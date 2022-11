Olten: Mitarbeitende beklagen Misstände im Alters- und Pflegeheim

Olten Alters- und Pflegeheim Weingarten: Mitarbeitende beschweren sich über aufblühende Misstrauenskultur und Missmanagement Personalnot, Kommunikationsprobleme, Wegzüge im «Weingarten»: Das Alters- und Pflegeheim der Oltner Bürgerschaft windet sich durch Unwägbarkeiten der Zeit. Ein Teil der Belegschaft begehrt auf, wenn auch anonym. Urs Huber Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim Weingarten: Noch haben die Verantwortlichen keinen Weg aus der Transformationsphase gefunden. Bruno Kissling

Kaum war der Artikel publiziert, meldeten sich auch schon Betroffene auf der Redaktion dieser Zeitung. In der Ausgabe vom 1. November hatte diese nämlich getitelt: «Im ‹Weingarten› juckt nicht nur die Krätze».

Berichtet wurde darin über die Gründe, weshalb eine Tochter für ihre Mutter den Umzug in eine andere Betreuungsstätte angeht. Nicht ausschliesslich der ausgebrochenen Krätze, sondern der Umstände im Heim wegen. Die ständigen Wechsel in der Belegschaft, mangelhaft ausgebildetes Personal und Kommunikationsdefizite auf allen Ebenen wurden moniert. «Meine Mutter hat einen würdigeren Lebensabend verdient», hatte sich die Tochter zitieren lassen.

Weitere Mitarbeitende meldeten sich

Noch während der Artikel vom 1. November im Entstehen begriffen war, flatterte ein anonymes Schreiben auf die Redaktion; per A-Post verschickt und überfrankiert: «Im Altersheim Weingarten ist es ganz schlimm. Wir sind viel zu wenig Personal», stand da zu lesen. Und: Alle würden kündigen wegen der Heimleitung.

«Niemand hilft uns. Wir sind verzweifelt. Niemand will mehr im Weingarten arbeiten.»

Hilfe von Verantwortlichen der Heimbetreiberin, der Bürgergemeinde Olten, sei auch keine zu erwarten. Wer sich beschwere, werde gekündigt.

Zwischenzeitlich haben sich auf der Redaktion weitere Mitarbeitende gemeldet. Insgesamt eine Handvoll. Alle legen sie Wert auf die anonymisierte Wiedergabe ihrer Zitate. Unisono halten sie aber fest: Die Unzufriedenheit im Weingarten ist weit verbreitet. Es sei gar schon zu Aktionen gegen die Heimleitung gekommen, auch wenn diese wohl nur bedingt mit den widrigen Arbeitsbedingungen in Verbindung zu bringen seien.

Während die einen von vorausgegangenen Drohungen reden, erzählen andere lediglich von mutwillig verursachten Kratzern am Auto der Heimleitung. Was dazu führte, «dass die Heimleitung mittlerweile ihr privates Fahrzeug aus Sicherheitsgründen in der Garage parkiert, welche eigentlich für den Heimbus vorgesehen ist», wie eine Stimme aus dem «Weingarten» erzählt. Der Bus stehe jetzt im Freien.

FDP-Gemeindeparlamentarier Heinz Eng. zvg «Weiterführen – aber wohl nicht zu jedem Preis» Heinz Eng, Bürgerrat und Heimkommissionspräsident, nimmt Stellung zu den Vorwürfen. «Die aufgeführten Mängel sind nicht neu und werden ernstgenommen. Die Problematik des Alters- und Pflegeheims Weingarten wird immer wieder medial und einseitig zu Ungunsten des Heims thematisiert. Der ‹Weingarten› befindet sich in einer Transformationsphase. Einerseits hat das Gesundheitsamt des Kantons Solothurn die Renovation/Sanierung des Heims angeordnet (Vergrösserung der zu kleinen Zimmer). Andererseits hat das Gesundheitsamt auch verfügt, dass die offenkundigen Missstände im Heim umgehend angegangen werden müssen. Bei Nicht-Renovation sowie bei Nicht-Einleiten von Massnahmen von Verbesserungen (etwa Heimleitung, Pflege, Personal) droht dem Heim der Entzug der Betriebsbewilligung. Bei deren Entzug würde das Heim geschlossen. Das heisst: Die Bewohnenden beziehungsweise deren Angehörige hätten neue Pflegeplätze zu suchen und dem gesamten Personal würde gekündigt. Aktuell laufen Abklärungen, um Massnahmen im Heim zeitnah einleiten zu können. Auch der Prozess des Baubewilligungsverfahrens für die Renovation ist eingeleitet und erfolgreich gestartet. Der Baukredit von der Bürgergemeindeversammlung ist diesbezüglich genehmigt. Seit zwei Jahren schreibt das ‹Weingarten› aber auch rote Zahlen. Aufgrund aller Vorkommnisse und des Sachverhaltes werden die Verantwortlichen der Bürgerschaft über einzuleitende Massnahmen und die Zukunft des ‹Weingarten› entscheiden müssen. Die Weiterführung des Betriebes steht im Vordergrund. Aber wohl nicht zu jedem Preis.»

