Brand an der Ziegelfeldstrasse in Olten

Olten Brand an der Ziegelfeldstrasse bei Häuserzeile, die dem Abriss geweiht ist – Feuerwehreinsatz dauert an In einem Haus an der Ziegelfeldstrasse in Olten ist am späteren Nachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind aber noch im Gang. Die Liegenschaft soll unbewohnt sein. Marius Fellinger 14.07.2022, 17.49 Uhr

Die Feuerwehr ist vor Ort an der Ziegelfeldstrasse, die Löscharbeiten sind im Gang. Sven Altermatt

An der Ziegelfeldstrasse in Olten steht ein Haus in Brand. Die Rauchsäule ist weitherum zu sehen. Augenzeugen zufolge ist das Feuer am späteren Nachmittag ausgebrochen. Um zirka 16.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein. Nach Angaben der Polizei dauert der Löscheinsatz noch an, Einsatzkräfte der Feuerwehr Olten und Schönenwerd sind im Einsatz, auch Polizei und Ambulanz sind vor Ort. Die Ziegelfeldtrasse ist in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird via Ringstrasse und Solothurnerstrasse umgeleitet.