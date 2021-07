APA KultA: Neues Kulturlokal im Kino Camera

Olten APA KultA: Dem ehemaligen Kino Camera wird neues Leben eingehaucht Der Verein Aktion Platz für alle richtet in dem Oltner Kino ein autonomes Kulturlokal ein. Der Umbau wurde durch Crowdfunding finanziert. Im Herbst soll eröffnet werden. Felix Ott 30.07.2021, 05.00 Uhr

Noch sind die Türen nur für die Bauarbeiten geöffnet, doch im Herbst sollen auch Besucher in das neue APA KultA strömen. Felix Ott

Der Verein Aktion Platz für alle richtet aktuell im ehemaligen Kino Camera sein autonomes Kulturlokal KultA ein. Es wird fleissig gebaut, gestrichen und geplant. Mitte Juli wurde ein Baugesuch für die Umnutzung des ehemaligen Kinos zum Kulturlokal bei der Gemeinde Olten eingegeben. Doch grosse Gegenwehr erwarte Lea Hartmann, die Sprecherin des Vereins, nicht. Das positive Feedback und die vielen Nachfragen von Künstlern und Publikum liessen vermuten, dass so ein Lokal in Olten durchaus erwünscht sei.

Am 28. September 2004 wurde der Verein gegründet und veranstaltete zunächst Konzerte in den bestehenden Kulturlokalen Oltens sowie das Streetsoccerturnier auf dem Schützi Vorplatz. Doch der Wunsch nach einer eigenen Lokalität wurde immer stärker. Über die Jahre wurden viele Erfahrungen gesammelt und ein breites Netzwerk geschaffen.

Dadurch rückte der Traum des autonomen Kulturlokals KultA immer näher. Anfangs 2020 gründete der Verein die IG APA KultA, die sich mit der Realisierung des Projektes beschäftigt. Am 1. Dezember 2020 bezog die Interessensgemeinschaft das ehemalige Kino. Auf Facebook veröffentlichte der Verein eine Visualisierung des künftigen Eventlokals:

Viele Gönner unterstützen das Projekt

Der Umbau wurde durch Crowdfundig finanziert. So konnten rund 40'000 Franken in 60 Tagen eingenommen werden. Die Gönner erhielten im Gegenzug Goodies, wie Feuerzeuge, Rucksäcke oder Getränkegutscheine. Insgesamt 224 Personen spendeten für das neue Kulturlokal in Olten. «Es war ein mega Erfolg», sagt Hartmann. Aber auch Materialspenden, wie beispielsweise Holz, Farben oder ein Kühlschrank sind für das Projekt eingegangen.

Der Umbau wird ehrenamtlich von Mitgliedern des Vereins durchgeführt. Für bestimmte Arbeiten werden aber auch Profis eingesetzt. Es sei ein ständiges Learning-by-doing und ein gewaltiges Projekt für einen gemeinnützigen Verein.

«Wir sind eigentlich ‹ready›, aber es hängt noch von vielen Puzzleteilen ab»,

sagt Hartmann. Am Donnerstag endete die Einsprachefrist für das Baugesuch. Sollte alles gut gehen, sei mit einer Eröffnung im Spätherbst zu rechnen. Jedoch werde aktuell noch die Lüftung durch den Vermieter ersetzt. Im Backoffice laufe bereits die Planung der ersten Events, jedoch gäbe es noch keine definitiven Buchungen, da jederzeit mit einer erneuten Schliessung der Kulturbranche gerechnet werden müsse, erzählt Hartmann.

Sollte die Eröffnung tatsächlich im Herbst stattfinden, wird der Auftaktevent zwar mit Schutzmassnahmen durchgeführt, aber ohne Zertifikatspflicht. Ganz nach dem Motto Platz für alle, soll im neuen Kulturlokal wirklich jeder die Möglichkeit haben, vorbeizukommen.