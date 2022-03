Olten: Alt Stadtpräsident Wey hat seit Februar neues Mandat

Olten Alt Stadtpräsident Martin Wey bricht zu neuen Ufern auf: Seit Februar hat er ein neues Mandat Der Oltner Martin Wey kehrt als stellvertretender Generalsekretär der Bischofskonferenz zu seinen Wurzeln zurück. Urs Huber Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Martin Wey ist seit Anfang Februar stellvertretender Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz. Bruno Kissling

«Viele wussten gar nicht, was das ist.» Martin Wey, alt Stadtpräsident von Olten, oder wie er gerne amüsiert sagt, «emeritierter Stadtpräsident», muss ein bisschen lächeln bei diesem Satz. Was die Leute aus seinem näheren Umfeld nicht wussten: Dass es eine Schweizer Bischofskonferenz gibt, die einen Generalsekretär und einen Stellvertreter des Generalsekretärs beschäftigt.

Jedenfalls kam Weys Umgebung nach einer gewissen Aufklärungsarbeit seinerseits zum Schluss: Er, der Martin Wey, würde dort sicherlich gut hinpassen.

Von Olten nach Freiburg

Sei’s drum: Letztgenannte Position hält eben Martin Wey seit 1. Februar inne. Im 60-Prozent-Pensum. Nach 30 Jahren im Dienst der Stadt Olten hat er sich jetzt also kirchlichen Kreisen zugewandt, jedenfalls in administrativ-rechtlicher Hinsicht. Kirchenrecht, Zivilrecht: sein neues Betätigungsfeld.

Er, der Jurisprudenz in Freiburg studierte und sich im Nebenfach auch mit kirchlichem Recht beschäftigte, kehrt also zurück. Nicht nur im ideellen, auch im geografischen Sinne: Sein primärer Arbeitsort ist Freiburg, sein Einsatzgebiet aber wird ein Nationales sein und allenfalls auch über die Landesgrenzen hinaus reichen. «Das war sicher einer der Reize, die dazu führten, mich um die Anstellung zu bewerben», sagt er.

Der Sprung über Stadt- und Regionalgrenzen hinaus. Er habe über die Zeit nach seiner Tätigkeit als Stadtpräsident immer gesagt, sich entweder mit einer eigenen Anwaltskanzlei freiberuflich zu betätigen. Oder aber sich in einer im weitesten Sinne des Wortes deklarierten Nonprofit-Organisation und in beratender Stellung zu positionieren. Abschied von der Politik jedenfalls. «Voilà», würde Wey jetzt sagen im Wissen darum, alles gesagt zu haben, was zu sagen es gibt.

Einer seiner Bekannten hat ihn auf die Stellenausschreibung aufmerksam gemacht. Er räumt ein:

«Ich selber hab’ sie gar nicht gesehen.»

Obwohl er Stelleninserate konstatiert hatte. Die Angelegenheit mit dem stellvertretenden Generalsekretär jedenfalls tönte verheissungsvoll, entsprach seiner Profilvorstellung.

Verständigungsprobleme sollte es keine geben

Und dann: Die Bewerbung bei Bischof Felix Gmür, dem Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz. Wey weilte damals noch in Ravenna zu Sprachstudien. Er meint:

«Italienisch und Französisch kann ich auf jeden Fall brauchen.»

Denn jeder Einzelne spricht in der Organisation in seiner Muttersprache. Dass er sich immer wieder mal erkundigt hatte, wie’s um die Stelle stehe, erzählt er am Rande. Im Dezember dann klärte sich die Situation, ermutigende Zeichen aus der Bischofskonferenz. Wey erhielt die Zusage per 1. Februar. Ein Engagement als Generalsekretär übrigens wäre für ihn nicht infrage gekommen. Denn dieser muss Theologe sein.

Der 39-jährige Davide Pesenti wird per 1. März neuer Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz. «Ich finde interessant, dass die Schweizer Bischofskonferenz einen Laien an diese Position gewählt hat», sagt Wey, der als stellvertretender Generalsekretär auch für personelle Fragen zuständig sein wird.

In aller Kürze:

«Ich rede überall dort mit, wo es gilt, im Geltungsbereich des Generalsekretariates die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt in Topform und hoch motiviert für die Schweizer Bischofskonferenz arbeiten zu lassen. Voilà.»

Und involviert sein wird er auch in die Tätigkeiten der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz. Oder wie Wey jetzt schon sagt: «Der RKZ.» Unbekannt? Die RKZ ist der Zusammenschluss der kantonalkirchlichen Organisationen, besteht seit gut 50 Jahren, ist als Verein organisiert und trägt «massgeblich dazu bei, dass die katholische Kirche ihre Aufgaben auf gesamtschweizerischer Ebene wahrnehmen kann.

Und setzt sich für demokratisches, solidarisches und unternehmerisches Handeln ein, das den Bedürfnissen des kirchlichen Lebens vor Ort Rechnung trägt», wie auf deren Homepage zu lesen ist.

Neue Aufgaben mit breitem Spektrum

«Kirche – Politik – Gesellschaft, ein absolut spannendes Dreigestirn», sagt Wey. Und für ihn natürlich eine Premiere, auch wenn er sagt, für Konstellationen wie diese immer eine gewisse Affinität gehabt zu haben. «Meine neue Aufgabe lässt sich vielleicht vergleichen mit derjenigen eines Stadtschreibers», sagt er dann. Aber eben nicht in erster Linie im Zeichen ausschliesslich weltlich politischer Lesart.

Martin Wey fühlt sich wohl in seiner neuen Tätigkeit. «Die Einblicke sind tief» sagt er. Und eben auch anderes geartet als Aspekte der Politik, die er nach drei Jahrzehnten hinter sich gelassen hat. Im Mai wird der Mann 60-jährig. Wie lange er stellvertretender Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz bleiben will? «Ja, das weiss ich jetzt noch nicht, ich hab’ ja noch kaum angefangen», sagt er.

