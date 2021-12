Die Personalsteuer in Olten wird nicht abgeschafft

Gemeindeparlament Abschaffung ist vom Tisch: Die Personalsteuer behauptet sich in Olten tapfer Knapper Ausgang im Oltner Gemeindeparlament in Sachen Auftrag Felix Wettstein, der eine Teilrevision des Steuerreglementes anstrebte. Urs Huber Jetzt kommentieren 16.12.2021, 21.20 Uhr

Die Kopfsteuer ist vor allem in angelsächsischen Ländern immer wieder ein Thema. zvg

Ein Zitat aus dem Brockhaus Konversationslexikon von 1908 beschreibt vielleicht am plakativsten, warum sich der Grüne Felix Wettstein mit seinem Auftrag um die Abschaffung der Kopfsteuer, die in Olten Personalsteuer heisst, bemüht: «Kopfsteuer, roheste und unvollkommenste Art der Personalsteuer, welche die Individuen ohne Unterschied und ohne Rücksicht auf die grössere oder geringere Leistungsfähigkeit gleichmässig trifft. Sie wurde namentlich unterworfenen Völkerschaften auferlegt und steht überhaupt in engem Zusammenhang mit der Unfreiheit», steht dort zu lesen.