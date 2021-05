Olten Auch der Grüne Raphael Schär-Sommer will Vizestadtpräsident werden Neben der SP-Frau Marion Rauber will auch der Grüne Raphael Schär-Sommer ins Stadtpräsidium. Er kandidiert wie auch Rauber fürs Vizeamt. 03.05.2021, 17.10 Uhr

Raphael Schär-Sommer will ebenfalls Vizestadtpräsident werden. Bruno Kissling

Die Würfel sind gefallen, was die Kandidaturen für das Oltner Stadtpräsidium betrifft: Mit Thomas Marbet (SP) stellt sich ein Kandidat zur Wahl als Stadtpräsident vom 13. Juni, wie die Stadtkanzlei mitteilt. Anders die Situation nach Ablauf der Anmeldefrist am 3. Mai um 17 Uhr, was die Wahl ins Vizepräsidium angeht: Dort können die Oltner Stimmberechtigten aus zwei Kandidierenden auswählen: Marion Rauber (SP) und Raphael Schär (Grüne). Alle drei hatten die Stadtratswahlen schon im ersten Wahlgang vom 7. März geschafft.