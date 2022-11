Olten Bauabsperrung ist vom Ländiweg in die Aare gefallen Seit Mittwoch liegen Holzlatten und Metallstäbe in der Aare beim Ländiweg. Bis sie entfernt werden, könnte es noch dauern. Tomasz Sikora 03.11.2022, 15.01 Uhr

Am Mittwoch ist ein Baugerüst am Ländiweg in die Aare gefallen. Tomasz Sikora

Dass sich bei Hochwasser hin und wieder Treibgut in der Aare sammelt, ist weder neu noch ungewöhnlich. Der Anblick, der sich Passantinnen und Passanten seit diesem Mittwoch beim Ländiweg bietet, hingegen schon: Holzlatten und Metallstäbe liegen vor dem Ländiweg in der Aare.

Was ist da passiert? Kurt Schneider, Oltner Stadtbaumeister, erklärt auf Anfrage: «Es handelt sich um die Absturzsicherung vom Ländiweg, welche am Mittwoch in die Aare gefallen ist». Selbstverständlich würden die Elemente wieder eingesammelt, versichert Schneider.

Bis die Absturzsicherung aus der Aare gefischt wird, könnte es noch ein Weilchen dauern, erklärt er: «Die Bauunternehmung ist dafür auf ein Boot und entsprechenden Wasserstand angewiesen.»