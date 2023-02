700’000 Datenbank-Einträge: Ein Leben für die Insekten

Olten 700’000 Datenbank-Einträge: Georg Artmann-Graf hat sein Leben den Insekten gewidmet Schon mit sechs Jahren war der Oltner Georg Artmann-Graf fasziniert von Tieren, deren Beobachtung und Bestimmung. Eine Leidenschaft, die ihn auch heute noch, im Alter von 80 Jahren, fest im Griff hat. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 12.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Georg Artmann-Graf neben einem der Werke seiner Frau. Bruno Kissling

Wer in Georg Artmann-Grafs Wohnung eintritt, findet sich von Insekten umzingelt. Überall hängen Stickereiarbeiten in allerlei Formen und Farben mit Insektenmotiven an den Wänden. Besonders beeindruckt die «Enzyklopädie der Wirbellosen», auf der 196 Insekten und Kleintiere in Übergrösse abgebildet sind.

Artmann spricht liebevoll von seinem «Museum». Durch die Arbeiten sei seine kürzlich verstorbene Frau Rosmarie weiterhin präsent, sagte er dem Journalisten bereits vor der Begegnung. Er sollte recht behalten. Aus einer unvollendeten Stickerei hängt ein weisser Faden herunter und Artmann bestätigt die Vermutung, die sich unweigerlich aufdrängt: «Das war die letzte Stickerei, an der meine Frau gearbeitet hat, bevor sie verstorben ist.»

Die «Enzyklopädie der Wirbellosen». Bruno Kissling

Georg Artmann ist freiberuflicher Feldbiologe. 1942 in Bern geboren, besuchte er die Schulen in Trimbach, Olten und Solothurn. «Schon als Kind war ich fasziniert von Tieren», sagt er und erinnert sich grinsend: «Meine Mutter hatte keine Freude an den Grillen, die ich nach Hause brachte.»

Vom frühen Interesse zeugt eine eingerahmte Zeichnung von Vögeln und anderen Tieren, die im Büro über seinem Computer an der Wand hängt. «6 3/4 Jahre» steht am Rand geschrieben. «So alt war ich damals – das hat mein Vater geschrieben», sagt er und deutet auf die Notiz.

Von klein auf begeistert

Nachdem er zunächst Primarlehrer geworden war, nahm er nach gut zwei Jahren Berufstätigkeit an der Universität Zürich ein Biologiestudium auf und schloss mit einem Doktorat ab, um anschliessend wieder ins Schulwesen zurückzukehren. Diesmal als Biologielehrer an diversen Gymnasien zwischen Zürich und Solothurn.

Schon vor dem Studium sei ihm klar gewesen, dass er nach dem Abschluss weiter Lehrer sein will. Vorbild und Inspiration war ihm dabei sein ehemaliger Primarlehrer Ruedi Bachmann. Jahrzehnte später habe er an einer von Artmann geführten Exkursion teilgenommen, bei denen dieser mit den Teilnehmenden Insekten fängt, bestimmt und wieder freilässt.

«Viele Lehrer waren arrogant. Sie liessen sich beispielsweise als Herr Lehrer oder Herr Doktor ansprechen.» Nicht so Bachmann, findet Artmann, auch Jahrzehnte später immer noch beeindruckt: «Er wies die Kinder an, ihn einfach ‹Herr Bachmann› zu nennen. Er hatte eine natürliche Autorität. Wenn er den Raum betrat, hörten wir sofort auf, Blödsinn zu machen.»

Zunächst interessierte sich Artmann für grössere Tiere wie Vögel oder Säugetiere. Sein Interesse für die kleineren Insekten entwickelte er erst, nachdem er seine Frau Rosmarie kennen gelernt hatte. Sie war keine Expertin, interessierte sich aber dennoch sehr für Insekten – und steckte ihn damit an.

Rosmarie Artmann-Graf bei einer ihrer liebsten Tätigkeiten – dem Sticken. Bruno Kissling

Mit seinen Beobachtungen im Feld begann Artmann schon früh. Die erste Beobachtung in seiner Datenbank, die inzwischen annähernd 700'000 Einträge zählt, stammt von 1957 – auch wenn er den Eintrag erst nachträglich gemacht hat.

