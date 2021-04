Olten Auch ohne Frauenbonus bei der SP: Zwei Männer wären sowieso abgewählt worden Die Oltner SP hatte mit ihrem Experiment bei den Gemeindeparlamentswahlen, die Frauen doppelt auf die eigene Wahlliste setzen zu lassen, vollen Erfolg. Doch auch ohne Frauenbonus wären zwei bisherige Männer abgewählt worden. Fabian Muster 27.04.2021, 05.14 Uhr

Florian Eberhard (2.v.l.) wird künftig der einzige Mann in der SP-Vertretung sein (Archiv). Bruno Kissling

Das Urteil war deutlich für die 12 antretenden Männer auf der SP-Liste bei den Oltner Gemeindeparlamentswahlen: Mit Florian Eberhard hat nur einer am vergangenen Sonntag die Hürde übersprungen und wurde gewählt – von fünf bisherigen Kandidaten. Hingegen haben gleich sechs Frauen, mit Christine von Arx eine Bisherige und fünf neue Kandidatinnen – den Sprung ins Gemeindeparlament geschafft. Die von der SP forciere Frauenförderung mit doppelt geführten Namen auf der Wahlliste war ein Erfolg, hat aber dazu geführt, dass einige verdiente SPler ab kommendem August nicht mehr im Parlament sitzen und so einiges an Know-how verloren geht.