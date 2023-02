Olten: Steht der «Weingarten» vor der Wende zum Guten?

Krise Alters- und Pflegeheim Weingarten in Olten: Nach Dauerstunk in der Belegschaft ist die Heimleiterin jetzt krankgeschrieben Seit Jahren befindet sich das Bürgerheim in Olten auf Schlingerkurs. Zoff in der Belegschaft, Personalmangel, hohe Fluktuation: Jetzt ist auch die Heimleitung erkrankt. Die Bürgergemeinde als Betreiberin verspricht einen Strukturwandel. Kommt nun die Wende? Urs Huber Jetzt kommentieren 09.02.2023, 12.00 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim Weingarten in Olten: seit Jahren in den Schlagzeilen. Bruno Kissling

Seit gut sechs Jahren gerät das Alters- und Pflegeheim Weingarten in Olten mit schöner Regelmässigkeit in die Schlagzeilen. Im Herbst 2016 erhoben Angestellte des Hauses Vorwürfe gegen die damalige Heimleitung. Vorwürfe, die rund anderthalb Jahre später durch ein von der Heimleitung verlangtes Qualitätsaudit widerlegt wurden. Die damalige Heimleiterin schien entlastet. Und alles wieder gut.

Das war im ersten Quartal des Jahres 2018. Gut zwei Jahre später wird die an sich rehabilitierte Heimleiterin entlassen. «Unüberbrückbare Differenzen» zwischen Leitung und Verwaltungskommission wurden von Seiten der Bürgergemeinde Olten, der Betreiberin des Heimes, dafür verantwortlich gemacht.

Eine Entspannung von kurzer Dauer

Nach der Entlassung aber gaben sich die Verantwortlichen dem Glauben hin, eine spürbare Entspannung der betrieblichen Atmosphäre wahrnehmen zu können. Vielleicht etwas blauäugig. Im Zuge der Entlassung im Herbst 2020 liess die Bürgergemeinde verlauten, die Nachfolge in der Heimleitung sei geregelt. Der Vertragsabschluss stehe unmittelbar bevor.

Schon seit 2016 in der Schusslinie: das Bürgerheim Weingarten. Bruno Kissling

Allerdings quittierte die Nachfolge nach lediglich ein paar Wochen ihren Dienst wieder. Die neue Leiterin, zwischen Herbst 2020 und Januar 2021 zur Übergangsleiterin bestimmt, blieb im Amt. Und geriet prompt ins Schussfeld der Mitarbeiterschaft.

Unruhe ist im «Weingarten» also die Konstante der letzten Jahre. Unverändert die Gründe. Zuweilen konnten Aussenstehende den Eindruck gewinnen, es gehe dort zu wie bei «Hempels unterm Sofa». So jedenfalls pflegt sich der Volksmund auszudrücken. Wobei auch immer Stimmen, darunter auch solche von Ärzten, laut wurden, die zu verstehen gaben, von den Ungereimtheiten an sich bei ihren Besuchen nichts zu bemerken.

Die Heimleitung ist erkrankt

Heinz Eng, Präsident der Heimkommission. zvg

Neuster Stand der Dinge: Die umstrittene Heimleiterin ist erkrankt, wie einem Schreiben des Heimkommissionsvorsitzenden Heinz Eng zu entnehmen ist. Der Brief war dieser Zeitung auch anonym zugespielt worden. Dieser enthielt daneben zusätzliche Hinweise auf die gegenwärtige Situation im «Weingarten».

Die Bürgergemeinde Olten als Betreiberin sei unfähig, das Haus zu betreiben, die Pflege sei «nicht mehr gewährleistet». Auch gebe es «unklare Todesfälle» und schliesslich stelle sich die Frage, warum der Kanton nicht einschreite und den Betrieb schliesse.

Wenig konkrete Antworten des Kantons

Antworten auf die anonymen Vorhalte sind beim kantonalen Departement des Innern nicht zu bekommen. So viel: Aktuell laufe ein Rechtsverfahren, in dessen Rahmen unter anderem geprüft werde, ob die Voraussetzungen für eine erneute Bewilligung des «Weingartens» noch gegeben sei. Die Betriebsbewilligung des Alters- und Pflegeheims Weingarten laufe im Sommer 2023 regulär aus.

Peter Eberhard, Chef Gesundheitsamt Kanton Solothurn. Zvg

«Zu den Fristen und dem genauen Inhalt des Verfahrens können wir keine Stellung nehmen», schreibt Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamtes weiter. «Wir können jedoch sagen, dass wir in engem Austausch mit den Verantwortlichen des Alters- und Pflegeheims Weingarten stehen und dem Betrieb mehrere Auflagen erteilt haben.»

Und es gibt Lichtblicke: Einen Teil dieser Auflagen hat der «Weingarten» gemäss Eberhard bereits erfüllen können. «Dazu gehört die Rekrutierung von gut qualifiziertem Pflegefachpersonal, um die Pflegequalität im APH Weingarten zu gewährleisten.»

Jetzt folgt die Bündelung der Kräfte

Im fraglichen Brief, der an Bewohnende und Personal des Heims gegangen ist, wird festgehalten, dass die erkrankte Heimleiterin «das Heim während ihrer Krankheit nicht mehr betreten wird». Ein doch bemerkenswerter Satz, der allenfalls der Beruhigung der Situation dient. Die Heimleitung ad interim hat mittlerweile Nadine Vögeli aus Hägendorf übernommen, die zuvor bereits die interimistische Leitung des Pflegedienstes übernommen hatte. «Beides im Mandatsverhältnis», wie Heinz Eng präzisiert.

Nadine Vögeli, mandatierte Heimleiterin. Hanspeter Bärtschi

Jetzt bündelt die Bürgergemeinde ihre Kräfte: Als Ansprechpersonen für die Ressortverantwortlichen von Küche, Hauswirtschaft und Technik hinsichtlich «Fragen, Abklärungen und Entscheide von grösserer Tragweite» operiere die interimistische Heimleitung, wird im Brief festgehalten. Bei deren Abwesenheit würde auch Heinz Eng als Heimkommissionspräsident zur Verfügung stehen. Auch wenn dieser, wie er im Brief schreibt, «ohne grosse Fachkenntnisse» sei.

Für administrative Belange steht auch die Bürgerverwaltung zur Verfügung. Mittlerweile ziehen da die unterschiedlichsten Mitwirkenden am Karren, der wieder ins Rollen gebracht werden soll. Ist dies die Wende?

Strukturwandel ist angesagt

Für Heinz Eng ist klar, dass die Zukunft des Heims von einem Strukturwandel begleitet sein wird. Wie dieser aussieht, bleibt derzeit offen. Jedenfalls will sich Eng dazu auf Anfrage nicht weiter äussern.

Heimkommission und Bürgergemeinde aber würden darauf hoffen, die Situation schnellstmöglich zu klären und zu normalisieren. Schliesslich danken die Verantwortlichen dem Personal für dessen «aufopfernden» Einsatz zugunsten der Bewohnenden und des Heims ganz herzlich.

