Olten Aare Energie AG nimmt weitere Fotovoltaik-Anlage in Betrieb – neues Betriebsgebäude produziert Energie für den Eigengebrauch Der Energieversorger mit Sitz in Olten hat die insgesamt siebte Fotovoltaik-Anlage angeschlossen. Diese produzieren Strom von ca. 900'000 Kilowattstunden pro Jahr. 27.06.2022, 18.20 Uhr

Anlage auf dem Betriebsgebäude der a.en aus der Vogelperspektive gesehen. zvg

Rund drei Monate vor Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes der Aare Energie AG hat der Energieversorger in Olten kürzlich eine weitere Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Anlage wurde auf dem Dach des Betriebteils des Minergie-Gebäudes realisiert.