Beachtour in Olten: Es ist angerichtet

Olten Beachvolleyballtour: Es ist angerichtet Von Donnerstag bis Sonntag kämpfen Beachvolleyballer auf der Oltner Schützi mit «Digs», «Fake Blocks» und «Bump Sets» um Titelehren. Urs Huber 29.07.2021, 05.00 Uhr

Michi Bleiker, der Vater des Oltner Beachvolleyballs, gastiert mit der Tour vom 29. Juli bis 1. August auf der Oltner Schützi. Patrick Luethy

Was am Mittwochvormittag bis zum Anpfiff am Donnerstagnachmittag primär noch gemacht werden müsse? Er studiert nicht lange. «Licht, Ton und LED-Bande», sagt er im Schnellzugstempo. Michi Bleiker, der Zweimetermann aus Rorschach mit Bezug zur Region Olten, ist eigentlich «Mister Beachvolleyball» in Olten. Wäre im letzten Jahr eine Austragung der Coop Beachtour möglich gewesen, liesse ich seine seit 2009 lückenlose Sommerpräsenz in der causa Beachvolleyball vermelden.

Ein Wiedersehen nach jährigem Unterbruch

Nach einjährigem Unterbruch ist der Tross wieder angekommen; allerdings nicht mehr in der Kirchgasse, sondern drunten in der Schützi, wo die ganze Sache im Jahr 2009 auch begonnen hat. «Der Standort ist absolut in Ordnung, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt klappt hervorragend», so Bleiker. Entsprechend der vorsorglichen Bestimmungen zur Corona fällt die Anlage heuer etwas kleiner aus: Die Arena, die auf der Kirchgasse eingerichtet wurde, fasste in manchen Jahren über 1000 Zuschauende. «Hier in der Schützi würden 800 reinpassen», sagt Michi Bleiker, «aber die Schutzmassnahmen lassen die Auslastung der Maximalkapazität nur bis zu 499 Personen zu.»

Rund 25 Mitarbeitende auf Platz

Am Mittwochvormittag sind rund zwei Dutzend Personen zu Gange, um Anlage und Setting hinzubekommen. Überraschend viele rekrutieren sich aus dem Freiwilligenbereich. Sogar helfende Hände aus Berlin sind dabei. Weg von Berlin habe er gewollt in den Ferien, sagt der Mann im Dress des FC Dynamo Berlin nur. Da sei insofern erfreulich, als dass durch die sehr lange Veranstaltungspause der Arbeitsmarkt doch recht ausgetrocknet scheint gibt Bleiker zu verstehen. Die effektiven Spezialisten sind nur für Spezialarbeiten dabei.

«Eine der grösseren Herausforderungen bei erneuten Regengüssen wird wohl sein, den Beach-Market möglichst trocken zu halten. Bereits jetzt würden die Pfützen unter den Bäumen nur langsam verschwinden.»

Bleiker lacht. «Der Markt wird frei zugänglich sein», fährt er fort.

10 Stände von Sponsoren des Events sind präsent.

Der zugangskontrollierte Bereich umfasst 500 Personen. «Kein Test, kein Maskenzwang, die 3G-Regel (geimft-getestet-genesen) müssen wir in diesem Rahmen nicht kontrollieren», sagt Bleiker weiter. Aber er rät dem Beachvolleyball begeisterten Publikum, möglichst frühzeitig zu erscheinen. «Mehr als 500 Personen gelangen nie in den kontrollierten Bereich», warnt Mister Beachvolleyball. Und für diejenigen, die drin seien, gebe es auch keine zeitliche Aufenthaltsbeschränkung.

Bleiker kennt das hiesige Publikum übrigens recht gut. Er nennt dessen Charakter « ziemlich fachkundig». Und er macht dies an zwei Dingen fest, die durchaus einleuchten. «Zum einen gibt’s in der Stadt einen Beachvolleyballclub. Und zum andern ist auch Volley Schönenwerd, der Club mit NLA-Erfahrungen bei den Männern und solcher der NLB bei den Frauen nicht allzu weit weg.» Für Bleiker gehört das Teilnehmerfeld in Olten übrigens zur Spitzenklasse. «Wenn wir mal von den Teams absehen, die derzeit an den Olympischen Spielen in Tokyo dabei sind, ist alles am Start, was Rang und Namen hat», so Mister Beachvolleyball. Und zu der hiesigen Elite gesellen sich noch solche aus Deutschland, Neuseeland und Österreich hinzu.

Prächtige Digs, lisitge Fake Blocks und präzise Bump Sets

Ab Donnerstag, 16 Uhr, werden also wieder prächtige «Digs», Aktionen der Verteidigung, «Fake Blocks», angetäuschte Verteidigungsaktion oder «Bump Sets» , wie Zuspiele von unten in der Branche geheissen werden, auf den 90 Kubikmetern Sand zu sehen sein. Der kommt übrigens später in einen Ort im Kanton Solothurn zum Einsatz, wo eben ein Beachvolleyballfeld eingerichtet wird. «So haben wir das eigentlich immer gehandhabt», nickt Bleiker. Nein, nervös sei er nicht, sagt er noch und begrüsst ein weiteres Freiwilligenpaar, welches zur Mitarbeit angereist ist.

Spielzeiten: Donnerstag/Freitag, 29./30. Juli: 15.30 bis 23 Uhr; Samstag, 31. Juli: 12.30 bis 23 Uhr; Sonntag, 1. August: 09.30 bis 18 Uhr