Abgänge angeblich nie kompensiert

Obwohl derzeit von den 71 Plätzen im Heim lediglich deren rund 50 besetzt sind, macht sich gemäss Angaben von Mitarbeitenden der Personalmangel enorm spürbar. «Uns sind aus den letzten zwei Jahren mindestens 15 Abgänge in der Pflege bekannt, die nie wirklich kompensiert wurden», geben sie zu verstehen. Fast alle würden schon während der provisorischen Einstellungsphase ihren Dienst quittieren.

Was Wunder, bei der Arbeitsatmosphäre, geben sie zu verstehen. Mittlerweile würde bei personellen Engpässen auch schon mal Personal aus dem Büro oder dem Programm Aktivierung und Alltagsgestaltungen zu Pflegediensten gerufen. Das passiere alles ohne jedwelche Information im Voraus.

Immerhin: Diese Personen sollen elementar mit der Pflege noch vertraut oder es zumindest mal gewesen sein. Eine Stimme gibt zu verstehen:

«Für die Belegschaft ist auch so etwas ein sicheres Zeichen, dass hier zu wenig Personal angestellt ist.»

Über Mitarbeitende wird angeblich verfügt

Besonders störend wird dem Vernehmen nach auch eine gewisse Ungleichbehandlung empfunden: Wünsche von frisch angestellten Personen würden erfüllt, während langjährige Mitarbeitende die Auswirkungen des Personalmangels am deutlichsten zu spüren bekämen.

Konkret: «Neueinsteiger können ihre Vorstellungen zu Arbeitseinsätzen einbringen und auf diese wird eingegangen, während andere diesbezüglich keine Chance haben und bis an deren Belastungsgrenze strapaziert werden», ist aus Insiderkreisen weiter zu hören.

Bis an die Belastungsgrenze meint etwa, 12-Stunden-Schichten zu schieben oder an mehr als üblicherweise zwei Wochenenden pro Monat Dienst zu tun. Und dies über längere Zeiträume. Auch belastend: unbesprochene Änderungen im Dienstplan. Da wird dem Vernehmen nach einfach ein bereits veröffentlichter Dienstplan ohne Rücksprache mit den Betroffenen abgeändert.

Ein Nährboden für Misstrauenskultur

Inzwischen scheint sich auch eine gewisse Misstrauenskultur etabliert zu haben. So würden die Angestellten dazu angehalten, bei krank gemeldeten Mitarbeitenden vorbeizuschauen. Und zwar um so zu prüfen, ob diese wirklich krank seien. So jedenfalls berichten Mitarbeitende übereinstimmend. Die Arbeitssituation werde eigentlich immer nur schlimmer.

«Von einer Verbesserung kann nicht die Rede sein»,

tönt’s aus den Reihen der Belegschaft.

Frisierte Überstunden werden moniert

Damit ist der Katalog an Ungereimtheiten aber noch nicht abgearbeitet. Bereichsleitenden wurden angeblich Kompetenzen und Entscheidungsfreiheiten ohne Begründung entzogen und auf die Heimleitung übertragen. Dabei empfindet man, zumindest teilweise, diese Praxis noch nicht einmal zwingend als Willkür.

«Ich glaube, es steckt nicht mal böse Absicht dahinter»,

sagt jemand aus der Belegschaft. Aber: «In der Heimleitung fehlen einfach der Wille, das Vertrauen und die Überzeugung zum Delegieren.» Angeblich würden auch Überstunden frisiert, wird jedenfalls moniert, Lehrlingspersonal unrechtmässig eingesetzt und die Sechs-Tage-Woche sei keine Seltenheit.

Diebstahlmeldungen aus Kreisen der Betagten würden weder überprüft noch verfolgt und auch nicht der Polizei gemeldet. Diese Verselbstständigung und Abschottung der Heimleitung habe auch dazu geführt, dass mittlerweile ein Mitglied aus der Heimleitungsfamilie mithelfen würde – und dieses mit mehr Kompetenzen ausgestattet sei als alle Bereichsleiter des Heimes. «So etwas ist unhaltbar», bilanzieren die Mitarbeitenden.

Pflegepersonal fühlt sich an Pranger gestellt

Dass auch die Kommunikation meist über E-Mail laufe, die Heimleitung für die Angestellten nur schwer zu kontaktieren sei, mache die Situation grundsätzlich nicht einfach. Speziell in Erinnerung geblieben zu sein scheint ein Vorhalt der Heimleitung an die Pflegeabteilung: Die Belegschaft soll für die Etablierung der Krätz-Milbe verantwortlich gemacht worden sein.

«Das hat uns schon sehr getroffen»,

so eine Stimme. Die Krätze dort ist gemäss einem Schreiben der Heimleitung inzwischen erfolgreich angegangen worden. Die verbreitete Unruhe in der Belegschaft allerdings noch nicht.

