Solothurner Bähram Alagheband. Der 41-Jährige erinnert sich zurück, wie er zum Ablichten von Insekten kam:

«Als Kind hatte ich ein sehr komisches Hobby. Ich habe auf dem Schulweg die toten Insekten aufgelesen, in der Hand nach Hause getragen und mit meinen Eltern zusammen in einer Vitrine ‹ufgüfelet› und angeschrieben.»

Zu Olten hat Alagheband einen speziellen Bezug: Sein erster Insektenvortrag im Jahr 2019 hat dort stattgefunden. Auch die Biologin Kathrin Luder, mit der er öffentliche Vorträge hält, wohnt in der Stadt.

Büffelzikade fotografiert in OltenSüdwest: Das «unförmige und schräge Tier» wurde von den USA eingeschleppt und lebt seither in der Schweiz. Bähram Alagheband

«Olten ist sinnbildlich für einen Ort, an dem man nicht eine Insektenvielfalt erwartet – wo aber sehr viel passiert. OltenSüdwest ist bezüglich Biodiversität unheimlich spannend. Denn es hat viele verschiedene Flächen, von Kies über Wald bis hin zu Wiesen.» So habe er da auch schon eine Büffelzikade, ein «unförmiges und schräges Tier», wie Alagheband es lachend nennt, aufgenommen, das ursprünglich aus den USA komme und in die Schweiz eingeschleppt wurde.

Alagheband hat viel über Insekten gelesen und sie beobachtet. «Ich konnte stundenlang bei einem Biotop sitzen und schauen, wie die Insekten Eier gelegt haben und geschlüpft sind.» Später ist er dann mit seinem Vater in diverse Länder gereist. Und kam so immer wieder in Kontakt mit dem Dschungel. Da habe es dann mit den Insekten-Fotografien angefangen, meint er.

Esparsetten-Widderchen: Die Farben dienen dem Falter als Warnsignal. Denn das Tier ist giftig und für Fressfeinde wie Vögel ungeniessbar. Bähram Alagheband

Er habe dann erst als Redaktor bei einem Kopfblatt der Solothurner Zeitung gearbeitet und dann in seinen frühen 20er-Jahren ein Fotografie-Praktikum bei der Solothurner Zeitung absolviert. Heute arbeitet Alagheband beim SRF als TV-Korrespondent Aargau Solothurn und ist im Entomologischen Verein in Bern Mitglied.

Schweizer Insekten sind im Fokus der Ausstellung

Mit «Insects and Stories» stellt Alagheband 18 Makro-Fotografien ab dem 28. Januar im Oltner Mokka-Rubin aus. Dabei geht es dem Künstler nicht nur um das Ausstellen und Zeigen der Bilder. Vielmehr soll die Geschichte hinter jedem Bild beleuchtet werden:

«Erst wenn man die Geschichte kennt, merkt man, wie gut das Bild wirklich ist.»

Nicht die Ästhetik liegt also im Vordergrund, sondern die Erzählung dahinter. Neben Bildnamen erhalten Besuchende auch Einblick in die Insektenart, den Aufnahmeort und die Geschichte. Mit diesem Wissen soll den Betrachtenden eine neue Herangehensweise an die Insektenwelt vermittelt werden, die im ersten Augenblick etwas abschrecken kann, bekräftigt er.

Die Geschichte hinter der Fotografie ist Bähram Alagheband wichtig. Bruno Kissling

Im Jahr 2018 habe er vermehrt in der Schweiz angefangen, Insekten abzulichten. Ihm sei bewusst geworden, dass dafür nicht zwingend eine Reise in den Dschungel nötig sei.

«Man kann einfach mal an den Solothurner Jura und in eine Wiese mit viel Sonne und Windstille sitzen und schauen, warten und beobachten. Dann passiert mehr, als man denkt.»

Deshalb seien die meisten ausgestellten Makro-Fotografien auch in der Schweiz entstanden. Die Idee hinter dem Fotografieren in der freien Natur sei aufzuzeigen, wie farbig und spannend die Tierwelt in der Schweiz ist. «Ich akzeptiere auch, wenn ich eineinhalb Stunden auf ein gutes Sujet warte, dass dieses dann wegspringt oder davonfliegt», erzählt Alagheband.

Goldwespe Chrysis chrysoprasina: Sie wurde bisher in der Schweiz nur vier mal gesichtet. Bähram Alagheband

Geduld und Erfahrung braucht es beim Fotografieren in der freien Natur

Fast jede Tierfamilie, egal ob Schmetterling, Zikade oder Käfer, hat ein anderes Verhalten. Die Fluchtgrenze sei unterschiedlich. Nicht jedes Insekt könne nahe fotografiert werden, erzählt der Solothurner:

«Es braucht ein gutes Auge, um das Tier zu finden, Geduld, um auf den richtigen Moment zu warten und die Erfahrung zu wissen, was ein Tier demnächst macht und wie nahe man herangehen kann.»

Daher macht Alagheband immer mehrere Fotografien, um sicherzustellen, dass das abgelichtete Tier auch richtig fokussiert ist. «Es ist eine Ästhetik und eine gewisse Perfektion, die man erst aus der Nähe sieht.» Mit aus der Nähe ist dabei die Betrachtung am grossen Bildschirm gemeint. Alleine im Jahr 2021 sind so 7’000 Bilder entstanden.