Zwischen Schule, Wald und Wiese

Seiner Leidenschaft, Insekten zu beobachten, zu fangen und zu bestimmen, ging der pensionierte Mittelschullehrer in seiner Freizeit nach, die er fast vollständig dafür opferte. Als einer der ganz wenigen beschäftigte er sich dabei auch mit Arten, die sehr häufig vorkamen. «Im Gegensatz zu vielen anderen Biologen kann ich dadurch feststellen, dass Arten, die früher sehr häufig waren, heute nur noch selten oder gar nicht mehr anzutreffen sind», sagt er nicht ohne eine Spur von Stolz.

Was Ende der 1980er-Jahre als Freizeitbeschäftigung begann, wurde 1992, als Artmann frühpensioniert wurde, zur Vollzeitbeschäftigung: Artmann wurde freiberuflicher Feldbiologe. «Ein Traum wurde damals wahr», sagt er und strahlt dabei. Die Mission, der er sein Leben seither widmet, beschreibt er auf seiner persönlichen Website folgendermassen: «Die Inventarisierung der Fauna und Flora in der weiteren Umgebung meines Wohnortes.»

In Zehn-Jahres-Perioden streift er – ausgestattet mit Fangnetz, Lupe und Notizblock – in der warmen Jahreshälfte durch die Wälder und Wiesen in den rund 3000 Quadratkilometern zwischen Lyss im Westen, Brugg im Osten, Liestal im Norden und Burgdorf im Süden. Und inventarisiert dabei systematisch auf die jeweilige Gemeinde aufgeschlüsselt seine Beobachtungen. Im vergangenen Jahr hat er die dritte Periode beendet, ist also schon seit 30 Jahren Tag für Tag für seine Mission unterwegs.

Manche Tiere muss er gar nicht erst fangen, um sie zu bestimmen. In den seltenen Fällen, in denen er ein Insekt aber auch nach der Konsultierung von Fachliteratur nicht eindeutig bestimmen kann, schickt er seine Funde an Spezialisten, die ihm dabei helfen. Über die Jahre hat er so ein ganzes Netzwerk zu Fachleuten im In- und Ausland aufgebaut.

Unzählige Stunden dauert es, bis eine solche Stickerei vollendet ist. Bruno Kissling

Rund 22'000 Stunden hat der gebürtige Berner schon im Feld verbracht. Dazu kommen die unzähligen Tage in der kälteren Jahreszeit, an denen er seine Funde bestimmt und händisch in seine Datenbank einträgt.

Kommt da nicht irgendwann Langeweile auf? «Im Gegenteil!», sagt der Insektenforscher bestimmt. Je länger man dran bleibe, desto spannender werde die Sache. Denn: «Veränderungen werden erst nach einer gewissen Zeit erkennbar.»

Es gibt einen klaren Trend

Und die gebe es nicht zu knapp. «Im Schnitt beobachte ich jedes Jahr eine für die Schweiz neue oder verschollen geglaubte Art», sagt Artmann, der immer wieder in verschiedenen Fachpublikationen über seine Beobachtungen und Entdeckungen geschrieben hat.

Im Grossen und Ganzen zeige sich, dass es durch den Klimawandel eine Verschiebung der Artenvorkommen von Süden nach Norden gebe – und dass diese immer schneller wird. «Im Gebiet, das ich beobachte, haben sich schon einige Arten etabliert, die früher nur südlich der Alpen vorkamen.»

Ausserdem gebe es einen Schwund an Insekten. «Er ist zumindest in der Gegend, die ich beobachte, nicht so stark, wie in der jüngeren Vergangenheit manchmal behauptet wurde», sagt der Insektenforscher. Doch er sei ohne Zweifel vorhanden.

Wenn es nach dem Winter in den Nordwestschweizer Wiesen und Wäldern wieder zu kreuchen und zu fleuchen beginnt, wird der erstaunlich fitte 80-Jährige zu seiner vierten Zehn-Jahres-Beobachtungsperiode aufbrechen. Ob er diese angesichts seines stolzen Alters noch vollenden wird, ist nicht sicher. Sorgen scheint ihm das aber nicht zu bereiten: «Wenn ich nicht fertig werde, dann ist es halt so.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen