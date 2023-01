Olten: Polizei verhaftet zwei Bootsmotoren-Diebe aus Polen

Olten Bootsmotoren geklaut? Solothurner Kantonspolizei stoppt zwei Männer aus Polen In Olten hat die Polizei in der Nacht auf Samstag zwei Männer angehalten. Diese werden verdächtigt, Bootsmotoren gestohlen zu haben. 07.01.2023, 13.45 Uhr

In der Nacht auf Samstag, kurz vor 00.30 Uhr, wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn auf einen Lieferwagen mit französischen Kontrollschildern aufmerksam, welcher von Wangen bei Olten in Richtung Olten unterwegs war.

In Olten, im Bereich Cementweg/Olten Südwest, beabsichtigte die Patrouille, die Fahrzeuginsassen einer Kontrolle zu unterziehen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstag. Als der Lieferwagen vor dem Patrouillenfahrzeug anhielt, stiegen der Fahrzeuglenker und sein Mitfahrer aus, ergriffen sofort die Flucht und verschwanden in der Dunkelheit.

Die Patrouille forderte via Funk sofort Verstärkung an. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung, an welcher sich auch zwei Patrouillen der Kantonspolizei Aargau beteiligten und zwei Diensthunde im Einsatz standen, konnten die Flüchtenden im Bereich der Motorfahrzeugkontrolle schliesslich angehalten werden, heisst es weiter.

Die 35 und 43 Jahre alten Polen wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Lieferwagens konnten im Ladebereich drei Bootsmotoren festgestellt werden. Diese dürften mutmasslich gestohlen worden sein. (cri)

Wem gehören die Bootsmotoren? Bis zur Stunde ist nicht bekannt, wem die Bootsmotoren gehören und wo diese allenfalls gestohlen worden sind. Sachdienliche Hinweise sind erbeten an die Kantonspolizei Solothurn in Olten, Telefon 062 311 80 80.