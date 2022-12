Olten: Grossstädtisches Flair in der Eisenbahnerstadt

Olten Als das grossstädtische Flair in der Eisenbahnerstadt Einzug hielt In den Jahren 2020/2021 erfuhren die Liegenschaften Hauptgasse 33 und Oberer Graben 4 in Olten eine Aussenrestaurierung: Ein kurzer Ausflug in die lange Geschichte dieser hübschen Häuserzeile. Urs Huber Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Der Gebäudekomplex des einstigen Möbel Lang: Heute Gewerbe-, Büro- und Wohnhaus zugleich an der Ecke Hauptgasse-Mühlegasse in Olten. Patrick Lüthy

Da ist was. Man spürt es. Ein Gefühl stellt sich ein, welches man vom Betrachten der Chorherrenhäuser auf der Südseite der Oltner Kirchgasse her kennt. «Belebte Vergangenheit – in der Gegenwart angekommen.» Das Attribut «anheimelnde Urbanität» schwingt mit.

Die Rede ist von den Liegenschaften Hauptgasse 33 und Oberer Graben 4. Die Stadtkundigen werden noch wissen: Da war bis vor rund 30 Jahren Möbel Lang daheim. Was vorher dort war und mehr: Das erklärt ein Beitrag im aktuellen Jahresbericht von Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn.

Anfänge in der Mitte des 16. Jahrhunderts

Die Annalen der Liegenschaften reichen weit zurück. Ein Schlosser namens Hans Rotelfinger soll das imposante Haus zur Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut haben. Übrigens, eines der ersten «Wohnhäuser vor den Toren der Stadt», wie die Denkmalpflege festhält. Ab 1580 ist dort eine Beiz daheim. Name: zum rothen Thurm.

Zum Ende des ersten Viertels im 19. Jahrhundert wirkt ein Josef Schuhmacher im Kopfbau der Liegenschaft als Wirt. In den Richtung Süden verlaufenden Gebäudeteilen finden sich der Gaststall und eine Färberei. Um 1850 übrigens zählte die Stadt rund 1600 Bewohnende.

Schuhmacher war es auch, der zusammen mit dem Wirt des benachbarten Gasthauses Halbmond 1837 erreichte, dass die Stadt Obertor sowie Zeitglockenturm abtragen liess. Das bedeutete eine Öffnung der Hauptgasse Richtung Westen. Und der aufgefüllte Obere Graben wurde zum Marktplatz umgestaltet.

Die Lang-Ära beginnt in den 1870er-Jahren

Als in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts der Tapezierer und Möbelhändler Julius Lang das südlich an das Kopfhaus angrenzende Mittelhaus kaufte, erfuhr dieses wohl eine zweigeschossige Aufstockung. «Lang, ein offensichtlich an Architektur interessierter und innovativer Geschäftsmann, brachte durch diese Umbauten eine erste urbane Note in die Häuserzeile zwischen Oberem Graben und Mühlegasse», schreibt die Denkmalpflege in ihrem Bericht.

Kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert konnte Lang auch das Kopfgebäude erwerben. Allerdings genügte dieses seinen Vorstellungen nicht. Der dem Abriss folgende Bau, kurz nach der Jahrhundertwende realisiert, wurde zum Geschäftshaus grossstädtischen Zuschnitts. Nicht grundlos; 1900 zählte die Stadt knapp 7000 Bewohnende, zehn Jahre später bereits 9337. Olten boomte. Die Eisenbahn lässt grüssen.

Das Kopfhaus wurde im neubarocken Stil gehalten. «Gegen den oberen Graben, die Hauptgasse und Mühlegasse öffnen sich im Erd- und im ersten Obergeschoss über beide Stockwerke reichende Korbbogenarkaden zwischen hohen Natursteinpfeilern», notiert die Denkmalpflege unter anderem.

Geschäftsgang machte Veränderungen nötig

Ab 1920 verlangte das gut laufende Möbelgeschäft nach Umbauten. 1927 etwa wurde seitig Mühlegasse eine Bäckerei in den Mittelbau implantiert, der Kopfbau verändert. Mitte der 1950er-Jahre wurde das Erdgeschoss umgestaltet und optisch angeglichen.

Mit dem Ende der Lang-Ära und der Restaurierung begann in den frühen 1990er-Jahren auch der Prozess der äusseren Wiederherstellung. Das Mansardengeschoss im mittleren Haus etwa wurde wieder beidseitig mit Dachlukarnen versehen und das Kopfhaus vom schweren Vordach befreit.

Sich dem Original annähern: Das war auch das Bemühen der Aussenrestaurierung in den Jahren 2020/2021. Farblich wurden die drei Hausteile voneinander abgegrenzt, mit passenden Fenstern versehen. Erst im Verlauf der Arbeiten stellte sich heraus, «dass die Dachstühle über Kopf- und Mittelbau statisch ungenügend waren und somit dringend verstärkt werden mussten», schreibt die Denkmalpflege. Eine aufwendige Arbeit, die sehr viel Zeit kostete.

