Olten: Neue Kinderboutique in der Innenstadt

Neuer Laden Bei Spiel und Spass nachhaltige Mode für Kinder shoppen: Das Geschäft Ella’s öffnet in der Oltner Innenstadt seine Türen Ein Familienbetrieb bietet ein Gegenkonzept zur Fashionbranche: Mit nachhaltigen und langlebigen Produkten will Inhaberin Sabrina Pipa die Heranwachsenden aus der Region ausstatten und nicht nur einen Kauf, sondern ein Erlebnis bieten. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Inhaberin Sabrina Pipa feiert am Freitag die Eröffnung von Ella’s Kinderboutique. Bild: Bruno Kissling

Das einzige Kinderkleidergeschäft in Olten startet seinen Betrieb. Mit Ella’s Kinderboutique wird das Oltner Einkaufsangebot für Heranwachsende erweitert. Sabrina Pipa, die Inhaberin des Geschäfts, öffnet am Freitag, 3. März, an der Hübelistrasse 1 in der Oltner Innenstadt ihre Türen.

Die Boutique führt Kleider für Heranwachsende im Alter von 0 bis 10 Jahren. Laut Pipa sind Qualität und Nachhaltigkeit die obersten Prioritäten bei der Auswahl der Produkte.

Ein Gegenkonzept zu Zalando und Co.

Die Inhaberin setzt in ihrer Boutique auf den Slow-Fashion-Ansatz. Dabei geht es wortwörtlich um die Entschleunigung der Modebranche, die durch eine längere Tragzeit der Kleider bessere Bedingungen für Mensch und Umwelt schaffen soll. «Wichtig war mir vor allem, dass wir nicht wie Zalando verantwortlich dafür sind, dass etliche Kleider im Abfall landen», so Pipa. Deshalb legt die Besitzerin auch Wert darauf, dass die Produktionsstätten nicht mehr Bekleidung herstellen, als verkauft wird.

Der grösste Teil der angebotenen Kleidungsstücke wird laut der Inhaberin in Europa produziert. Einiges davon auch in der Schweiz. Ausserdem werden viele der präsenten Marken in der Boutique von Frauen geführt. Im Vergleich zu anderen Kinderboutiquen kann sich Pipa auch vom Sortiment her abheben. Einige Produkte werden schweizweit nur in Ella’s Kinderboutique verkauft. Konkret handelt es sich um Bekleidung der Marken Lillymom und Petite von Evelina Apparel.

Die hohe Qualität der Bekleidung sorgt für eine längere Lebensdauer. Falls doch einmal eine Naht reisse, gebe es fortan die Möglichkeit, bei der Boutique vorbeizukommen und die Bekleidung flicken zu lassen, sagt Pipa. Sie arbeitet hierfür mit einer Schneiderin zusammen.

An der Hübelistrasse 1 mitten in Olten wird ab dem 3. März Kinderbekleidung verkauft. Bild: Bruno Kissling

Die Boutique ist ein Familienbetrieb. «Das bedeutet, dass Freunde und Familie mitanpacken», so Pipa. Dies ist auch beim Eröffnungsevent der Fall. Falls sich der Betrieb aber nach Plan entwickle, wird ab Herbst 2023 eine Person angestellt.

Ein Einkauf zum Erleben für Gross und Klein

Der Eröffnungsanlass startet am 3. März um 13.30 Uhr. Nebst einem Apéro für Gross und Klein können sich die Heranwachsenden bei der Eröffnung bestens vergnügen: Zusätzlich zur Kinder-Tattoo-Station und einem «Päcklifischen» kann sich der Nachwuchs ab Samstagmittag bei der Boutique auch schminken lassen. Ausserdem wird eine Kinderbetreuung für die Kundschaft angeboten.

Laut Pipa wird das Betreuungsangebot auch nach der Eröffnung weitergeführt – jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag. Somit können sich die Eltern entspannt eine Weile in der Boutique umschauen. Ausserdem seien diverse Sonderveranstaltungen in der Boutique geplant. «Wir wollen Gross und Klein ein Erlebnis bieten und nicht bloss einen Einkauf», sagt Pipa.

Drei Tage vor der Eröffnung waren die Vorbereitungen hinter dem Schaufenster noch in vollem Gange. Bild: Bruno Kissling

Der Online-Shop ist bereits seit September 2022 geöffnet. Pipa ist sehr zufrieden, wie es bis anhin verlief. «Regelmässig dürfen wir Bestellungen in die gesamte Deutschschweiz versenden», so die Inhaberin. Alle Produkte aus dem Shop sind nun auch in der Boutique zu finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen