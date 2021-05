In einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstrasse in Olten kam es in der Nacht auf Donnerstag aus derzeit noch unbekannten Gründen zu einem Brand. Dabei haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Das Brandobjekt ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Schadensumme beträchtlich.

Joel Dähler 06.05.2021, 10.44 Uhr